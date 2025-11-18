La acusación de obstrucción del DOJ a Comey tiene que ver con negar conocer el Plan Clinton sobre Trump y Rusia

El Departamento de Justicia no logró una acusación contra el exdirector del FBI James Comey acusándole de mentir cuando afirmó que no recordaba un memorando de remisión de la CIA sobre el plan de campaña de Hillary Clinton en 2016 para vincular a Donald Trump con Rusia. Pero el DOJ está revelando ahora que la acusación de declaraciones falsas todavía se utilizará para apoyar su exitosa acusación que acusa a Comey de obstruir al Congreso.

La acusación de dos cargos del DOJ, aprobada por un gran jurado federal en septiembre, se derivó de las acusaciones de que Comey engañó al Senado durante su testimonio a finales de septiembre de 2020, cuando reiteró su negación de mayo de 2017 de que nunca había autorizado una filtración de información a los medios sobre la investigación Trump-Rusia o las investigaciones relacionadas con Clinton, cuando el DOJ dice que de hecho autorizó a su amigo, confidente y empleado del Gobierno especial Dan Richman a filtrar a los medios sobre la investigación del FBI sobre Hillary Clinton. La acusación también alegaba que Comey había obstruido al Congreso mintiendo al Senado.

El presidente del gran jurado dijo al juez en septiembre que, además de aprobar los dos cargos, "los miembros del gran jurado no coincidieron en encontrar una acusación en este caso" relacionado con la alegación del Departamento de Justicia de que Comey también había mentido cuando afirmó ante el Senado en septiembre de 2020 que no recordaba la remisión de la CIA sobre la inteligencia del Plan Clinton.

Pero el Departamento de Justicia reveló en documentos judiciales a finales de la semana pasada que el cargo de obstrucción al Congreso aprobado contra Comey no sólo se centra en que el exjefe de la agencia supuestamente engañó sobre la autorización de filtraciones a los medios, sino que "también se basa en las declaraciones del acusado a los senadores [Lindsey] Graham y [Josh] Hawley sobre su supuesta falta de memoria sobre el llamado plan Clinton para vincular a Trump con Rusia."

El informe público 2023 del abogado especial John Durham reveló que "la Comunidad de Inteligencia recibió la inteligencia del Plan Clinton a finales de julio de 2016."

La inteligencia se refería a un supuesto plan de la campaña de Clinton para intentar vincular a Trump con Rusia y Vladimir Putin en un esfuerzo por distraer de su escándalo del servidor privado de correo electrónico. El informe Durham mostró que Comey fue informado sobre la inteligencia del Plan Clinton por el entonces director de la CIA, John Brennan, a principios de agosto de 2016 y también se le envió un memorando de remisión de la CIA sobre la inteligencia del Plan Clinton a principios de septiembre de 2016.

Sin embargo, Comey dijo repetidamente al Comité Judicial del Senado a finales de septiembre de 2020 que no recordaba el memorando de remisión de la CIA. Los esfuerzos del Departamento de Justicia de Trump para acusar a Comey por esa parte de su testimonio como un tercer cargo fracasaron, pero parece que el Departamento de Justicia está incorporando esa parte de la supuesta irregularidad de Comey en su acusación de obstrucción al Congreso aprobada por el gran jurado.

Comey, despedido como director del FBI en 2017 por el presidente Trump, supervisó la politizada investigación sobre el uso por parte de Clinton de un servidor privado de correo electrónico para enviar información clasificada y la infundada pesquisa sobre la colusión entre Trump y Rusia.

Las acusaciones fueron presentadas por la fiscal federal interina del distrito este de Virginia, Lindsey Halligan. La exabogada personal de Donald Trump y asesora de la Casa Blanca juró su cargo en septiembre, poco antes de obtener las acusaciones contra Comey.

El ex jefe del buró no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios que le fue enviada a través de su abogado, el ex veterano del DOJ Patrick Fitzgerald.

