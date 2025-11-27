'Un muerto viviente': médicos denuncian que un mandato de identidad de género del Obamacare sigue acechándolos a pesar de las órdenes de Trump

Publicado por Just The News / Greg Piper 27 de noviembre, 2025

Cuando el Tribunal Supremo aceptó revisar la prohibición impuesta en Idaho a los varones en los deportes femeninos después de que la atleta transexual Lindsay Hecox consiguiera bloquearla tanto en los tribunales de primera instancia como en los de apelación, la estrella masculina del atletismo que compite como mujer intentó y no consiguió desestimar el propio caso, lo que el juez de primera instancia consideró "una suerte de manipulación" para evitar la revisión del SCOTUS.

Un juez federal hizo lo mismo, por voluntad propia, en un desafío a la reformulación del término "sexo" realizada por la Administración Biden para incluir la identidad de género en la Ley de Cuidado de Salud Asequible. Así lo hizo al considerar que no tenía sentido debatir un caso presentado por Florida y la Asociación Médica Católica (CMA) a raíz de las nuevas órdenes ejecutivas de Trump contra la ideología de género, a pesar de que estas últimas no afectan a la regulación criticada en la demanda.

Ahora, el Estado del Sol y el grupo de médicos católicos están solicitando al Tribunal de Apelaciones del 11º Circuito de Estados Unidos que reviva la demanda y escuche argumentos orales, porque, alegan, el caso postula problemas "recurrentes" en anulaciones similares. Problemas que permiten a las agencias federales volver a implementar políticas impugnadas por el Ejecutivo una vez la amenaza legal se disipa.

Este es solo el último ejemplo incómodo para la Administración Trump en que se encuentra defendiendo tácitamente una política de su predecesora que entra en desacuerdo con las propias órdenes ejecutivas del republicano. También ocurrió, por ejemplo, cuando el Gobierno actual se opuso sin éxito a un esfuerzo de unas reclusas femeninas para mantener fuera de "zonas privadas exclusivas para mujeres", como duchas y viviendas, a reclusos varones.

El reglamento del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) sobre la Sección 1557 de la Ley de Protección al Paciente y Cuidado Asequible (ACA) suscitó rápidamente desafíos legales cuando se finalizó hace un año y medio, con los fiscales generales republicanos argumentando que "impondría un nuevo estándar nacional de atención para abordar la disforia de género" y amenazaría a los médicos por hacer preguntas relevantes para el sexo de los pacientes.

Un juez federal de Mississippi bloqueó la normativa poco antes de que entrara en vigor, alegando que el HHS ampliaba la sentencia Bostock del Tribunal Supremo sobre discriminación laboral por identidad de género más allá de su ámbito de aplicación y que los tribunales no le debían ningún margen de maniobra en virtud de la flamante sentencia del SCOTUS que eliminó la llamada doctrina Chevron.

La Asociación Médica Católica aseguró hace dos años que la fusión del sexo con la identidad de género se remonta a una normativa de 2016 de la Administración Obama, a la "negativa a desmentir" de la Administración Biden cuando la asociación médica demandó por primera vez, y a la "notificación y guía" del HHS sobre el llamado tratamiento de afirmación de género en marzo de 2022.

El reglamento de 2024, que sigue en vigor, crea un régimen normativo "destinado a obligar a los receptores de fondos públicos a permitir la entrada de varones en espacios privados femeninos y a proporcionar y financiar" hormonas y cirugías mixtas "destinadas a alinear las características sexuales de un individuo" con su identidad de género subjetiva, dice el informe de apertura de Florida y la CMA del 24 de noviembre.

Sin embargo, casi un año después de bloquear la normativa sólo en Florida, diciendo que era previsible "que tuviéramos otro repentino cambio de opinión por parte del HHS" si Donald Trump volvía a la Casa Blanca a través de las elecciones de 2024, el juez de distrito Judge William Jung "realizó un giro extraño" al "enterrar el caso", según los denunciantes.

El magistrado nominado por Trump alegó que "no hay ningún caso o controversia actualmente pendiente" y que era "descartable y no susceptible de repetición dentro de un plazo razonable", en dos entradas de expediente que los demandantes describieron como "irrazonables".

Si Jung hubiera permitido la presentación de informes sobre la pertinencia de debatir el caso, podría haberse dado cuenta de que "la regla Final seguía plenamente vigente, que los demandantes siguen amenazados de sufrir daños, incluso a través de la exposición potencial a sanciones civiles", y que podría solucionar el problema anulando la regulación, bloqueando la aplicación del HHS y obligando a la agencia "en casos que surgieran luego", dice el escrito judicial.

