El Dr. Oz insta a vacunarse contra el sarampión en medio de brotes en distintos puntos del país

El doctor Mehmet Oz, administrador de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid, recomendó a los ciudadanos que se inyecten la vacuna contra el sarampión en medio de brotes en distintas partes del país.

Oz dijo el domingo: "Pónganse la vacuna, por favor. Tenemos una solución para el problema", según Associated Press.

También dijo a CNN: "No todas las enfermedades son igual de peligrosas y no todas las personas son igual de susceptibles a esas enfermedades. Pero el sarampión es una [en la que] usted debería vacunarse".

En Carolina del Sur, un brote ha provocado cientos de casos, superando el recuento de casos registrado en el brote de Texas el año pasado. También hay un brote en la frontera entre Utah y Arizona. Además, múltiples otros estados han tenido casos confirmados este año.

Los niños han sido los más afectados.

Oz respondió cuando se le preguntó si la gente debería temer al sarampión: "Oh, por supuesto". También dijo que Medicare y Medicaid seguirán cubriendo la vacuna contra el sarampión.

"Nunca habrá obstáculo para que los estadounidenses tengan acceso a la vacuna contra el sarampión, y forma parte del calendario básico", dijo Oz. Añadió que su equipo había "abogado por las vacunas contra el sarampión todo este tiempo", y señaló que el secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert Kennedy Jr "ha estado al frente de esto".

Oz aseguró que Kennedy apoya la vacuna contra el sarampión. "Cuando se produjo el primer brote en Texas, dijo: vacúnense contra el sarampión, porque ése es un ejemplo de una dolencia contra la que hay que vacunarse", sostuvo.