El gran jurado aprueba dos cargos, pero rechaza el tercero



La acusación aprobada especificaba dos cargos: Declaraciones falsas dentro de la jurisdicción del poder legislativo del Gobierno de Estados Unidos (18 U.S.C. § 1001(a)(2)) y Obstrucción de un procedimiento del Congreso (18 U.S.C. § 1505).

La acusación alega que Comey "hizo deliberadamente y a sabiendas una declaración materialmente falsa, ficticia y fraudulenta en un asunto dentro de la jurisdicción de la rama legislativa del Gobierno de los Estados Unidos, al declarar falsamente a un senador estadounidense durante una audiencia del Comité Judicial del Senado que él, [Comey] no había 'autorizado a otra persona en el FBI a ser una fuente anónima en informes de noticias' en relación con una investigación del FBI relativa a la PERSONA 1".

Se ha revelado que la identidad de la "Persona 1" es Hillary Clinton.

El segundo cargo de la acusación acusa a Comey de"obstrucción de un procedimiento del Congreso"porque "se esforzó de forma corrupta en influir, obstruir e impedir el debido y apropiado ejercicio del poder de investigación bajo el cual se estaba llevando a cabo una investigación ante el Comité Judicial del Senado haciendo declaraciones falsas y engañosas ante dicho comité."

Una presentación ante el tribunal en septiembre también incluía un "Informe de la no concurrencia de un Gran Jurado en una acusación". El presidente del gran jurado, en Alexandria, Virginia, había informado al tribunal de que "12 o más miembros del gran jurado no coincidieron en encontrar una acusación en este caso." Una nota manuscrita especificaba que el rechazo de una acusación era sólo para el cargo relacionado con la negación de Comey acerca de recordar la remisión de inteligencia del Plan Clinton.

El DOJ utiliza alegaciones del tercer cargo rechazado para reforzar el cargo de obstrucción



El cargo rechazado por el gran jurado alegaba violación de la misma ley sobre la que el gran jurado también aprobó otro cargo, a saber, "declaraciones falsas dentro de la jurisdicción de la rama legislativa del Gobierno de los Estados Unidos.".

Ese cargo rechazado decía: "En o alrededor del 30 de septiembre de 2020, en el Distrito Este de Virginia, el acusado, [Comey], hizo deliberadamente y a sabiendas una declaración materialmente falsa, ficticia y fraudulenta en un asunto dentro de la jurisdicción de la rama legislativa del Gobierno de los Estados Unidos, al declarar falsamente a un Senador de los Estados Unidos.S. Senador durante una audiencia del Comité Judicial del Senado que él, [Comey] no recordaba 'haber sido instruido' sobre la 'aprobación de un plan relativo a' PERSONA 1 [Clinton] y las elecciones presidenciales de EE.UU. de 2016".UU", el recuento presentado por el DOJ y rechazado por el gran jurado declarado.

Por el contexto, está claro que la "Persona 2" es Donald Trump.

Halligan y el DOJ de Trump le dijeron al tribunal a finales de la semana pasada que, a pesar de las negaciones de Comey en septiembre de 2020, "el gobierno ha determinado, no obstante, que las notas manuscritas del acusado parecen mostrar que fue informadoen septiembre de 2016 sobre un 'plan de HRC para atar a Trump'."

El Departamento de Justicia de Trump dijo la semana pasada que planeaba sacar a colación las negaciones de Comey en septiembre de 2020 sobre el conocimiento de la inteligencia del Plan Clintoncuando buscaran condenarlo por supuesta obstrucción al Congreso, argumentando que usarían "las declaraciones del acusado a los senadores [Chuck] Grassley y [Ted] Cruz sobre su uso de Richman como fuente anónima en relación con la investigación de los correos electrónicos de Clinton y sus declaraciones a los senadores Graham y Hawley sobre su supuesta falta de memoria en relación con el llamado plan Clinton para ligar a Trump con Rusia" y que esa información y otras pruebas aportadas eran "más que suficientes para la preparación previa al juicio del acusado en cuanto al segundo cargo."

