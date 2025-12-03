Biden estableció una exención para que muchos "funcionarios" talibanes de bajo nivel pudieran venir a EEUU

Publicado por Just The News 3 de diciembre, 2025

La Administración Biden puso en marcha una exención por terrorismo para los refugiados afganos que permitía a cientos de "funcionarios" de bajo nivel del Gobierno talibán reasentarse en Estados Unidos tras la retirada y evacuación estadounidense del país.

El Departamento de Seguridad Nacional y Departamento de Estado anunciaron en junio de 2022 que habían establecido nuevas exenciones para solicitantes supuestamente investigados que, de otro modo, no podrían entrar en Estados Unidos - incluidos algunos antiguos trabajadores del gobierno talibán. Esta política permitió a cientos de afganos entrar en Estados Unidos cuando antes probablemente se les habría prohibido por motivos de inadmisibilidad relacionados con el terrorismo (TRIG). Al parecer, esto permitió a cientos de antiguos trabajadores del gobierno talibán venir a Estados Unidos.

Las exenciones eran para afganos que habían trabajado como "funcionarios públicos" bajo el régimen talibán (tanto antes del 11-S como después de agosto de 2021), así como para afganos que "apoyaron los intereses militares de EE. intereses militares", como la participación en movimientos de resistencia contra los talibanes o el ejército soviético, y para los afganos "que sólo proporcionaron cierto apoyo material limitado a los talibanes o a otras organizaciones terroristas designadas."

Las agencias de la Administración Biden dijeron que las "nuevas exenciones pueden aplicarse" a "individuos empleados como funcionarios públicos en Afganistán en cualquier momento desde el 27 de septiembre de 1996 hasta el 22 de diciembre de 2001 o después del 15 de agosto de 2021." Estos periodos de tiempo abarcaban tanto la primera etapa de los talibanes gobernando Afganistán -cuando protegieron a Al Qaeda antes y después de los atentados terroristas del 11-S y fueron posteriormente derrocados tras una invasión estadounidense- como el actual gobierno talibán del país tras la desastrosa y caótica evacuación estadounidense de agosto de 2021.

El Departamento de Estado y el DHS añadieron que las exenciones "podrían incluir a maestros, profesores, trabajadores de correos, médicos e ingenieros, entre otros" que hubieran trabajado para el gobierno talibán, argumentando que "algunos funcionarios ocupaban estos puestos antes de que los talibanes anunciaran su llamado 'gobierno interino' y continuaron en sus funciones debido a presiones, intimidaciones u otras dificultades. En otros casos, los individuos utilizaron sus cargos para mitigar las acciones represivas de los talibanes, a menudo con gran riesgo personal".

Las conexiones con los talibanes no son un factor excluyente

Las agencias dijeron que las exenciones no incluían a los afganos "que ocupaban puestos de alto nivel, trabajaban para determinados ministerios o colaboraban directamente en actividades violentas de los talibanes o en actividades en las que la función pública del individuo estaba motivada por una lealtad a los talibanes" ni a los individuos afganos "que comparten los objetivos o la ideología de los talibanes, les proporcionaban un trato preferente o tenían la intención de apoyar a los talibanes a través de sus actividades."

El Departamento de Estado y el DHS bajo la Administración Trump no respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios sobre si mantendrían esta exención TRIG para ex trabajadores gubernamentales talibanes.

"El Departamento de Estado del presidente Trump ha pausado la emisión de visados para TODAS las personas que viajen con pasaportes afganos", anunció el viernes en X el secretario de Estado Marco Rubio. "Estados Unidos no tiene mayor prioridad que proteger a nuestra nación y a nuestra gente".

Just the News informó anteriormente de que la caótica evacuación de la Administración Biden de Kabul en agosto de 2021 se vio empañada por una falta de planificación y fallos significativos en la investigación de seguridad para las decenas de miles de afganos sacados por aire del país en medio de la toma del poder por los talibanes, según múltiples revisiones de organismos de control y testimonios de testigos.

Estados Unidos sacó a decenas de miles de refugiados afganos en agosto de 2021 durante la caótica operación de evacuación de no combatientes (NEO) desde el Aeropuerto Internacional Hamid Karzai (HKIA). Inspectores del Departamento de Seguridad Nacional y del Pentágono, así como empleados del Departamento de Estado, han detallado graves deficiencias en la investigación de los afganos que fueron evacuados por vía aérea de la capital, Kabul, en medio de la toma del poder del país por los talibanes.

Fox News informó en enero de este año que, según un informe del DHS al Congreso para el año fiscal de 2024, "hubo 6.848 exenciones TRIG" el año pasado, siendo la mayoría -6.653- exenciones para refugiados. El medio de comunicación señaló que esta cifra de 2024 era mucho mayor que la de años anteriores, con 2.085 exenciones de este tipo emitidas en el año fiscal 2023, 603 exenciones de este tipo emitidas en 2022, 191 exenciones en 2021 y 361 en 2020.

El documento del DHS para 2024 decía supuestamente que se habían concedido 29 exenciones a aliados afganos que habían apoyado los intereses estadounidenses en Afganistán, mientras que 374 eran para "funcionarios". El medio añadió que "3.134 fueron para quienes prestaron cierto apoyo limitado o apoyo material insignificante a una organización terrorista de nivel I o II, en virtud de la exención para 2022 anunciada por el DHS".

Fox News dijo que "la mayoría de las exenciones restantes (2.946) se concedieron en virtud de un ejercicio de autoridad de 2007 para el apoyo prestado bajo coacción."

