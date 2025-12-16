El FBI entregará al Congreso unos memorandos en los que advierte a Biden de que el DOJ no tenía causa probable para allanar la casa de Trump

Publicado por Just The News 16 de diciembre, 2025

La fiscal general Pam Bondi y Director del FBI Kash Patel se preparan para entregar al Congreso correos electrónicos bomba que muestran que el FBI advirtió de que el Departamento de Justicia de Biden no tenía causa probable para asaltar la casa del presidente Donald Trump en Mar-a-Lago, pero los fiscales procedieron de todos modos, según supo Just the News.

Los correos electrónicos se entregarán este mismo martes a los comités judiciales del Senado y la Cámara de Representantes, antes de una declaración prevista para el miércoles del exfiscal especial Jack Smith, que heredó el caso de los documentos clasificados de Mar-a-Lago apenas unos meses después del asalto a la casa de Trump de agosto de 2022 que sacudió el mundo político antes de las elecciones de 2024.

Los memorandos muestran que la oficina de campo del FBI en Washington "no cree haber establecido una causa probable" antes de allanar la casa de Trump en Florida, según una fuente con conocimiento directo de los memorandos a punto de ser entregados al Congreso.

Hace tiempo que se rumorea que algunos agentes del FBI no estaban de acuerdo con la decisión de allanar la casa de Trump en busca de documentos clasificados a petición de los Archivos Nacionales.

Pero los correos electrónicos que pronto se darán a conocer relatarán las preocupaciones específicas de que el DOJ bajo el presidente Joe Biden no había cumplido con el estándar para una orden de registro, pero procedió de todos modos, dijeron los funcionarios.

La redada se convirtió en un punto álgido en la batalla entre Biden y Trump antes de las elecciones de 2024, lo que llevó a dos acusaciones federales contra Trump que finalmente fueron desestimadas en lo que los republicanos argumentan que fueron actos políticamente armados por un DOJ dirigido por demócratas diseñados para influir en las elecciones de 2024.

El Comité Judicial de la Cámara de Representantes emitió recientemente una citación que obliga a Smith a prestar declaración a puerta cerrada el miércoles como parte de la investigación del comité sobre las acusaciones federales contra Trump.

"El Comité Judicial continúa supervisando las operaciones de la Oficina del Asesor Especial que usted dirigió específicamente, las acusaciones de su equipo contra el presidente Donald J. Trump y sus coacusados," El presidente Jim Jordan escribió en la carta que acompañaba a la citación hace dos semanas. "Debido a su servicio como asesor especial, el Comité cree que usted posee información que es vital para su supervisión de este asunto".

Peter Koski, abogado de Smith, indicó que el ex asesor especial cumplirá.

Antes de la comparecencia de Smith, los demócratas de la Cámara de Representantes están tratando de forzar la publicación de una versión clasificada de su informe final sobre su investigación.

El equipo legal de Trump ha acudido a los tribunales para tratar de bloquear la publicación.

© Just The News