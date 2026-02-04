Estudiantes chinos afiliados al PCCh y vinculados al Ejército se "infiltran" en universidades de EEUU, según un organismo de control

Publicado por Jerry Dunleavy and John Solomon 4 de febrero, 2026

Estudiantes y científicos chinos que son miembros del Partido Comunista Chino, que asistieron a escuelas vinculadas al Ejército chino o que trabajaron con empresas relacionadas con el robo de tecnología estadounidense por parte de Pekín han "infiltrado" varias de las principales universidades de Estados Unidos, según un informe de un grupo de vigilancia que plantea nuevas preocupaciones sobre las vulnerabilidades del país frente a su adversario más formidable.

Un grupo conservador de supervisión sin fines de lucro, la American Accountability Foundation, informó que encontró a casi dos docenas de académicos chinos trabajando en escuelas y laboratorios de élite en Estados Unidos "que, debido a la amenaza de doble uso de sus investigaciones, sus estrechos vínculos con el sector de investigación militar en China y/o sus claros lazos con el Partido Comunista Chino, deberían ser expulsados de Estados Unidos o no volver a ser readmitidos".

El documento de investigación —titulado "Evaluaciones de la amenaza de infiltración de científicos chinos"— afirma que algunos estudiantes chinos que trabajan en universidades de élite de Estados Unidos, a menudo recibiendo financiación federal estadounidense (parte de ella del Pentágono) para realizar investigaciones en tecnologías avanzadas, tienen antecedentes preocupantes que podrían representar un riesgo para la seguridad nacional del país.

Muchos científicos chinos en instituciones estadounidenses tienen conexiones con el PCCh

Las preocupaciones planteadas por el nuevo informe de la AAF incluyen el hecho de que algunos de los científicos chinos instalados en el mundo académico estadounidense y en laboratorios punteros de EEUU parecen ser miembros del Partido Comunista Chino y estar vinculados a proyectos del propio partido destinados a robar conocimientos tecnológicos o secretos militares estadounidenses, además de haber trabajado con o para empresas que sirven a la industria de defensa china.

Algunos de estos académicos chinos tienen vínculos claros con empresas chinas problemáticas como Huawei o con el conocido programa chino Mil Talentos, del que el FBI afirmó que "las empresas, universidades y laboratorios estadounidenses deben comprender los riesgos potenciales y las conductas ilegales incentivadas por los planes de talentos chinos y tomar medidas para salvaguardar sus secretos comerciales y su propiedad intelectual". Al menos uno de los científicos chinos parecía haber sido contratado por el Gobierno chino durante su estancia en Estados Unidos.

Entre las escuelas que emplean a los científicos chinos citados en el informe de la AAF figuran la Universidad de Harvard, Carnegie Mellon, la Universidad de Cornell, la Universidad de Brown, la Universidad de Purdue, la Universidad de Wisconsin, Georgia Tech, la Universidad de Michigan, la Universidad de Florida, la Universidad Estatal de Penn, el Instituto Stevens de Tecnología, la Universidad Estatal de Michigan, la Universidad de Indiana y la Universidad del Sur de California, así como el Laboratorio Nacional Lawrence Berkeley.

Las áreas de investigación en las que se centran estos estudiantes chinos -muchos de los cuales reciben financiación del Gobierno estadounidense para las investigaciones de laboratorio que realizan en Estados Unidos. - incluyen drones aéreos no tripulados, robótica, exoesqueletos, inteligencia artificial, modelos lingüísticos de gran tamaño, investigación de patógenos altamente infecciosos, investigación avanzada de materiales, semiconductores de próxima generación, soldadura láser avanzada, detección cuántica, investigación de materiales nucleares, electrónica termorresistente, tecnologías de redes eléctricas, farmacia, matemáticas aplicadas, física de la materia condensada y otras áreas clave que podrían tener aplicaciones militares de doble uso.

EEUU financia investigaciones de estudiantes chinos con historiales cuestionables

La financiación de muchos de estos estudiantes chinos ha procedido de diversas fuentes, como el Departamento de Energía, la Fundación Nacional de Ciencias, los Institutos Nacionales de Salud, la Oficina de Investigación Científica de la Fuerza Aérea, el Laboratorio de Investigación del Ejército de EE UU, la Oficina de Investigación Naval, la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada de Defensa, los Laboratorios Nacionales y otras agencias federales estadounidenses.

