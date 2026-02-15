El autodestructivo reflejo antiamericano de Europa al enfrentarse a Irán

15 de febrero, 2026

"Desafío". "Fractura". Esos fueron los titulares en gran parte de Europa tras la Conferencia de Seguridad de Múnich. Los comentaristas hablaron con cierta autosatisfacción de una virtuosa "Europa de la paz", en contraste con la supuesta postura belicosa del presidente de Estados Unidos Donald Trump.

Desde el Financial Times hasta los diarios españoles y franceses, resurgió un viejo reflejo: El renacimiento de Europa, nos dicen, se construirá distanciándose de Washington. El antiamericanismo, ese consuelo familiar, ha vuelto a ponerse de moda.

Sí, uno puede recordar las agudas críticas del vicepresidente estadounidense JD Vance hace un año, cuando acusó a Europa de complacencia e inercia. Pero ies intelectualmente deshonesto ignorar que el Secretario de Estado Marco Rubio suavizó posteriormente el tono y reafirmó el valor de la cooperación transatlántica.Lo que importa ahora no es la retórica del pasado sino la realidad presente.

Y la realidad navega hacia el Mar Arábigo.

Tras el USS Abraham Lincoln y el USS George H.W. Bush, un tercer portaaviones estadounidense -el USS Gerald R. Ford, el mayor y más potente buque de guerra jamás construido- está ahora en ruta desde el Caribe hacia Oriente Medio. Esto no es teatro; es estrategia.

Durante el fin de semana, Trump dio públicamente a los ayatolás de Irán 30 días para aceptar o rechazar una propuesta estadounidense. Las negociaciones están a punto de reanudarse, y los negociadores estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner se dirigen a Ginebra. El presidente ha dejado claro que si no se llega a un acuerdo, las consecuencias serán "traumáticas".

Las exigencias de Washington son arrolladoras: el fin de las ambiciones nucleares de Irán, el desmantelamiento de su programa de misiles balísticos y el cese de su apoyo a apoderados terroristas. Trump también ha reiterado que sería mejor que el régimen asesino de Teherán -responsable de innumerables muertes dentro y fuera del país- desapareciera por completo.

Son objetivos casi imposibles. Y Trump lo sabe.

Los ayatolás y el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica no ven su misión en términos transaccionales. Creen que están cumpliendo un destino sagrado: el avance del islam chií hacia el retorno apocalíptico del Mahdi. Las armas nucleares, los misiles, los representantes regionales y la promesa de destruir Israel no son monedas de cambio, sino pilares de su ideología.

No se trata de retórica. Teherán ha demostrado en repetidas ocasiones que se arriesgará a una confrontación catastrófica para conseguir sus objetivos. Europa sabe que, en tal escenario, sus propias capitales -bien al alcance del creciente arsenal de misiles iraní- no saldrían indemnes. El Vaticano también está al alcance de la mano.

Irán nunca ha buscado la diplomacia como un fin en sí mismo. La ha utilizado como táctica, lo que la jurisprudencia islámica denomina taqiyya, el engaño sancionado cuando es necesario para derrotar al enemigo.Europa lo sabe. Sabe que el régimen de Irán es moralmente aborrecible, que ha perseguido capacidades nucleares desafiando los compromisos internacionales, que las sanciones snapback se desencadenaron por una causa y que Teherán está alineado con Rusia en su guerra contra Ucrania.

Cuando la Unión Europea designó a la Guardia Revolucionaria como entidad terrorista, Teherán respondió calificándolo de "error estratégico". Ese no era el lenguaje de la asociación.

Europa, Israel y Estados Unidos se enfrentan a una realidad estratégica común. Irán no distingue entre Tel Aviv, Bruselas o Roma en su visión del mundo a largo plazo. Sin embargo, a medida que el Gerald R. Ford se acerca a la región, Europa se felicita por su distancia retórica de Washington.

¿Es esto sabiduría? ¿O una ilusión?

En un momento de profundo peligro geopolítico -cuando Irán y Rusia coordinan cada vez más sus ambiciones- la alianza occidental no puede permitirse fracturas simbólicas.Europa se debate entre crisis políticas y económicas internas. Una bandera antiamericana no le devolverá su fuerza.

El honor y la seguridad de Europa se reconstruyeron tras la Segunda Guerra Mundial con la colaboración estadounidense. Las llamadas "vacaciones de la historia" no fueron un lapsus moral sino un período de reconstrucción duramente ganado que fue posible gracias a la unidad transatlántica.

El telescopio está disponible. El Gerald R. Ford es visible en el horizonte. La cuestión es si Europa elige la claridad o la comodidad.

©️JNS