A principios de este mes, el DOJ también demostró que, pese a que Comey dijo al Congreso que no lo recordaba, había tomado notas manuscritas en septiembre de 2016 que indicaban que sí había sido informado sobre la inteligencia del Plan Clinton.

"Un registro adicional descubierto como parte de este proceso de revisión de la gestión fue una remisión original de la Agencia Central de Inteligencia al ex director del FBI James Comey", decía un documento redactado recientemente por el FBI.

La pista operativa de contrainteligencia estaba fechada el 7 de septiembre de 2016 y se"creía que había estado desaparecida durante años", dijo el FBI, con agentes escribiendo que fue encontrada "en un armario de almacenamiento adyacente a la oficina del Director."

El DOJ escribió que "dentro de una caja fuerte cerrada con llave dentro de la habitación 9582, los investigadores localizaron copias de notas manuscritas del acusado cuando era Director del FBI.".

Los fiscales añadieron que las notas manuscritas de Comey "no eran conocidas por ningún equipo de investigación anterior."

Las citaciones relacionadas con el Rusiagate también están siendo enviadas mientras nuevas revelaciones indican que Comey esperaba que Clinton saliera victoriosa en 2016, que información clave sobre el huracán Crossfire y otras investigaciones del FBI estaba oculta en bolsas quemadas en la sede del FBI, y que Richman supuestamente leaked to the media despite FBI guidelines warning him not to.

Comey afirma no recordar el bombazo de la CIA



La entonces presidenta del Comité Judicial del Senado Lindsey Graham, republicana de Carolina del Sur, presionó a Comey sobre su manejo de la inteligencia del Plan Clinton el 30 de septiembre de 2020 - con Comey contestando que no recordaba haber recibido una remisión de la CIA al respecto en septiembre de 2016.

"¿Recuerda haber recibido una consulta de [...] la comunidad de inteligencia en septiembre de 2016 sobre la preocupación de que la campaña de Clinton fuera a crear un escándalo en relación con Trump y Rusia?", preguntó Graham en 2020.

Comey testificó: "No lo recuerdo".

"¿No recuerda haber recibido una pista de investigación de la comunidad de inteligencia? [...] El 7 de septiembre de 2016, funcionarios de inteligencia estadounidenses remitieron una remisión de investigación al director del FBI, James Comey, y al director adjunto de contrainteligencia Peter Strzok sobre la aprobación por parte de la candidata presidencial estadounidense Hillary Clinton de un plan relacionado con el candidato presidencial estadounidense Donald Trump y hackers rusos que obstaculizaban las elecciones estadounidenses como medio para distraer al público de su uso de un servidor privado de correo electrónico", postuló Graham. "¿No recuerdas haber recibido eso o que te lo hayan enseñado, eso no te suena?".

testificó Comey: "Eso no me suena de nada".

Graham replicó: "Vale, pues es algo bastante sorprendente. No me sonaba de nada, pero a usted sí. Terminemos con esto, te llega esta investigación del comité de inteligencia para ver cómo la campaña de Clinton básicamente intenta crear una distracción, acusando a Trump de ser un agente ruso o un títere ruso o lo que sea para distraer de sus problemas con el servidor de correo electrónico".

Insistiendo en la pregunta, Graham prosiguió: "¿Y cuán inverosímil es eso, señor Comey, cuando ahora sabemos que el Partido Demócrata a través de Fusion GPS contrató a Christopher Steele, un agente extranjero que tenía un sesgo muy fuerte contra Trump que contrató a una subfuente rusa que el FBI creía que era un espía ruso para compilar un dossier que era un montón de basura para ser utilizado contra un ciudadano estadounidense que trabajaba para la campaña de Trump?". , dijo Graham. "Eso ya lo sabías. Me parece que querrías investigar otras acusaciones, pero me estás diciendo que no recuerdas esto."

Comey intervino: "Lo siento, senador, ¿hay alguna pregunta?".

Graham respondió: "Sí. ¿No recuerda esta investigación que acabo de leer sobre septiembre de 2016?".

