Terremoto en la NBA: los Clippers prescinden por sorpresa de Chris Paul

Publicado por Israel Duro 3 de diciembre, 2025

Chris Paul ha sido la primera víctima ilustre de que el castillo de naipes formado por viejas glorias de Los Angeles Clippers se desmorone estrepitosamente. La franquicia angelina, que partía como un equipo a tener en cuenta por la cantidad de estrellas que acumulaba, se ha chocado con la realidad de que los nombres solo no ganan partidos en una NBA cada vez más física.

En un comunicado, el equipo angelino, penúltimo de la Conferencia Oeste con un paupérrimo balance de 5 victorias y 16 derrotas, quiso destacar que esta decisión no significa que culpen al viejo rockero de la marcha de la franquicia en la NBA. En un comunicado, el presidente de los Clippers, Lawrence Frank, apuntó:

"Nos separamos de Chris y ya no seguirá en el equipo. Trabajaremos con él en el siguiente paso de su carrera. Chris es un Clipper legendario que ha tenido una carrera histórica. Quiero dejar una cosa muy clara. Nadie culpa a Chris por nuestro bajo rendimiento. Acepto la responsabilidad por el historial que tenemos en este momento. Hay muchas razones por las que hemos tenido dificultades. Estamos agradecidos por el impacto que Chris ha tenido en la franquicia".

"Acabo de enterarme de que me mandan a casa"

La salida de la leyenda viva de la NBA se produce tras la derrota de los angelinos ante Orlando. De hecho, el que es considerado como uno de los mejores bases de la historia de la NBA fue uno de los jugadores que no disputó un solo minuto en el último cuarto el pasado lunes.

El jugador anunció lo ocurrido en una publicación en las redes sociales desde Atlanta, donde los Clippers se enfrentan a los Hawks. Sin caer en sentimentalismos, el base escribió un una story de Instagram: "Acabo de enterarme de que me mandan a casa".

Terremoto en la NBA

El anuncio provocó un terremoto en el mundo NBA. No sólo porque se trata de uno de los más grandes de la historia de la mejor liga del mundo, sino porque el jugador había anunciado que ésta sería su última temporada en activo.