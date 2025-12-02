El Departamento del Tesoro investigará si el grupo terrorista somalí Al Shabaab recibe fondos públicos de Minnesota

Publicado por Just The News 2 de diciembre, 2025

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, anunció una investigación para averiguar si el grupo terrorista somalí Al Shabaab recibe fondos públicos de Minnesota.

"Bajo mi dirección, el Departamento del Tesoro está investigando las acusaciones de que bajo la mala e irresponsable gestión de la Administración Biden y del gobernador Tim Walz, el dinero de los impuestos de los trabajadores de Minnesota puede haber sido desviado a la organización terrorista Al Shabaab", publicó Bessent en X el lunes.

"Gracias al liderazgo del presidente Donald Trump, estamos actuando rápidamente para garantizar que los impuestos de los estadounidenses no estén financiando actos de terrorismo global. Compartiremos nuestros hallazgos a medida que continúe nuestra investigación", dijo el secretario del Tesoro.

Bessent volvió a publicar un artículo del City Journal del mes pasado en el que se denunciaba que millones de dólares de los programas de asistencia social del estado de Minnesota habían "terminado en manos del grupo terrorista Al Shabaab", citando fuentes policiales, informó CBS News.

La oficina del gobernador de Minnesota, Tim Walz (Partido Demócrata), remitió unas declaraciones de la semana pasada en las que el gobernador dijo que daba la bienvenida a una investigación sobre dónde fue a parar el dinero defraudado de la asistencia social y aseguró que trabajaría con los investigadores.

En 2019, un informe de la Oficina del Auditor Legislativo de Minnesota dijo que era "incapaz de corroborar" las acusaciones de que la financiación del Programa de Asistencia para el Cuidado Infantil va a grupos terroristas, pero no lo descartó, diciendo que es "posible" que los fondos estatales puedan haber sido enviados al extranjero y, finalmente, encontrar su camino a los terroristas.

© Just The News.