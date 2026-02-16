Hillary Clinton y el viceprimer ministro checo protagonizaron una tensa discusión por Trump

Publicado por Luis Francisco Orozco 15 de febrero, 2026

La exsecretaria de Estado Hillary Clinton protagonizó un tenso intercambio con el viceprimer ministro checo Petr Macinka durante un panel celebrado el sábado en la Conferencia de Seguridad de Múnich, en Alemania. La líder demócrata participaba en una conversación sobre el futuro de Occidente, donde criticó duramente el enfoque del presidente Donald Trump hacia Europa y los asuntos globales. Mientras cuestionaba las políticas de la administración republicana, Macinka respondió en defensa de Trump e intentó refutar sus comentarios, mientras trataba de ridiculizar sus argumentos mientras lo interrumpía.

“Primero, creo que realmente no le agrada”, dijo Macinka al comenzar a responder a las críticas de Clinton hacia Trump. “Sabes, eso es absolutamente cierto. Pero no solo es que no me agrada, sino que no me gusta lo que realmente está haciendo a Estados Unidos y al mundo, y creo que deberías analizarlo detenidamente si piensas que algo bueno saldrá de ello”, respondió Clinton. Macinka sostuvo que el ascenso político de Trump reflejaba el descontento de los estadounidenses comunes. “Bueno, lo que Trump está haciendo en Estados Unidos, creo que es una reacción. Una reacción a algunas políticas que realmente fueron demasiado lejos, demasiado lejos de la gente común”, afirmó, antes de que Clinton lo interrumpiera para pedir ejemplos concretos.

En respuesta, Macinka mencionó lo que describió como la expansión de la ideología “woke”, la teoría de género y la cultura de la cancelación en Estados Unidos en los últimos años. La exsecretaria de Estado desestimó su argumento, e incluso llegó a insinuar que sus posturas sugerían oposición a “que las mujeres obtengan sus derechos”. Macinka rechazó lo que calificó como un tono combativo por parte de Clinton, señalando que podía notar que la estaba poniendo “nerviosa”. Luego criticó lo que denominó “la revolución de género y el alarmismo climático”, agregando que cree que “solo hay dos sexos, y el resto probablemente sea una construcción social”.

De igual forma, el viceprimer ministro checo sostuvo que las sociedades occidentales están cada vez más divididas entre conservadurismo y progresismo, este último —según dijo— rechaza la tradición y promueve lo que llamó “conceptos artificiales de ingeniería social”. Macinka subrayó que se identifica como un político conservador.