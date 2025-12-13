Trump anuncia un nuevo alto el fuego en el conflicto entre Tailandia y Camboya

Publicado por Sabrina Martin 12 de diciembre, 2025

El presidente Donald Trump anunció el viernes que había negociado un alto el fuego entre Tailandia y Camboya, ya que los países del sur de Asia habían intercambiado disparos en los últimos días

"Tuve una conversación muy amena esta mañana con el Primer Ministro de Tailandia, Anutin Charnvirakul, y el Primer Ministro de Camboya, Hun Manet, sobre el lamentable resurgimiento de su prolongada guerra", publicó en Truth Social . "Han acordado cesar todos los disparos a partir de esta noche y volver al Acuerdo de Paz original firmado conmigo y con ellos, con la ayuda del Gran Primer Ministro de Malasia, Anwar Ibrahim".

"La bomba en la carretera que mató e hirió a numerosos soldados tailandeses fue un accidente, pero Tailandia respondió con firmeza", publicó.

"Ambos países están listos para la PAZ y para continuar el comercio con los Estados Unidos. Es un honor para mí trabajar con Anutin y Hun para resolver lo que podría haberse convertido en una gran guerra entre dos países por lo demás maravillosos y prósperos. También quisiera agradecer al Primer Ministro de Malasia, Anwar Ibrahim, su ayuda en este asunto tan importante".

Trump ya había negociado un alto el fuego entre ambas naciones en junio, aunque ese acuerdo se vino abajo en las últimas semanas.