El Comité Selecto de la Cámara de Representantes sobre el PCCh había evaluado apenas el año pasado que "el PCCh no trata los estudios en el extranjero como un ejercicio apolítico o puramente académico", sino que "bajo su estrategia de adquisición de tecnología dirigida por el Estado, la educación internacional es vista como un vector clave para acceder a la ciencia de vanguardia, la ingeniería y los conocimientos relacionados con la defensa".

El mismo comité de la Cámara de Representantes también advirtió sobre "un patrón generalizado y profundamente preocupante de investigación financiada por los contribuyentes estadounidenses que se lleva a cabo en colaboración con entidades chinas que están directamente vinculadas a la base industrial y de investigación de defensa de China".

Thomas Jones, presidente de la AAF, afirmó en el nuevo informe de su organización que estaba advirtiendo sobre la "infiltración del sector de investigación de Estados Unidos por parte de científicos e ingenieros de la República Popular China".

Jones argumentó que "los resultados son aleccionadores; hay numerosos ejemplos de miembros activos del Partido Comunista Chino siendo nombrados para puestos sensibles en universidades estadounidenses e investigadores chinos siendo colocados en puestos que les permitirán transferir tecnología e investigación al Ejército Popular de Liberación y cultivar relaciones con investigadores críticos de defensa en Estados Unidos".

Just the News pidió comentarios a los 21 estudiantes chinos mencionados en el informe de la AAF como potenciales "amenazas" para Estados Unidos, sin que ninguno de los académicos respondiera.

Just the News también solicitó comentarios a todas las universidades estadounidenses que más recientemente habían empleado o emplean actualmente a los científicos chinos.

USC dijo que haría un comentario, pero no lo hizo. La Universidad de Florida confirmó que uno de los estudiantes chinos en cuestión había estado en la escuela pero "abandonó la UF en 2025 en buenas condiciones", sin responder a más preguntas. Michigan State dijo que "cualquier consulta sobre la situación laboral de un individuo concreto en la universidad debe hacerse a través de la Ley de Libertad de Información". El Instituto Stevens dijo que el académico chino en cuestión "fue becario visitante en Stevens desde enero de 2024 hasta septiembre de 2025" y que "los becarios visitantes no son remunerados y pasan su tiempo observando y ayudando al profesorado universitario existente".

Ningún otro centro respondió a la solicitud de comentarios.

Varios estudiantes chinos son o han sido miembros del PCCh

El nuevo informe de la AAF reveló que múltiples estudiantes chinos que ahora estudian en universidades estadounidenses habían sido miembros del Partido Comunista Chino, incluso ocupando puestos de liderazgo dentro de las ramas locales del PCCh de sus universidades chinas. El PCCh, un partido marxista-leninista, ganó la guerra civil china bajo el liderazgo de Mao Zedong, que gobernó el país tras establecer la República Popular China en 1949. Según algunos informes, se calcula que 65 millones de chinos murieron como consecuencia de los repetidos y despiadados intentos de Mao de crear una nueva China "socialista".

En el informe de la AAF también se nombraba a un científico chino que había trabajado en una universidad estadounidense y que había sido dirigente de la Liga Democrática China (CDL), controlada por el PCCh.

La CIA evaluó ya en 1957 que la CDL ha "desempeñado un papel de liderazgo bajo el PCCh" en el Gobierno chino, y argumentó que "hay poco o nada que distinga entre las doctrinas de la CDL y el PCCh". La CIA dijo que la CDL "se cree que sirve clandestinamente a los intereses de los comunistas chinos en algunas zonas donde no se ha establecido representación diplomática y donde las actividades comunistas como tales se encontrarían con la oposición del Gobierno local".

La Comisión de Revisión Económica y de Seguridad entre Estados Unidos y China evaluó en 2018 que la CDL era una "organización afiliada al Frente Unido". El Comité Selecto de la Cámara de Representantes sobre el PCCh dijo que "el trabajo del Frente Unido es una mezcla única de compromiso, actividades de influencia y operaciones de inteligencia que el PCCh utiliza para dar forma a su entorno político, incluyendo influir en la política de otros países hacia la RPC y obtener acceso a tecnología extranjera avanzada".

El Consejo de Estado del PCCh en 2021 elogió a la CDL, con altos cargos del PCCh felicitando a la CDL y al Consejo de Estado, diciendo que "la CDL ha hecho importantes contribuciones a la gran causa de la revolución, el desarrollo y la reforma de China, así como al desarrollo del trabajo del frente unido y a la causa de la cooperación multipartidista".