Comey volvió a negar recordarlo, diciendo:"No, como he dicho, no [...] No me suena familiar".

Hawley, republicano de Misuri, también presionó a Comey sobre la remisión de la investigación de Brennan enviada en septiembre de 2016 al FBI, que había sido revelada en 2020 por el entonces director de Inteligencia Nacional y actual director de la CIA, John Ratcliffe.

"La carta al presidente Graham de John Ratcliffe, que sé que usted ha visto señor Comey, ya que la ha mencionado antes, el señor Ratcliffe dice que el 7 de septiembre de 2016, funcionarios de inteligencia de Estados Unidos remitieron una remisión de investigación al director del FBI, James Comey, en relación con la aprobación por parte de la candidata a la presidencia de Estados Unidos Hillary Clinton de un plan relacionado con Donald Trump y hackers rusos como medio para distraer a la opinión pública de su uso de un servidor de correo privado. ¿Abriste una investigación?" preguntó Hawley.

Comey declaró: "No sé a qué se refiere eso. Como he dicho antes, eso no me suena de nada cuando leí eso".

"¿No recibió ninguna remisión de investigación de esta naturaleza?". volvió a preguntar Hawley.

Comey respondió: "No lo recuerdo. No recuerdo haber recibido nada de lo que se describe en esa carta."

"Me parece extraordinario que una remisión del CI al FBI sobre la campaña de Hillary Clinton y una posible actividad ilícita no recibiera ninguna -ninguna- atención del FBI", dijo Hawley. "Tan poca atención que el director ni siquiera lo recuerda. Y, sin embargo, el director y otros tuvieron tiempo de sobra para ir a buscar órdenes de vigilancia durante una campaña presidencial en curso, órdenes tan defectuosas que el tribunal de la FISA ha dicho ahora que no puede confiar en lo que diga el FBI en casos futuros. Este es un extraordinario abuso de poder y es hora de que responsabilicemos a la gente por ello."

Comey fue informado por Brennan y remitido por la CIA



Durham dijo que las notas manuscritas de Brennan reflect que Brennan informó a Comey, al entonces presidente Barack Obama, al entonces vicepresidente Joe Biden y a otras personas a principios de agosto de 2016 en relación con la "supuesta aprobación por parte de Hillary Clinton el 26 de julio [de 2016] de una propuesta de uno de sus asesores [de campaña] para vilipendiar a Donald Trump agitando un escándalo en el que se afirmaba la injerencia de los servicios de seguridad rusos"."

El informe Durham también decía que la inteligencia del Plan Clinton "también era lo suficientemente importante como para que la CIA enviara un memorando formal de remisión por escrito" a Comey y al desde entonces despedido subdirector adjunto de la División de Contrainteligencia del FBI, Peter Strzok, "para su consideración y acción".

Sin embargo, Comey rdijo repetidamente al Senado en septiembre de 2020 que "no"recuerda la remisión de la CIA, y que "no me suena de nada" y "no me suena familiar".

El informe Durham decía que el memorando de remisión de la CIA afirmaba que el FBI había "hecho una petición verbal de ejemplos de información relevante que la célula de fusión había obtenido".

El analista supervisor del FBI Brian Auten dijo a los investigadores de Durham que el viernes anterior al Día del Trabajo -el Sept. 2 de septiembre de 2016- personal de la CIA había informado a Auten, al jefe de la sección de inteligencia del FBI Jonathan Moffa y posiblemente al "jefe de la unidad 1 de la OGC [Oficina del Asesor General] del FBI" en la sede central del FBI "sobre el plan de inteligencia de Clinton" y que "Auten informó de que en ese momento quería ver un memorando de remisión de investigación real sobre la información".La CIA pronto envió esa información a Comey y Strzok.

El memorando de remisión de la CIA a Comey y Strzok -terminado el 7 de septiembre de 2016- decía que la "CIA proporciona los siguientes ejemplos de información que la célula de fusión CROSSFIRE HURRICANE ha recabado hasta la fecha" y mostró que la CIA creía que la falsa narrativa de Clinton sugeriría que Trump y los hackers rusos estaban obstaculizando las elecciones estadounidenses, y que el objetivo final de Clinton era"distraer al público de su uso de un servidor de correo electrónico privado".