El medio había informado por primera vez en octubre de 2021 que esta política de exenciones iba a ser implementada, diciendo que había sido considerada originalmente en enero de 2017 durante la Administración Obama pero no había sido puesta en acción entonces.

El entonces secretario de Estado, Antony Blinken, y el entonces secretario del Departamento de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, hicieron declaraciones en junio de 2022 defendiendo la medida.

Mayorkas dijo que "a los médicos, maestros, ingenieros y otros afganos, incluidos aquellos que valiente y lealmente apoyaron a las fuerzas estadounidenses sobre el terreno en Afganistán con gran riesgo para su seguridad, no se les debe negar la protección humanitaria y otros beneficios de inmigración debido a su ineludible proximidad a la guerra o a su trabajo como funcionarios públicos." Argumentó que "estas exenciones permitirán a las personas elegibles que no supongan un riesgo para la seguridad nacional o la seguridad pública recibir asilo, el estatus de refugiado u otro estatus de inmigración legal, lo que demuestra el compromiso continuo de Estados Unidos con nuestros aliados afganos y sus familiares."

"Seguimos comprometidos con nuestros aliados afganos y tramitando las solicitudes de Visado Especial de Inmigrante con la mayor celeridad posible, protegiendo siempre nuestra seguridad nacional. Estamos trabajando estrechamente con nuestros socios interinstitucionales para hacerlo, y el anuncio de hoy es un importante paso adelante en ese esfuerzo", dijo Blinken.

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE.UU. (USCIS) publicó en agosto de 2022 un memorando orientativo que trataba de justificar la exención de los funcionarios talibanes, argumentando que "muchas personas que trabajaban en puestos de la administración pública en Afganistán antes del 27 de septiembre de 1996, siguieron haciéndolo después" y que "muchos lo hicieron bajo coacción u otras situaciones de penuria". En otros casos, los individuos utilizaron sus puestos con fines humanitarios para mitigar las acciones represivas del régimen talibán, a menudo con gran riesgo personal."

"Algunos de estos funcionarios públicos posteriormente trabajaron para, o dieron asistencia a, la Fuerza Internacional de Asistencia para la Seguridad, el gobierno de los Estados Unidos, o el gobierno afgano [dirigido por los talibanes] que se estableció después del 22 de diciembre de 2001", dijo USCIS. "Algunos de estos individuos continuaron proporcionando servicios gubernamentales esenciales incluso después del colapso del gobierno de Kabul el 15 de agosto de 2021. Esta exención permite el uso de la discreción para abordar estos y otros temas relacionados en adjudicaciones individuales, y para cumplir con las obligaciones humanitarias de los Estados Unidos al tiempo que garantiza la seguridad y la integridad del sistema de inmigración de los Estados Unidos."

USCIS dijo que los "adjudicadores" dentro del gobierno de EE.UU. "revisarán las solicitudes de beneficios o protección, la documentación de apoyo, el testimonio y cualquier otra información pertinente para encontrar indicios de que el empleo de un individuo como funcionario público puede haber ocurrido dentro del marco de tiempo y el área geográfica bajo el control de los talibanes."

Un grupo de senadores republicanos de entonces -entre ellos Rubio- envió en agosto de 2022 una carta a Blinken y Mayorkas planteando dudas sobre la política de exenciones.

"Escribimos porque el pueblo estadounidense merece una explicación sobre la naturaleza amplia y abierta de esta autoridad para eximir a personas que de otro modo tendrían prohibida la inmigración a Estados Unidos por apoyar a una organización terrorista", decían los congresistas republicanos.

Rahmanullah Lakanwal, el ciudadano afgano que ha sido acusado de disparar a dos miembros de la Guardia Nacional de Virginia Occidental la semana pasada, era al parecer miembro de las fuerzas de élite afganas de la "Unidad Cero" respaldadas por la CIA -al parecer, la agencia de espionaje estadounidense llegó a un acuerdo en 2021 con estos comandos afganos para llevar a miles de los combatientes y sus familias a Estados Unidos-.

Varios altos funcionarios de la administración Trump han argumentado que Lakanwal no fue investigado adecuadamente, mientras que informes de fuentes anónimas han dicho que sí fue investigado antes de ser traído a Estados Unidos.

Lakanwal, un antiguo miembro de las fuerzas de la Unidad Nacional de Ataque (NSU, por sus siglas en inglés), que estaban vinculadas a la CIA y a la Dirección Nacional de Seguridad (NDS, por sus siglas en inglés) del anterior gobierno afgano, supuestamente ayudó a asegurar HKIA durante la NEO y llegó a Estados Unidos con su familia en septiembre de 2021. Los talibanes tomaron el poder en Afganistán en agosto de 2021, tras la directiva de abril de 2021 del entonces presidente Joe Biden, que ordenaba la retirada total de las tropas estadounidenses.

Años después, el combatiente afgano condujo miles de kilómetros desde la costa oeste de Estados Unidos y está acusado de atacar a dos miembros de la Guardia Nacional de Virginia Occidental el día antes del Día de Acción de Gracias de la semana pasada, matando a uno e hiriendo gravemente al otro en lo que el presidente Donald Trump llamó "un monstruoso ataque estilo emboscada a pocos pasos de la Casa Blanca."

Lakanwal ha sido detenido, y la fiscal federal Jeanine Pirro le acusó de asesinato en primer grado. Se ha declarado inocente.

© Just The News.