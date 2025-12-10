El plan de salud del Partido Republicano no extenderá los subsidios ampliados del Obamacare

Publicado por Ben Whedon - Just The News 10 de diciembre, 2025

Una serie de proyectos de ley de salud liderados por los republicanos no incluirá extensiones para los subsidios ampliados de la Ley de Cuidado de Salud Asequible de la era COVID-19 que están programados para expirar a finales de año.

Los líderes de la Cámara de Representantes han tenido dificultades para llegar a un consenso sobre las reformas sanitarias antes de la fecha límite y el tema ha pasado a primer plano a raíz del cierre del Gobierno que los demócratas orquestaron ostensiblemente para asegurar la financiación sanitaria.

"Todos los republicanos están de acuerdo", dijo el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, según The Hill. "Van a ver cómo se reúne un paquete que estará en el pleno la semana que viene y que realmente reducirá las primas para el 100% de los estadounidenses que tienen seguro médico".

Sin embargo, ofreció pocos detalles sobre la "fruta madura", y sigue sin estar claro si los planes republicanos cuentan con el apoyo necesario para ser aprobados en la cámara baja, y mucho menos en el Senado.