Durham descubrió que, en lugar de investigar seriamente esta supuesta trama de Clinton, el aparato de inteligencia y de aplicación de la ley de la administración Obama -liderado por el FBI de Comey- impulsó sin embargo la infundada saga de la colusión Trump-Rusia.

Registros desclasificados muestran que interceptaciones de supuesta inteligencia rusa también pueden haber influido en el manejo de Comey de la investigación del FBI sobre Clinton usando su servidor de correo electrónico privado ilícito para enviar información clasificada.

La inteligencia del Plan Clinton se ocultó a funcionarios clave del FBI





Funcionarios clave del FBI a los que se ocultó la inteligencia del Plan Clinton posteriormente le dijeron a Durham que estaban molestos por esta ocultación y que deberían haberla visto en 2016. Muchos miembros del personal del FBI implicados en Crossfire Hurricane nunca habían visto la inteligencia del Plan Clinton hasta que el equipo de Durham se la mostró, y "algunos expresaron sorpresa y consternación al conocerla", según el informe.

El informe de Durham decía que el "Agente Especial Supervisor-1" -supuestamente el ex agente del FBI Joe Pientka- "se alteró visiblemente y se emocionó" cuando el equipo de Durham le mostró la inteligencia del Plan Clinton en 2020, y el informe decía que el agente "abandonó la sala de entrevistas con su abogado y posteriormente regresó para afirmar enfáticamente que nunca se le había informado de la inteligencia del Plan Clinton y que nunca había visto el mencionado Memorándum de Remisión."

"El Agente Especial Supervisor-1 expresó un sentimiento de traición por el hecho de que nadie le hubiera informado de la inteligencia," el informe Durham decía. "Cuando la Oficina advirtió al Agente Especial Supervisor-1 que no habíamos verificado ni corroborado la exactitud de la inteligencia y sus afirmaciones en relación con la campaña de Clinton, el Agente Especial Supervisor-1 respondió con firmeza que, independientemente de si su contenido era cierto, debería haber sido informado de ello."

El entonces consejero general del FBI James Baker también le dijo posteriormente a Durham "que no había visto ni oído hablar de la inteligencia del Plan Clinton ni del consiguiente Memorando de remisión antes de su entrevista," según el informe de Durham.

Baker dijo que "si lo hubiera sabido durante la investigación del Huracán Crossfire, habría visto con una luz diferente y mucho más escéptica" el anti-Trump Steele Dossier y las afirmaciones de Alfa Bank.

La información sobre el Plan Clinton circuló por el CI de Obama



Según el informe 2023 de Durham, el supuesto plan de Clinton habría sido aprobado el 26 de julio de 2016 -en plena Convención Nacional Demócrata de 2016 en la que se nominó a Clinton para la presidencia-.

El informe también señalaba que la aprobación del Plan Clinton se produjo exactamente el mismo día en que el diplomático australiano Alexander Downer -partidario de Clinton- proporcionó al gobierno de Estados Unidos un chivatazo de hace meses sobre George Papadopoulos, asociado de la campaña de Trump - citando el chivatazo de Downer como el predicado para lanzar Crossfire Hurricane a finales de julio de 2016.

El anexo desclasificado de Durham decía que el "FBI estaba plenamente alertado de la posibilidad de que al menos parte de la información que estaba recibiendo sobre la campaña de Trump pudiera tener su origen en la campaña de Clinton o en sus partidarios, o, alternativamente, fuera producto de la desinformación rusa."

Pero el anexo afirmaba que "a pesar de esta conciencia" -de que podría estar tratando con una falsedad rusa o alternativamente con un auténtico truco sucio de la campaña de Clinton- "el FBI parece haber descartado la [información de inteligencia] como no creíble sin que realmente se haya tomado ninguna medida de investigación para corroborar o refutar las alegaciones.".

