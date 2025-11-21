El Departamento de Estado califica como "violaciones de los Derechos Humanos" las operaciones de cambio de sexo en menores y las políticas DEI

Publicado por Israel Duro 21 de noviembre, 2025

La Administración Trump ha declarado una, guerra mundial a las "ideologías destructivas" como las políticas DEI o los procedimientos trans en menores, que serán consideradas como "violaciones de los Derechos Humanos". También avisó a los gobiernos que aprueban leyes mordaza que violan la libertad de expresión de sus ciudadanos.

Giro de 180º respecto a las políticas woke de Biden en el exterior

Además, el portavoz adjunto del Departamento de Estado Tommy Pigott advirtió de que EEUU rastreará a todos aquellos gobiernos que promuevan estas iniciativas en sus países. Un giro radical frente a la política de la Administración Biden, que incentivó y promovió la implantación de estas agendas por todo el mundo con millones de dólares y amenazas.

"En los últimos años, nuevas ideologías destructivas han dado cobijo a violaciones de los derechos humanos. La administración Trump no permitirá que estas violaciones de los derechos humanos, como la mutilación de niños, las leyes que infringen la libertad de expresión y las prácticas laborales discriminatorias por motivos raciales, queden sin castigo. Estamos diciendo que ya es suficiente".

Nuevas instrucciones a los funcionarios de EEUU en el extranjero sobre "violaciones de DDHH"

Piggott anunció que el Departamento de Estado ha enviado nuevas instrucciones a todas las embajadas y funcionarios del país en el mundo con nuevos criterios sobre lo que será recogido como "violaciones de los Derechos Humanos" en terceros países, en especial en aquellos que reciben ayuda de EEUU y todos los estados miembros de la ONU, según se contempla en la Ley de Ayuda Exterior de 1961 y la Ley de Comercio de 1974.

Así, a partir de ahora, los trabajadores del Gobierno de EEUU en el exterior deberán reportar como violaciones de los Derechos humanos en los países donde desempeñan su trabajo:

Procedimientos de cambio de sexo para menores. No sólo las cirugías trans irreversibles ("mutilaciones de niños, según Piggott o el propio Trump), sino también los procedimientos de sustitución hormonal.

Abortos financiados por el gobierno o medicamentos abortivos, así como el número total estimado de abortos anuales y el número de medicamentos abortivos dispensados.

Detenciones, sanciones administrativas e "investigaciones o advertencias oficiales" por expresiones o "discursos de odio". Un serio aviso a la UE y otros estados como Canadá donde las leyes mordaza son cada vez más frecuentes.

La aplicación de políticas como la acción afirmativa o la diversidad, la equidad y la inclusión que «otorgan un trato preferencial» a los trabajadores por motivos de raza, sexo o casta.

La facilitación de la migración masiva o ilegal a través del territorio de un país hacia otros países.

Los intentos de coaccionar a las personas para que se sometan a la eutanasia.

Las violaciones de la libertad religiosa, incluida la violencia y el acoso antisemitas.