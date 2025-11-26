La Administración Trump sube el precio de los parques federales más populares a los turistas extranjeros

Publicado por Just The News / Joseph Weber 26 de noviembre, 2025

Los turistas internacionales que visiten los parques federales más populares del país el próximo año deberán pagar tarifas más altas en los pases anuales y un recargo de 100 dólares por pase diario, anunció el martes el Departamento del Interior.

La agencia dijo en un comunicado que su nueva estructura de tarifas "pone a las familias estadounidenses primero" y que el pase anual costará a los no residentes 250 dólares, más del triple de los 80 dólares estándar que seguirán pagando los residentes, según CNN.

"Estas políticas garantizan que los contribuyentes estadounidenses, que ya apoyan el Sistema de Parques Nacionales, sigan disfrutando de un acceso asequible, mientras que los visitantes internacionales contribuyan lo que es justo para mantener y mejorar nuestros parques para las generaciones futuras", ha declarado el secretario de Interior, Doug Burgum.

Los aumentos entran en vigor el 1 de enero de 2026.

Para entrar en 11 de los parques nacionales más visitados, los turistas extranjeros que no adquieran el pase anual deberán pagar la entrada estándar y 100 dólares adicionales.

La lista incluye los parques del Gran Cañón, Rocky Mountain, Yellowstone y Yosemite, según el comunicado.

La agencia coadministra la serie America the Beautiful Pass y controla más del 70% de todos los terrenos públicos federales, informa también The Times.

© Sólo Noticias