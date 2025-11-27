El subdirector de una escuela en Virginia y su hermano fueron arrestados por planear ataques contra agentes del ICE

Publicado por Diane Hernández 27 de noviembre, 2025

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) informó este miércoles del arresto de John Wilson Bennett, subdirector de una escuela secundaria en Virginia Beach, y su hermano, Mark Booth Bennett, acusados de conspirar para asesinar a agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

La investigación comenzó el 17 de noviembre, cuando un oficial de policía de Norfolk, fuera de servicio, escuchó a los hermanos Bennett hablar abiertamente sobre un plan para "matar a policías y agentes de ICE". Según el informe oficial, Mark Bennett también comentó su intención de viajar a Las Vegas para reunirse con personas "afines" y adquirir armas de fuego y munición explosiva con el fin de ejecutar los ataques.

Dos días después, el 19 de noviembre, Mark Bennett fue detenido en el Aeropuerto Internacional de Norfolk antes de abordar un vuelo con destino final a Las Vegas. Paralelamente, agentes federales arrestaron a John Bennett en Virginia Beach, donde trabajaba como subdirector de la escuela secundaria Kempsville desde 2009.

La subsecretaria del DHS, Tricia McLaughlin, calificó el caso como escalofriante, especialmente por la implicación de un educador. "Es estremecedor que un ser humano, y mucho menos alguien encargado de la educación de jóvenes, planeara emboscar y matar a agentes de ICE, ofreciendo detalles tan específicos como la obtención de un rifle de alto calibre capaz de perforar chalecos antibalas", declaró.

McLaughlin también advirtió que este caso ocurre en un contexto de creciente violencia contra los agentes de ICE. Según datos del organismo, las agresiones contra su personal han aumentado más de un 1.150%, y las amenazas de muerte se han disparado en un 8.000%. La funcionaria señaló que los agentes se enfrentan a "niveles sin precedentes de violencia, amenazas a sus familias, acoso y divulgación de información personal".

Los hermanos Bennett enfrentan cargos por conspiración para cometer lesiones maliciosas, una violación de la ley del estado de Virginia. Permanecerán detenidos mientras se fija una fecha para su proceso judicial.