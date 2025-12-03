Nuevo fracaso demócrata: el intento de boicot al Black Friday que se salda con récord de compras

Publicado por amanda head 3 de diciembre, 2025

Tras el boomerang del cierre del Gobierno y los esfuerzos de los ahora desprestigiados Seis Sediciosos, el llamamiento de los demócratas a socavar al presidente Donald Trump e interrumpir las compras del Black Friday es otro intento de "Atrapar a Trump" que se ha esfumado.

El Black Friday de este año y el fin de semana siguiente produjeron números récord para los negocios de todo Estados Unidos, tanto en línea como en persona, para disgusto de los esfuerzos de boicot liderados por los demócratas como #WABIT (We Ain't Buying It).

El boomerang de los boicots

La campaña WABIT, respaldada por Soros, financiada por Indivisible.org y enviada a Act Blue para donaciones, se difundió en Internet y en las redes sociales antes del mayor fin de semana de compras del año e instaba a los consumidores a abstenerse de patrocinar tres negocios concretos: Target, Home Depot y Amazon, por "coludirse" con la administración Trump en una serie de políticas como las deportaciones y los recortes de impuestos a las empresas.

Las ventas del Black Friday de este año pulverizaron los récords anteriores, con un gasto online en Estados Unidos que alcanzó la cifra sin precedentes de 11.800 millones de dólares, marcando un aumento del 9,1% esde 2024 e impulsado por la búsqueda de ofertas impulsada por la IA y las compras móviles, que supusieron más del 55% del total. En general, las ventas minoristas durante el día aumentaron un 4,1% interanual, combinando un fuerte crecimiento del comercio electrónico del 10,4% con modestas ganancias en las tiendas del 1,7%, ya que los compradores sortearon las incertidumbres económicas con compras centradas en el valor en categorías como la ropa y la electrónica.

Fin de semana de Black Friday sin precedentes

El impulso del fin de semana continuó sin disminuir, con proyecciones para el sábado de 5.500 millones de dólares y el domingo de 5.900 millones de dólares solo en ventas online, preparando el escenario para un Cyber Monday récord de 14.000 millones de dólares e impulsando el gasto navideño total hacia un hito de billones (trillion) de dólares.

Just The News habló con Tom Sullivan, vicepresidente senior de Política de Pequeñas Empresas de la Cámara de Comercio de Estados Unidos, y destacó cómo el boicot a estas grandes superficies perjudica a las pequeñas empresas, otra consecuencia involuntaria de un boicot progre.

"Cuando pides una parrilla para recoger en tu Home Depot local,que no es una pequeña empresa, lo que la gente no se da cuenta es de lo que conlleva comprar por Internet, hacer clic, comprar, y luego conducir tu camioneta para recoger la parrilla que está totalmente montada y te está esperando en el lote de Home Depot. Hay docenas de pequeñas empresas en esa transacción, ya sean contratadas directamente por Home Depot o por una empresa de montaje."

El cierre de Schumer

El reciente cierre del Gobierno durante 43 días, el más largo de la historia de Estados Unidos, les salió el tiro por la culata a los demócratas al sin conseguir ninguna concesión sobre los subsidios de la Affordable Care Act, dejando en cambio al partido maltrecho económica y políticamente a medida que aumentaba la frustración pública sin ganancias claras.

La debacle fracturó a la bancada demócrata cuando ocho senadores centristas desafiaron a la dirección del partido para unirse a los republicanos en el avance de un proyecto de ley de financiación básico, ignorando una tormenta de luchas internas que enfrentó a progresistas contra moderados y expuso profundas desavenencias sobre la estrategia.

Las afirmaciones de que el líder de la minoría en el Senado, Chuck Schumer, y otros demócratas de la clase dirigente acabaron cediendo a las presiones de Trump han alimentado las peticiones de dimisión de Schumer por parte de figuras como el representante Ro Khanna y grupos progresistas, retratando a los líderes como débiles y en deuda con los donantes en lugar de con los votantes.

Los 'seis sediciosos'

Los "Seis Sediciosos" -formados por los senadores demócratas Mark Kelly y Elissa Slotkin, junto con los representantes demócratas Jason Crow, Chris Deluzio, Maggie Goodlander, y Chrissy Houlahan - publicaron un provocador vídeo a mediados de noviembre en el que instaban al personal militar y de inteligencia a rechazar cualquier "orden ilegal" de la administración Trump, un mensaje que, según los críticos, desafiaba directamente las directivas presidenciales legales sobre despliegues para el control del crimen y la aplicación de la ley de inmigración.

Sus esfuerzos se volvieron trágicamente contraproducentes cuando, apenas unos días después, el 26 de noviembre de 2025, dos Guardias Nacionales de Virginia Occidental - Sarah Beckstrom, de 20 años, que sucumbió a sus heridas el Día de Acción de Gracias, y otro soldado que sigue gravemente herido- fueron emboscados y tiroteados en un ataque selectivo cerca de la Casa Blanca perpetrado por un ciudadano afgano de 29 años que, según se informa, gritó "Allahu Akbar," un incidente ampliamente percibido como una represalia contra las tropas de la Guardia Nacional que hacen cumplir las políticas de Trump.

Esta violencia impactante ha desatado un torrente de reacciones contra los Seis Sediciosos, con aliados de Trump y usuarios de las redes sociales tachando su vídeo de retórica incendiaria que pinta a los miembros del servicio como cómplices de supuestas atrocidades, efectivamente colocando una diana en las tropas estadounidenses y amplificando el sentimiento antimilitar que puede haber envalentonado al agresor.

Implicaciones de Epstein

La agresiva presión de los demócratas para hacer públicos los archivos de Epstein, inicialmente dirigida a implicar a Trump, ha rebotado ahora cuando los documentos revelan profundas vinculaciones entre Epstein y prominentes figuras del partido como el líder de la minoría en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, demócrata por Nueva York, Stacey Plaskett, demócrata por Virginia, Larry Summers y Reid Hoffman, provocando dimisiones e investigaciones internas que han trasladado el escrutinio público a sus propias filas.

La Casa Blanca aprovechó estas revelaciones para lanzar una investigación del Departamento de Justicia sobre las asociaciones demócratas con Epstein, enmarcando todo el episodio como un engaño partidista y uniendo a la base de Trump mientras forzaba a los demócratas a una postura defensiva que no habían anticipado. Lo que comenzó como una postura moral a favor de la transparenciaha acallado ahora las voces demócratas sobre el tema, con los medios de comunicación aliados abandonando la cobertura y el partido lamentando el foco involuntario sobre sus vulnerabilidades, permitiendo a los republicanos presentarlos como hipócritas enredados en los mismos escándalos que denunciaban.

© Just the News