Publicado por Williams Perdomo 26 de noviembre, 2025

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) informó de que un ciclón profundo que avanza sobre la región de los Grandes Lagos marcará el inicio de la primera nevada significativa de la temporada en el norte del país, generando condiciones de ventisca especialmente a lo largo de la costa sur del Lago Superior durante este miércoles.

Las zonas conocidas como el Cinturón de Nieve, incluido el área de Arrowhead (Minnesota), podrían recibir más de 30 centímetros de nieve, combinados con rachas intensas de viento que reducirán drásticamente la visibilidad en el punto álgido de la tormenta.

Entre tanto, una lista creciente de escuelas de Minnesota decidieron cerrar este miércoles mientras la tormenta invernal avanza por el estado. De acuerdo con CBS, la nieve y el frío intenso afectarán las condiciones de viajes con carreteras resbaladizas, viajes más lentos y un aumento en los accidentes.

De acuerdo con el servicio, a medida de que el sistema avance hacia el este y se expanda en tamaño, la lluvia cambiará progresivamente a nieve en el resto de los Grandes Lagos, extendiéndose hasta la mañana del Día de Acción de Gracias. Además, se prevé la formación de bandas de nieve con efecto lago, que continuarán afectando zonas a sotavento hasta el viernes.

"Gran parte del este de Estados Unidos se despertará con otro día más templado que temperaturas normales junto con lluvias dispersas y mayor probabilidad tormentas eléctricas en el sureste. Nueva Inglaterra experimentará lluvias constantes terminando esta mañana. Tomará todo el día de hoy para que el aire frío llegue a la Costa Este esta noche", detalló el servicio.

El oeste del país disfrutará de temperaturas más suaves ​En contraste, el oeste del país disfrutará de temperaturas más suaves durante el feriado. Sin embargo, el Noroeste del Pacífico enfrentará episodios de nieve en montaña y lluvia en cotas bajas debido al paso de varios fenómenos procedentes del Pacífico.

​"A esto le seguirá un aumento en la probabilidad de nieve en Montana durante la mañana del viernes, con lo que parece ser un evento de nieve en pendiente ascendente en toda la región, favorecido por la intrusión de un sistema de alta presión ártica desde el norte y el desarrollo de un sistema de baja presión sobre las Altas Llanuras centrales", indicó el NWS.

El NWS también señaló que se espera que las tormentas eléctricas en el sur de Texas durante la mañana de este miércoles disminuyan gradualmente a medida que el frente frío avance más hacia el sur más tarde en el día.