Aunque el también juez de distrito Louis Guirola anuló el mes pasado las disposiciones del reglamento que "amplían la definición de discriminación sexual del Título IX para incluir la discriminación por identidad de género", los fiscales generales republicanos no pidieron al togado que tocara su prohibición de discriminación por "características sexuales" y "estereotipos sexuales".

Por tanto, esas disposiciones siguen siendo vinculantes para Florida y la CMA. En cualquier caso, argumentan los demandantes, "la anulación parcial de otro tribunal de distrito no debe ser suficiente para anular este caso" hasta que la decisión no sea revocada en apelación, y también porque los médicos y el estado aún pueden obtener una reparación judicial más amplia.

La derogación 'podría llevar años' y el HHS no desautorizó la regulación



Los jueces reconocieron rápidamente lo significativa que sería la redefinición de sexo para que incluya identidad de género en el sistema sanitario estadounidense a todos los niveles, dice el escrito.

La Sección 1557 cubre a cualquier persona que reciba ayuda financiera del HHS, como a través de Medicaid y el Programa de Seguro Médico Infantil. Estas aproximadamente 266.000 entidades, desde agencias estatales e intercambios de seguros de salud hasta hospitales, consultorios médicos, farmacias y aseguradoras, aceptan "un derecho implícito de acción" contra ellas por discriminación.

También se enfrentan a sanciones penales y daños por "presentar a sabiendas garantías falsas" de cumplimiento de la normativa del HHS y se "arriesgan al despido inmediato" si se niegan a presentar garantías, dicen los demandantes.

El escrito judicial califica la Sección 1557 como "un ejemplo perfecto" de un "péndulo regulatorio" que oscila salvajemente entre administraciones, con cambios regulatorios en 2016, 2020 y ahora 2024 que impulsan a los tribunales a bloquear las normas en algún nivel, "dejando a las entidades reguladas en una niebla de incertidumbre", como señaló el juez Jung.

La derogación por parte de la primera Administración Trump de las normas de 2016, seguida días después por la decisión Bostock que el presidente Biden invocó como base de su orden ejecutiva que confunde sexo e identidad de género, todavía está en litigio, señalaron los demandantes. Un juez federal dictaminó este verano que la legalidad del reglamento de 2020 "sigue siendo una controversia viva", ya que el de 2024 está bloqueado.

Jung dio a Florida todo lo que quería antes del cambio de Administraciones, encontrando que era probable que tuviera éxito porque la regulación se convertiría en "una nulidad" si el Título IX pasaba a excluir la identidad de género -cosa que el 11º Circuito ya ha decidido-. Solo retuvo una medida cautelar a nivel nacional para los no-miembros de la CMA, "por motivos jurisprudenciales."

Cuando Jung pidió una "breve actualización del estado" después de las elecciones de 2024 sobre cómo proceder a la luz de las apelaciones y la segunda Administración pendiente de Trump, los demandantes enfatizaron que este último "puede moverse para derogar" la regulación de 2024, pero eso "podría llevar años" -requiriendo a su vez un proceso regulatorio- y también que un tribunal podría anular la derogación.

La presentación judicial asegura que el HHS no siguió, proponiendo una derogación o anunciando siquiera querer hacerlo "en cualquier fecha futura", las órdenes ejecutivas de Trump contra el "extremismo de la ideología de género" y la "castración química y quirúrgica" de los niños, y por la "verdad biológica" en el Gobierno federal.

El HHS de Trump simplemente "solicitó desestimar su apelación interlocutoria" y Jung interpretó la respuesta de la CMA como la desestimación de su propia apelación cruzada. La orden de "cierre completo" de Jung del 9 de abril provocó confusión.

Aunque el HHS estuvo de acuerdo en que la orden preliminar de Jung "no se ha disuelto", afirmó que los demandantes no se enfrentan a "ninguna amenaza creíble de aplicación" debido a las órdenes ejecutivas de Trump, según los demandantes. Pero, añaden, tampoco pidió al magistrado que desestimara el caso ni planteó que se encontraba contemplando una derogación.

Florida y la CMA escribieron que las subsiguientes anotaciones del juez cerrando el caso violaron el derecho al debido proceso, al no brindarles una notificación o una "oportunidad de ser oídos". Además, aseguraron que fue una chapuza legal, porque ignoraron que podía concederles una "reparación efectiva" como partes vencedoras.

