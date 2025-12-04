Senadores demócratas y Rand Paul presentan una resolución sobre poderes de guerra en Venezuela

Varios senadores demócratas y uno republicano, Rand Paul de Kentucky, presentaron una resolución de poderes de guerra para impedir que Estados Unidos utilice sus fuerzas armadas para entablar hostilidades con Venezuela sin la aprobación del Congreso.

La resolución fue presentada por Paul y los senadores demócratas Tim Kaine, Va., Adam Schiff, Calif, y el líder de la minoría en el Senado Chuck Schumer, Nueva York. Ordena al presidente Donald Trump que deje de usar el ejército "a menos que esté específicamente autorizado por una declaración de guerra o una autorización específica para el uso de la fuerza militar", según The Hill.

"Deliberación antes de la guerra"

"El pueblo estadounidense no quiere ser arrastrado a una guerra interminable con Venezuela sin debate público ni votación", dijo Paul en un declaración de la oficina de Kaine. "Deberíamos defender lo que exige la Constitución: deliberación antes de la guerra".

Kaine criticó a Trump por "arriesgar las vidas de los miembros del servicio de nuestra nación para emprender una acción militar dentro de Venezuela sin un debate robusto en el Congreso."

"Esta es por qué los Framers dieron el poder de declarar la guerra al Congreso, no al Presidente", agregó.

© Just The News