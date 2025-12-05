Publicado por Misty Severi 5 de diciembre, 2025

Los legisladores republicanos del Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes examinaron durante una audiencia celebrada el miércoles cómo un aumento de la retórica contra las fuerzas del orden está provocando más doxings y ataques violentos contra los agentes del orden.

La audiencia se produce después de que dos miembros de la Guardia Nacional de Virginia Occidental fueran tiroteados la semana pasada cerca de la Casa Blanca, lo que causó la muerte de uno y heridas graves en el otro. La Administración Trump también ha advertido de un aumento significativo de los ataques contra agentes de las fuerzas del orden federales, incluidos los funcionarios del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas.

El presidente de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes, Andrew Garbarino, destacó el impacto en la eficacia operativa del sentimiento adverso a los uniformados, y prometió proporcionar a los agentes del orden los recursos y el apoyo que necesitan.

"Los agentes del orden trabajan incansablemente en nombre de nuestras comunidades y las situaciones a las que se enfrentan a diario tienen un alto coste para su salud mental, incluso en los mejores momentos", dijo Garbarino.

"Cuando la retórica incendiaria conduce a acciones que ponen en peligro la vida de los agentes, entramos en territorio peligroso", continuó. "El aumento de la hostilidad erosiona la moral, alimenta el agotamiento y dificulta la contratación y la retención de las fuerzas del orden. En última instancia, eso debilita la seguridad pública y la seguridad nacional perjudicando a las mismas comunidades que los activistas dicen defender".

Los legisladores destacaron cómo funcionarios electos en ciudades como Chicago y en estados como Illinois y Minnesota han contribuido a la retórica incendiaria en torno a las operaciones federales de aplicación de la ley.

El gobernador demócrata de Illinois, JB Pritzker, afirmó recientemente que el clima actual se asemeja a la Alemania nazi debido al ICE.

"Lo que es realmente alarmante, creo, para muchos de nosotros es la normalización de esta retórica", declaró el director ejecutivo de la Asociación de Oficiales de la Policía Federal, Michael Hughes.

"Tenemos que entender que los agentes de policía están haciendo cumplir las leyes que este Congreso elabora, que los funcionarios electos elaboran. Esa retórica contra los agentes de la ley sólo alimenta el fuego".

Misty Severi es periodista de Just The News.

