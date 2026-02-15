Una cafetería de Harlem, Nueva York, pone fin a su servicio de restauración tras alegar acoso anti-Israel

Publicado por JNS (Jewish News Syndicate) 15 de febrero, 2026

Tsion Cafe, un restaurante etíope-israelí de Harlem, Nueva York, ha anunciado que pone fin a su horario habitual de comidas tras lo que sus partidarios describen como una continua reacción antiisraelí contra su propietario, Beejhy Barhany.

En una publicación en las redes sociales el 12 de febrero, Barhany escribió: "Estamos agradecidos por el amor y el apoyo que recibimos, gracias. A quienes se sienten distantes de nosotros o no están de acuerdo, especialmente si nunca nos hemos conocido: Los invitamos a mantener un corazón abierto, a aprender y -si están dispuestos- a entablar una conversación respetuosa".

"No tienes que estar de acuerdo con nosotros para escuchar o ser escuchado", dijo. "Nuestra esperanza es simple: que la curiosidad pueda sustituir a las suposiciones, que el aprendizaje pueda ablandar los muros y que, un día, incluso podamos partir el pan juntos y construir puentes.".

Barhany es autora de Gursha: Timeless Recipes for Modern Kitchens, from Ethiopia, Israel, Harlem and Beyond, con una gira del libro que comenzó en enero. El café, que abrió en 2014, se convirtió en kosher en 2024.

Desde entonces ha cambiado a un modelo de catering interno y externo, según su página web.

Jonathan Greenblatt, director general de la Liga Antidifamación, calificó de "indignante" que la cafetería cambiara su modelo de restauración "por culpa de matones antiisraelíes".

"Acosar a los propietarios de pequeños negocios por su nacionalidad es intolerancia", dijo.

El Consejo de Relaciones de la Comunidad Judía de Nueva York (JCRC-NY) dijo que la decisión del restaurante es consecuencia de campañas de acoso y presión relacionadas con la identidad israelí y judía de Barhany.

"Ningún propietario de un pequeño negocio debería tener que temer cerrar sus puertas por su identidad", dijo Mark Treyger, director general de JCRC-NY, afirmando que es "un duro recordatorio del clima de antisemitismo en el que vivimos".

Treyger señaló que JCRC-NY lanzó su serie "Israel en Nueva York" en septiembre con un evento en Tsion Cafe, describiéndolo como un esfuerzo "para celebrar la historia de Beejhy como un inmigrante judío etíope-israelí, empresario y constructor de la comunidad."

"Nos solidarizamos plenamente con Beejhy mientras se enfrenta a esta reacción violenta, y esperamos unirnos a ella de nuevo en Tsion Cafe para mostrarle nuestro apoyo", dijo, señalando que la organización se ha puesto en contacto con la oficina del alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, y la oficina del Fiscal General, solicitando una investigación sobre "odio y acoso."

"La ciudad de Nueva York y el estado de Nueva York deben garantizar que las pequeñas empresas y los espacios comunitarios puedan operar libres de intimidación y miedo", dijo, y animó a los neoyorquinos a apoyar el café.

American Friends of ELEM, una organización estadounidense asociada a ELEM que atiende a jóvenes en situación de riesgo en Israel, anunció que organizará un acto en el café el 26 de febrero con motivo del Mes de la Historia Negra, al que se sumará Barhany.

