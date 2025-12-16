El petróleo, en su punto más bajo desde 2021

Refinería de petróleo en Los Ángeles-Imagen de Archivo AFP .

Publicado por Carlos Dominguez 16 de diciembre, 2025

(AFP) Los precios del petróleo siguieron cayendo el martes lastrados por las conversaciones sobre el fin de la guerra en Ucrania y las perspectivas de un exceso de la oferta.

El precio del barril de petróleo de Brent, referencia europea, pasó este martes por debajo de los $60 por primera vez desde mayo.

Por otra parte, su equivalente estadounidense, el barril de West Texas Intermediate (WTI) para entrega en enero retrocedió el lunes un 1,08% y cerró en $56,82, su nivel más bajo desde febrero de 2021.

"La continuación de las negociaciones de paz entre Rusia y Ucrania ha contribuido a mantener una tendencia bajista en el mercado", señaló Bjarne Schieldrop, de Seb.

¿Un levantamiento de sanciones?

El presidente Donald Trump afirmó que el acuerdo sobre Ucrania está "más cerca" que "nunca", en tanto el líder ucraniano Volodimir Zelenski celebró los "avances" en las negociaciones con Estados Unidos para poner fin a la guerra con Rusia.

"Un acuerdo así sería sin duda frágil, pero para el mercado representaría un paso más hacia el levantamiento por parte de Estados Unidos de una serie de sanciones contra Rusia", precisó Lohmann Rasmussen, analista de Global Risk Management.

Según la Agencia Internacional de la Energía (AIE), las exportaciones de Moscú cayeron en 420.000 barriles diarios en noviembre.

El sector petrolero ruso enfrenta las sanciones estadounidenses y los ataques con drones ucranianos. Un acuerdo sobre el fin de la guerra podría facilitar el retorno de gran cantidad de barriles rusos al mercado, lo que supondría un factor bajista para los precios del petróleo.

Un efecto positivo en la economía

Paralelamente, "los temores a un exceso de la oferta siguen dominando las perspectivas a largo plazo", subrayó David Morrison, de Trade Nation.

En los últimos meses, los precios del crudo se han erosionado lentamente debido principalmente a los múltiples aumentos de las cuotas de producción de la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados (OPEP+), considerados muy superiores al avance de la demanda.

"Las existencias mundiales observadas alcanzaron en octubre su nivel más alto en cuatro años", advirtió la semana pasada la AIE.

"Un petróleo barato tiene, por supuesto, un increíble efecto positivo sobre la economía mundial", aseguró Bjarne Schieldrop, que habla de un "estímulo" que podría a la larga impulsar la demanda de crudo.