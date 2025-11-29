El número de agresiones a agentes de ICE aumentó un 1,153% en 11 meses, según el DHS

Publicado por Bethany Blankley | The Center Square contributor | Just The News 29 de noviembre, 2025

Las agresiones contra agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos han aumentado un 1.153% en 11 meses, según el Departamento de Seguridad Nacional.

Mientras los agentes del ICE continúan deteniendo a inmigrantes ilegales y a algunos de los delincuentes más violentos de todo el país, los ciudadanos y otras personas han obstaculizado cada vez más sus esfuerzos, incluso agrediéndoles físicamente y amenazándoles de muerte, según múltiples informes en todo el país.

Entre los detenidos más recientemente por supuestas amenazas de muerte se encuentran el subdirector de un instituto de Virginia y su hermano.

A principios de este mes, el DHS y el Departamento de Policía de Virginia Beach iniciaron una investigación sobre los hermanos John Wilson Bennett y Mark Booth Bennett, después de que un agente fuera de servicio del Departamento de Policía de Norfolk, Virginia, les oyera hablar de planes para "matar a agentes de policía y agentes del ICE", dijo el DHS.

Los hermanos son ciudadanos estadounidenses y residentes en Virginia.

El agente afirma que oyó por casualidad a Mark Bennett decir a su hermano que estaba "planeando reunirse con personas de ideas afines en Las Vegas para comprar armas de fuego con cartuchos explosivos para llevar a cabo los atentados", dijo el DHS.

Bennett fue detenido en el aeropuerto internacional de Norfolk, donde tenía reservado un vuelo con destino a Las Vegas, según el DHS. Su hermano, John Bennett, fue detenido en Virginia Beach el mismo día. John Bennett es subdirector del instituto Kempsville de Virginia Beach. Sigue siendo empleado de la escuela; su foto e información de contacto todavía están en el sitio web de la escuela. Al parecer, está de baja, según las noticias locales.

Ambos fueron acusados de un delito estatal de conspiración para cometer lesiones dolosas.

"Es escalofriante que un ser humano, y mucho menos un educador de niños, conspire para tender una emboscada y matar a agentes de las fuerzas del orden del ICE, ofreciendo detalles tan concretos como la obtención de un rifle de alto calibre que perforaría los chalecos antibalas de los agentes de las fuerzas del orden. Gracias a Homeland Security Investigations y a nuestros socios, estos hombres están entre rejas", declaró la subsecretaria del DHS Tricia McLaughlin .

No estuvieron mucho tiempo entre rejas y fueron puestos en libertad bajo fianza de 25.000 dólares, con vigilancia GPS. Afirmaron que estaban "bromeando" y que el viaje a Las Vegas estaba planeado de antemano para asistir a una carrera de F1, reportó WAVY 10 News. Su próxima vista está prevista para el 23 de enero.

Desde el 21 de enero hasta el 21 de noviembre de 2025, 238 agresiones fueron reportadas contra oficiales de ICE, por encima de las 19 reportadas durante el mismo período de tiempo el año pasado, dijo el DHS.

Esto supone un aumento del 1.153%.

Al mismo tiempo, el número de amenazas de muerte contra funcionarios del ICE ha aumentado en un 8.000%, informó The Center Square.

Los agentes del ICE y de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU. (CBP) y de la Patrulla Fronteriza (Border Patrol) también han experimentado un aumento de ataques vehiculares dirigidos. Los ataques vehiculares contra agentes de la CBP y de la Patrulla Fronteriza han aumentado un 58%; los ataques contra agentes del ICE han aumentado un 1.300%, informó The Center Square.

El DHS culpa a los demócratas por el aumento de la violencia y las amenazas de violencia.

"Después de meses de políticos demócratas comparando al ICE con nazis, la gestapo, patrullas de esclavos, e incluso animando a los extranjeros ilegales a resistirse al arresto, nuestros valientes agentes de la ley del ICE han sido agredidos 238 veces", dijo McLaughlin.

"A nuestros agentes de la ley les han lanzado cócteles molotov y piedras, les han disparado, han utilizado coches como armas contra ellos y les han agredido físicamente". Los políticos del santuario tienen que bajar el tono de la retórica antes de que muera un agente del orden. Deberían dar las gracias a estos valientes agentes del orden que arriesgan sus vidas cada día para detener a pederastas, violadores, asesinos, miembros de bandas y terroristas de nuestros barrios".

Algunos ejemplos de agresiones son golpes, escupitajos, patadas, mordiscos, intentos de estrangulamiento, tiroteos desde vehículos y recompensas de cárteles, informó The Center Square.

A pesar de estas amenazas, los agentes del ICE están dando prioridad a la detención de delincuentes violentos, incluidos aquellos sobre los que pesan órdenes de expulsión de jueces federales de inmigración. La inmensa mayoría de los detenidos, el 70%, tienen condenas penales o cargos pendientes, según el ICE. La cifra del 70% excluye a los buscados por delitos violentos en otros países, incluidos los que tienen notificaciones de INTERPOL y los violadores de los derechos humanos, entre otros, dice el ICE.

El ICE anima a los estadounidenses a denunciar actividades delictivas sospechosas, amenazas contra funcionarios del ICE y sus familiares, así como doxxing, llamando al 866-DHS-2-ICE o enviando una pista en línea.

© Just The News