El informe de la AAF también destacaba los elogios de uno de los estudiantes chinos al antiguo líder del PCCh Deng Xiaoping y al actual líder del PCCh, Xi Jinping, y señalaba que otro científico chino que ahora está en una universidad estadounidense siguió un programa de formación marxista antes de llegar a Estados Unidos.

Enlaces al programa "Mil talentos" destinado a robar la investigación de EEUU

Múltiples estudiantes chinos vinculados al programa Mil Talentos del PCCh también aparecieron en el informe de la AAF. El DOJ en 2020 declaró que "el Plan de los Mil Talentos de China es uno de los planes de reclutamiento de talentos chinos más destacados que están diseñados para atraer, reclutar y cultivar talentos científicos de alto nivel en fomento del desarrollo científico, la prosperidad económica y la seguridad nacional de China".

El DOJ también dijo que "estos programas de talentos pretenden atraer a talentos chinos en el extranjero y a expertos extranjeros para que lleven sus conocimientos y experiencia a China y recompensar a individuos por robar información privilegiada".

La Oficina de Comercio y Fabricación de la Casa Blanca dijo en 2018 que "la captación de talentos de China complementa estratégicamente los esfuerzos de China para dirigirse a las industrias emergentes de alta tecnología" y que los programas del PCCh "incluyen el Plan de los Cien Talentos de la Academia China de Ciencias".

El informe de la AAF también mostraba que un científico chino tenía vínculos con el programa de los Cien Talentos del PCCh.

El Departamento de Justicia en 2020 acusó a Zhengdong Cheng, de nacionalidad china, por supuestamente intentar defraudar a la NASA y "aprovechar los recursos de las subvenciones de la NASA para fomentar la investigación de instituciones chinas." El DOJ dijo específicamente que el acusado chino "participó en el Plan de los Cien Talentos de la RPC". Cheng finalmente se declaró culpable de mentir a Texas A&M University tras revelar su relación de trabajo con una universidad china y al menos una empresa en China. Guangdong, una de las empresas con las que se confirmó que Cheng trabajaba, está gestionada por la República Popular China.

El medio local KBTX informó de que Cheng no cumplirá más penas de cárcel, pues ya ha pasado 13 meses en prisión. Cheng fue condenado a pagar una restitución a la NASA, además de una multa penal.

El DOJ añadió: "Los Planes de Talentos Chinos son programas establecidos por el Gobierno chino para reclutar individuos con acceso o conocimiento de tecnología o propiedad intelectual extranjera. A través de estos planes, el Gobierno chino ha creado un importante incentivo financiero para que personas extranjeras con talento transfieran tecnología internacional y propiedad intelectual a China, de forma explícita o no".

La Comisión de Revisión Económica y de Seguridad entre Estados Unidos y China afirmó en 2020 que "el Gobierno de China lleva a cabo innumerables programas para traer a estudiantes y académicos chinos que viven en Estados Unidos de vuelta a China temporalmente para que participen en actividades científicas relevantes para su modernización económica y militar" y que "un programa destacado" -el Programa Chunhui- "está dirigido a académicos chinos de alto perfil nombrados para puestos docentes en universidades destacadas".

Otro científico chino que trabajaba en una universidad estadounidense había sido tutelado por el ahora exdirector de la Oficina Nacional China del Programa de Contratación de Expertos Mundiales, según mostraba el informe de la AAF.

El Subcomité Permanente del Senado evaluó en 2019 que "el Gobierno chino ha refinado sus planes de reclutamiento de talento extranjero organizados centralmente en una estrategia para utilizar el talento para fortalecer el país dirigiéndose a los sectores tecnológicos específicos" y dijo que el "Programa de Reclutamiento de Expertos Globales" era otro nombre para el programa de los Mil Talentos.

"Profundas raíces en la industria militar y de defensa", según la comisión parlamentaria

El nuevo informe de la AAF también destacaba que numerosos científicos chinos colocados en escuelas estadounidenses habían asistido previamente a universidades chinas con historiales preocupantes, incluidas múltiples escuelas chinas estrechamente vinculadas al Ejército chino y al sector de defensa de China.

Algunos de los estudiantes chinos que ahora se encuentran en Estados Unidos incluso habían asistido anteriormente a la Universidad Politécnica del Noroeste y a la Universidad de Beihang, consideradas entre los llamados "Siete Hijos de la Defensa Nacional" del PCCh.

