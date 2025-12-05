Un juez ordena publicar transcripciones del gran jurado en el caso de Jeffrey Epstein en Florida

Publicado por Just The News / Ben Whedon 5 de diciembre, 2025

Un magistrado federal ordenó el viernes que publiquen las transcripciones del gran jurado de una investigación contra Jeffrey Epstein en Florida, según informó Associated Press.

La medida responde a un renovado intento del Departamento de Justicia de volverlas públicas. En julio, un tribunal rechazó el intento original de la agencia de desclasificar las transcripciones.

El mes pasado, Donald Trump firmó una ley que obliga a revelar los materiales relacionados con las operaciones de tráfico sexual del fallecido multimillonario.

La Administración Trump se ha enfrentado a un intenso escrutinio por su manejo del caso Epstein después de que el propio presidente hiciera campaña para dar a conocer la llamada lista de clientes a quienes el financista supuestamente traficó mujeres menores de edad.

A principios de este año, la fiscal general, Pam Bondi, entregó informaciones que ya eran en gran parte públicas a un grupo de influencers, en un evidente truco de relaciones públicas que acabó aumentando los pedidos de transparencia por parte de la ciudadanía.

Ben Whedon es el corresponsal político jefe de Just the News.

© JNS