El apéndice desclasificado añadía que, tras la victoria de Trump en noviembre de 2016, no fue hasta 2017 cuando la "CIA preparó una evaluación por escrito de la autenticidad y veracidad de la inteligencia arriba referenciada". La CIA declaró que no evaluó que los memorandos [ELIMINADO] mencionados, o las comunicaciones estadounidenses [ELIMINADO] hackeadas, fueran producto de fabricaciones rusas."

El anexo también reveló que, además de la inteligencia del Plan Clinton de julio de 2016, la administración Obama recibió información de una fuente que estaba contenida en dos memorandos.

El memorando de enero de 2016 detallaba la supuesta intención del entonces presidente Obama de echar por tierra la investigación del FBI sobre el servidor de correo electrónico privado ilícito de Clinton.

El memorando de marzo de 2016 alegaba que "la oposición [del Partido Demócrata] se centra en desacreditar a Trump. [...] [e]ntre otras cosas, el personal de Clinton, con el apoyo de los servicios especiales, está preparando revelaciones escandalosas sobre las relaciones comerciales entre Trump y la "mafia rusa"."

Durham dijo que los analistas del FBI creían que, en ese momento, los "servicios especiales" en el memorando de marzo de 2016 podrían referirse "al FBI y a la CIA o, más ampliamente, a las comunidades de inteligencia y de aplicación de la ley" dentro de Estados Unidos. Pero otros analistas especularon con que podría referirse a "el autor del dossier de Trump, Christopher Steele".

La campaña de Clinton giró en torno a los esfuerzos para vincular a Trump con Putin



Los registros públicos muestran que Clinton, en coordinación con su asesor general de campaña Marc Elias, el director de campaña Robby Mook, el presidente de campaña John Podesta, la directora de comunicaciones de campaña Jennifer Palmieri, el asesor de política de campaña Jake Sullivan, y otros lanzaron un esfuerzo para vincular a Trump con Putin mientras se libraba la batalla de 2016 por la Casa Blanca. Ese esfuerzo tuvo un gran éxito, inyectando la narrativa Trump/Putin en los medios de comunicación heredados y en los temas de conversación del DNC.

La campaña de Clinton y sus agentes a sueldo participaron en un esfuerzo prolongado y coordinado para vincular a Trump con Rusia durante las elecciones de 2016, incluyendo: Apariciones en televisión, discursos y pronunciamientos públicos; una agresiva estrategia de noticias y redes sociales; la decisión del exespía británico Christopher Steele de llevar su ahora desacreditado dossier al FBI; y la difusión de afirmaciones desacreditadas al FBI y al público relacionadas con la Organización Trump y el Alfa Bank de Rusia.

El entonces vicepresidente Biden trató de vincular públicamente a Trump con Putin después de que la inteligencia estadounidense interceptara un supuesto plan de la campaña de Clinton para vilipendiar a Trump vinculándolo falsamente con una trama rusa.

El ex jefe de espionaje que organizó y fue coautor de la infame carta del portátil de Hunter Biden de cara a las elecciones de 2020 es la misma persona que también desempeñó un papel clave en ayudar a Clinton en 2016 a aparecer para intentar desprestigiar a Trump vinculándolo a Putin. Mike Morell, el ex director en funciones de la CIA, insertó en la conciencia política estadounidense la idea de que Trump era un "agente" de Putin y Rusia, una cantinela que repetirían una y otra vez la campaña de Clinton y unos medios de comunicación cooperativos en el verano y el otoño de 2016.

Comey dijo en Instagram en septiembre de este año tras conocerse la acusación del Departamento de Justicia a Trump: "Tengo el corazón roto por el Departamento de Justicia, pero confío mucho en el sistema judicial federal". El despedido jefe del FBI añadió: "Y soy inocente. Así que tengamos un juicio. Y mantengamos la fe".

Se declaró inocente en octubre, y ha intentado descalificar a Halligan y conseguir que se desestime la acusación. El juicio de Comey está previsto que comience en enero.