El Comité Selecto de la Cámara de Representantes sobre China evaluó en 2024 que los Siete Hijos son "universidades líderes con profundas raíces en la industria militar y de defensa, subordinadas al Ministerio de Industria y Tecnología de la Información." El comité de la Cámara dijo que el ministerio chino "impulsa la estrategia de Fusión Militar-Civil del Partido y la integración de industrias civiles y tecnologías de vanguardia en los ecosistemas militares y de seguridad de la RPC".

"Estas universidades son unidades de trabajo de ciencia, tecnología e industria de defensa y desempeñan un papel crucial en la investigación y el desarrollo de defensa", añadió la comisión de la Cámara. "Hasta la mitad de los graduados de doctorado de los Siete Hijos pasan a trabajar en el sector de defensa de la RPC, y dedican aproximadamente la mitad de sus presupuestos de investigación a proyectos con claras aplicaciones militares".

La Administración Estatal de Ciencia, Tecnología e Industria para la Defensa Nacional de China (SASTIND) también "cosupervisa" a muchas de las escuelas a las que asistieron anteriormente los estudiantes chinos. Entre las escuelas SASTIND a las que asisten los científicos chinos del informe de la AAF se encuentran la Universidad de Ciencia y Tecnología de Huazhong, la Universidad de Wuhan, la Universidad de Xidian, la Universidad de Tecnología de Dalian, la Universidad Tsinghua, la Universidad de Pekín, la Universidad Xi'an Jiaotong, la Universidad Shanghai Jiao Tong, la Universidad de Sichuan y la Universidad Tecnológica del Sur de China.

El comité de la Cámara dijo en 2024 que SASTIND es "un brazo del Gobierno chino cuyos propósitos declarados incluyen fortalecer las fuerzas militares con personal adicional y equipos más avanzados y que busca aprovechar estas universidades para fines de defensa".

Los estudiantes chinos empleados en universidades estadounidenses y destacados en el informe de la AAf también habían asistido a la Universidad Oceánica, el Instituto de Nanoenergía y Nanosistemas de Pekín, la Universidad de Nankai, y la Universidad de la Academia China de Ciencias. La Universidad Oceánica figura también en la lista negra del Pentágono por estar entre las "instituciones extranjeras que realizan actividades problemáticas".

El Comité Selecto de la Cámara de Representantes sobre el PCCh en 2024 también dijo que el Instituto de Pekín es una "institución china problemática".

La Revista Nature evaluó que la Universidad de Nankai se encontraba entre "los principales colaboradores del Ejército Popular de Liberación" y entre los "cinco principales colaboradores nacionales" del EPL, con la Academia China de Ciencias en el primer puesto, la Universidad de Pekín en el segundo y Nankai en el tercero.

La Universidad de la Academia China de Ciencias fue añadida a la "Lista no verificada" (UVL) de la Oficina de Industria y Seguridad del Departamento de Comercio en 2022. La oficina dijo que "estas personas extranjeras" - incluyendo la universidad china - "se añaden a la UVL porque BIS o funcionarios federales que actúan en nombre de BIS no pudieron verificar su bona fides (es decir, la legitimidad y fiabilidad relacionadas con el uso final y el usuario final de los artículos sujetos al Reglamento de Administración de Exportaciones) mediante la realización de una verificación de uso final".

La Academia China de Ciencias, dirigida por el PCCh, "gestiona directamente" la Universidad de la Academia China de Ciencias, según el Centro de Seguridad y Tecnologías Emergentes de la Universidad de Georgetown. La Oficina de Industria y Seguridad ha designado una serie de institutos dentro de la Academia China de Ciencias, entre ellos el Centro de Excelencia en Información Cuántica y Física Cuántica, el Instituto de Física, el Laboratorio Clave de Información Cuántica, el Instituto de Microsistemas y Tecnología de la Información de Shanghái, el Instituto de Microelectrónica, el Centro Nacional de Servicios de Tiempo y el Instituto de Investigación de Información Aeroespacial.

Las operaciones de Huawei en la lista negra son "contrarias a la seguridad nacional de EEUU", según el Departamento de Comercio

El nuevo informe de la AAF también señalaba que múltiples estudiantes chinos que trabajaban en universidades estadounidenses habían colaborado anteriormente en proyectos con investigadores del gigante tecnológico chino Huawei, incluso trabajando con investigadores del Laboratorio Interno de Ciberseguridad de Huawei.

