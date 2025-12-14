El Congreso retrasa los proyectos de ley de financiación para todo el año, con el riesgo de un segundo cierre del gobierno

Publicado por Thérèse Boudreaux | The Center Square | Just The News 14 de diciembre, 2025

A pesar de tener sólo hasta finales de enero para aprobar los nueve proyectos de ley de financiación anual del Gobierno que quedan, el Congreso ha hecho hasta ahora mínimos progresos.

La Cámara de Representantes no tiene previsto avanzar nada antes del receso navideño, ya que toda la atención de los líderes se centra actualmente en un plan de política sanitaria.

Los republicanos dieron a conocer el texto del plan - la Ley de Reducción de las Primas Sanitarias para Todos los Estadounidenses- el viernes por la noche, una contrapropuesta al proyecto de ley fallido de los demócratas para prorrogar los Créditos Fiscales de las Primas de Obamacare.

El Senado, por su parte, está actualmente atascado en una propuesta de minibús de cinco proyectos de ley debido a un par de republicanos recalcitrantes que luchan por las asignaciones dentro de algunos de los proyectos de ley de asignaciones.

El Congreso sólo tiene siete semanas para encontrar una solución antes de que el gobierno se quede sin dinero, y puede llevar de dos a tres semanas aprobar los proyectos de ley de asignaciones en ambas cámaras, incluso después de que se acuerde el texto.

El minibús, que aún no se ha hecho público, contiene supuestamente 5.000 millones de dólares en asignaciones específicas.

El paquete incluye financiación para el año fiscal 2026 para las agencias federales que se ocupan de Transporte y Vivienda y Desarrollo Urbano; Defensa; Trabajo y Salud y Servicios Humanos; Comercio, y Justicia, Ciencia e Interior.

La mayoría de las agencias del gobierno federal siguen funcionando con los niveles de asignación del año fiscal 2024. El Congreso nunca aprobó un presupuesto real para el año fiscal 2025, sino que adelantó la fecha límite del cierre a través de tres resoluciones continuas consecutivas.

El gobierno se cerró el 1 de octubre, cuando los demócratas se negaron a votar a favor de una cuarta CR debido a la negativa de los republicanos a prorrogar los subsidios mejorados de Obamacare que expiraban.

Tras un cierre récord de 43 días, un número suficiente de demócratas votó a favor de reabrir el gobierno aprobando una CR. El Congreso también aprobó un minibús de tres proyectos de ley ese mismo día, que eliminó tres de los doce proyectos de ley de asignaciones para el año fiscal 2026.

Autorizaba fondos para todo el año para Construcción Militar y Asuntos de Veteranos; la Administración de Alimentos y Medicamentos, Agricultura y Desarrollo Rural; y el Poder Legislativo. Las agencias cubiertas por los nueve proyectos de ley restantes -incluidos los del minibús de cinco proyectos de ley actualmente en consideración- están cubiertas por la RC.

Esto significa que si el Congreso no aprueba esos proyectos de ley de alguna forma antes del 1 de febrero, fecha de finalización de la RC, se corre el riesgo de un cierre parcial del gobierno.

© Just The News