El nuevo presidente de Chile apoya cualquier acción internacional para terminar con la tiranía de Nicolás Maduro

Publicado por Virginia Martínez 16 de diciembre, 2025

El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, aseguró este martes que su futuro Gobierno apoyará cualquier acción internacional destinada a terminar con la dictadura de Nicolás Maduro en Venezuela, incluyendo una eventual intervención de Estados Unidos. Las declaraciones se realizaron durante una conferencia de prensa en Buenos Aires, en el marco de una visita oficial previa a su toma de posesión.

Consultado de manera directa sobre la posibilidad de una intervención militar estadounidense, Kast respondió que Chile no tendría un rol operativo, pero sí otorgaría respaldo político a quien impulse una medida de ese tipo. “No nos corresponde a nosotros solucionarlo, pero el que lo haga va a contar con nuestro apoyo”, afirmó.

Señalamientos sobre la legitimidad del poder en Venezuela

Durante la conferencia, Kast insistió en que la situación venezolana es ampliamente conocida por la comunidad internacional y que, a su juicio, no puede prolongarse en el tiempo. “Todos tienen clara conciencia de que la situación que se vive en Venezuela es inaceptable e imposible de que se mantenga”, sostuvo ante los medios. “Maduro está ocupando un cargo ilegítimamente. Hubo una elección democrática y alguien se la robó”, agregó, reiterando su postura sobre el proceso electoral venezolano.

Llamado a una respuesta internacional coordinada Kast planteó que, frente a lo que describió como un quiebre democrático evidente, la comunidad internacional debe actuar de forma conjunta. En ese sentido, subrayó la necesidad de un acuerdo entre los distintos actores internacionales. “Esto requiere un acuerdo internacional. Es evidente: se robaron una elección. ¿Qué dicen los organismos internacionales? Tendrán que ponerse de acuerdo”, declaró.

El rol de Chile y el impacto regional

Kast reconoció que Chile no cuenta con la capacidad para intervenir directamente en un escenario como el venezolano. Sin embargo, sostuvo que su país sí se ve afectado por las consecuencias de la situación en Venezuela. “Nosotros claramente no podemos intervenir porque somos un país pequeño, pero somos víctimas del terror que implica tener una dictadura”, afirmó.

Finalmente, reiteró que cualquier acción orientada a poner fin al régimen de Maduro contará con el respaldo de su administración. “Si alguien lo va a hacer, que tenga claro que nos soluciona a nosotros y a toda Latinoamérica un problema gigantesco, incluso a países de Europa”, dijo.