El Departamento de Comercio concluyó en 2019 que "Huawei participa en actividades contrarias a la seguridad nacional o a los intereses de política exterior de Estados Unidos y sus filiales no estadounidenses plantean un riesgo significativo de participación en actividades contrarias a la seguridad nacional de Estados Unidos". La FCC añadió también a Huawei a su lista negra.

Meng Wanzhou, directora financiera de Huawei e hija del cofundador de la compañía, fue detenida por las autoridades canadienses en diciembre de 2018 a petición de Estados Unidos, acusada en el Distrito Este de Nueva York en enero de 2019, y acusada de fraude bancario y fraude electrónico, así como de conspiración para cometer ambos. En 2021, la Administración Biden le permitió salir en libertad .

Más estudiantes tienen vínculos con empresas militares chinas incluidas en la lista negra

El informe de la AAF también señalaba que un científico chino que ahora trabaja en una universidad estadounidense había trabajado anteriormente en la Corporación de la Industria de la Aviación de China (AVIC), un conglomerado de defensa del PCCh incluido en la lista negra del Gobierno estadounidense. La empresa militar estatal china está considerada como una de las mayores empresas de defensa del mundo.

Una filial clave de AVIC conocida como China National Aero-Technology Import and Export Corporation, o CATIC, también ha sido considerada una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos desde 1990. El entonces presidente George H.W. Bush emitió una orden en enero de 1990 que concluía que CATIC "podría emprender acciones que amenacen con perjudicar la seguridad nacional de los Estados Unidos de América".

El Comité Selecto de la Cámara de Representantes sobre China advirtió en 1998 sobre AVIC y su filial CATIC, y la Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno en 1996 detalló un plan de CATIC para conseguir que McDonnell Douglas, con sede en EEUU, "coprodujera 40 aviones MD-80 y MD-90 para las rutas nacionales 'troncales' de China".

CATIC fue acusada por el Departamento de Justicia en 1999 de violar la Ley de Administración de Exportaciones (EAA) y la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional "en relación con los detalles de una venta en 1994 de equipos de mecanizado estadounidenses, parte de los cuales fueron desviados a un emplazamiento militar chino".

El Departamento de Comercio dijo en 2001 que TAL Industries formaba presuntamente parte de la "conspiración" para exportar máquinas-herramienta de EEUU a CATIC.

El Departamento de Estado dijo en 2002 que la mayoría de los cargos relacionados con CATIC fueron desestimados, pero que "TAL Industries Inc, sin embargo, fue declarada culpable de violar la EAA y condenada el 11 de mayo de 2001 a cinco años de libertad condicional corporativa" y "al pago de una multa de un millón de dólares".

Las relaciones incluyen la investigación de armas atómicas

La página web de AVIC en 2015 dejaba claro que sus unidades de negocio incluían la "defensa" además de la aviación. La sección "Evolución AVIC" decía que la empresa era la sucesora del Ministerio de Industria Aeroespacial del Gobierno chino. AVIC ha apoyado a Rusia durante su guerra con Ucrania. El ahora ex ministro de Defensa chino Li Shangfu había sido anteriormente miembro del consejo de administración de AVIC Avionics Equipment.

AVIC y sus filiales fueron incluidas en la lista negra del Pentágono en 2020 por ser "empresas militares chinas que operan en Estados Unidos". AVIC Avionics también fue sancionada por el Departamento del Tesoro en 2021 e incluida en la "Lista de empresas del complejo militar-industrial chino".

La Oficina de Industria y Seguridad del Departamento de Comercio evaluó en 2020 que el centro chino había sido "determinado por el Gobierno de Estados Unidos como actuando en contra de los intereses de seguridad nacional o política exterior de Estados Unidos [...] sobre la base de su adquisición de artículos de origen estadounidense para actividades contrarias a los intereses de seguridad nacional o política exterior de Estados Unidos".

La lista negra añadía que el centro chino está "operado por, o directamente afiliado a, la Academia China de Ingeniería Física, que es el complejo tecnológico responsable de la investigación, desarrollo y pruebas de las armas nucleares de China".

"El objetivo de la AAF en esta investigación es llevar el debate en Estados Unidos sobre la amenaza que representan los académicos chinos —hasta ahora centrado en discusiones macro de carácter algo académico, de las que hay muchas— y cristalizarlo en ejemplos concretos y accionables de hombres y mujeres que han infiltrado partes sensibles de la infraestructura de investigación militar en Estados Unidos, e impulsar a los responsables políticos a abordar el problema", señaló el informe de la AAF.

