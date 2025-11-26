Las compañías farmacéuticas acordaron reducir los precios de 15 medicamentos recetados en los planes de Medicare

Publicado por Just The News 26 de noviembre, 2025

Las compañías farmacéuticas han acordado recortar los precios de 15 medicamentos recetados en los planes de Medicare que podrían resultar en miles de millones en ahorros para los contribuyentes y los adultos mayores, dijo la Administración Trump a última hora del martes.

Sin embargo, los precios más bajos para un suministro de 30 días de cada medicamento no son lo que los beneficiarios de Medicare pagarán en su farmacia porque los precios serán determinados por el plan de un individuo y cuánto gastan anualmente en recetas, según Associated Press.

El programa de negociación de medicamentos de Medicare que los hizo posibles es obligatorio por ley y comenzó bajo la Administración de Biden, informa también la agencia de noticias.

"El presidente Trump nos ordenó que no nos detuviéramos ante nada para reducir los costos de la atención médica para el pueblo estadounidense," dijo el secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy Jr. "A medida que trabajamos para Hacer a Estados Unidos saludable de nuevo, utilizaremos todas las herramientas a nuestra disposición para ofrecer atención médica asequible a los adultos mayores."

