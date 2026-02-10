Una corte federal de apelaciones da una gran victoria a Trump y pone fin a las protecciones para migrantes de tres naciones

Publicado por Misty Severi 10 de febrero, 2026

Una corte federal de apelaciones de tendencia liberal en California se puso inesperadamente la noche del lunes del lado de la administración Trump al permitir a la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, poner fin al Estatuto de Protección Temporal para migrantes de tres países.

La Corte de Apelaciones del Noveno Circuito, con sede en San Francisco, emitió una orden que congela el fallo de un tribunal inferior que habría anulado la decisión de Noem de poner fin a las protecciones para inmigrantes de Nepal, Honduras y Nicaragua, según Fox News.

La corte dictaminó que el gobierno federal tendría éxito sobre la base de que la decisión de Noem "no fue arbitraria o caprichosa".

Noem había argumentado que los motivos para el estatus de protección temporal ya no existían porque estaban vinculados a eventos específicos que ocurrieron hace años, y el DHS ha argumentado que las designaciones fueron diseñadas para ser temporales.

"Esta es una victoria legal crucial de los abogados del Departamento de Justicia que ayuda a despejar el camino para las deportaciones continuas del presidente Trump,", dijo la fiscal general Pam Bondi en X. "Como encontró el tribunal, 'es probable que el gobierno prevalezca en su argumento' de que poner fin al Estatus de Protección Temporal para algunos inmigrantes es una política sólida y legal. Estamos orgullosos de representar a la Administración Trump en la corte todos los días ".

El Estatus de Protección Temporal se otorga a personas procedentes de países inseguros debido a un desastre natural, inestabilidad política u otras condiciones peligrosas. Las protecciones se conceden por seis, 12 o 18 meses y permiten al beneficiario trabajar en Estados Unidos y evita que sean deportados.



