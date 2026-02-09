Burocracias en quiebra: las cinco mayores ciudades de EE UU no tienen dinero suficiente para pagar las facturas

Publicado por Just The News / Bethany Blankley | The Center Square contributor 9 de febrero, 2026

Las cinco ciudades más grandes de Estados Unidos, todas lideradas por demócratas, no tenían suficiente dinero para pagar sus facturas en 2024, según un nuevo informe de Truth in Accounting facilitado por primera vez a The Center Square.

El informe Estado Financiero de las Ciudades 2026 examina la salud fiscal de las ciudades de Los Ángeles, Houston, Filadelfia, Chicago y Nueva York, con la ciudad de Nueva York de nuevo a la cabeza de EE UU con la mayor carga para los contribuyentes.

El análisis se basa en los Informes Financieros Integrales Anuales auditados más recientes del ejercicio fiscal 2024. Evalúa la cantidad de dinero que los gobiernos de las ciudades necesitan para pagar sus facturas, dividiendo esta cifra por el número estimado de contribuyentes de la ciudad. La diferencia es la carga del contribuyente, o lo que cada contribuyente debe para pagar la deuda de la ciudad, explica la TIA.

Según los datos, los habitantes de Nueva York tienen la mayor carga fiscal, 61.700 dólares, seguidos de los 42.600 dólares de Chicago, los 17.000 dólares de Filadelfia, los 4.800 dólares de Houston y los 1.300 dólares de Los Ángeles.

Los informes financieros de cada ciudad son diferentes y no se pueden hacer comparaciones entre manzanas.

"Debido a las diferentes leyes estatales, las ciudades operan bajo estructuras gubernamentales complejas y variadas, lo que dificulta las comparaciones y reduce la transparencia", afirman desde TIA. "Por ejemplo, la ciudad de Nueva York incluye su distrito escolar en sus informes financieros, mientras que las escuelas públicas de Chicago se declaran por separado. Si Chicago y el sistema de escuelas públicas se combinaran, cambiarían significativamente las cifras de Chicago. Estas diferencias estructurales pueden oscurecer lo que se incluye en los informes financieros de la ciudad, haciendo más difícil, si no imposible, que los votantes evalúen el rendimiento financiero de la ciudad a la hora de votar".

Históricamente, la TIA ha publicado informes que evalúan cada año las 75 ciudades más pobladas. Este año, el informe se centra en las cinco principales ciudades porque "análisis anteriores encontraron que las cinco ciudades más grandes representaban más del 80 por ciento de la deuda total de la ciudad", explica.

Al final del ejercicio fiscal 2024, las cinco ciudades no tenían dinero suficiente para pagar sus facturas a pesar de tener requisitos de equilibrio presupuestario. Con el fin de "afirmar que sus presupuestos estaban equilibrados, como exige la ley en las cinco ciudades, los funcionarios electos" no incluyeron "el coste total del gobierno en sus cálculos presupuestarios y trasladaron los costes a los futuros contribuyentes", señala la TIA.

Combinadas, las cinco ciudades tenían 144.000 millones de dólares en activos; su deuda combinada, incluidas las pensiones no financiadas y otras prestaciones post-empleo (OPEB), ascendía a 384.000 millones de dólares. Su déficit combinado era de 240.000 millones, según el análisis. Esto incluía 92.000 millones de dólares en deuda de pensiones y 112.000 millones de dólares en deuda de OPEB, principalmente asistencia sanitaria a jubilados.

El informe señala que en las cinco ciudades persiste un "reto común y acuciante": "los costes a largo plazo de las pensiones y de las prestaciones sanitarias a los jubilados siguen poniendo a prueba su salud financiera a pesar de las mejoras a corto plazo o de las distintas circunstancias".

"Aunque los beneficios de las inversiones han aliviado temporalmente el pasivo de las pensiones en ciudades como Nueva York y Houston, estos beneficios siguen sin materializarse y son inciertos", señala el informe. Las crecientes obligaciones de la ciudad de Nueva York en materia de asistencia sanitaria a los jubilados "siguen estando muy infrafinanciadas", al igual que las de otras ciudades, señala el informe.

"Chicago ejemplifica las consecuencias de la infrafinanciación crónica de las pensiones, con pasivos superiores a los activos y recurrentes déficits presupuestarios", añade.

"Los Ángeles y Filadelfia, que han progresado en la financiación, se enfrentan a limitaciones en la flexibilidad financiera debido al aumento de las inversiones de capital y al incremento de los gastos", añade.

El informe también califica a cada ciudad en función de su carga fiscal. Las ciudades de Nueva York y Chicago recibieron calificaciones de F; Filadelfia recibió una D; Houston y Los Ángeles recibieron calificaciones de C en salud fiscal.

El informe de 32 páginas expone los sistemas de pensiones municipales, las promesas de jubilación de las ciudades y pide al Congreso que modifique la Ley de Seguridad de Ingresos de Jubilación de los Empleados (ERISA) para salvaguardar las pensiones del sector privado.

También hace recomendaciones a los gobiernos locales relacionadas con la elaboración de informes financieros y anima a los ciudadanos y a los medios de comunicación a "exigir responsabilidades a los dirigentes".

