La regla 50/30/20 para el Black Friday: aprenda a gestionar el dinero que destina a compras

Publicado por Alejandro Baños 26 de noviembre, 2025

Ante la inminente llegada de la Navidad, los consumidores comienzan a realizar sus compras para una de las fechas más esperadas de cada año. Muchos son conscientes de sus limitaciones económicas y, por ello, rastrean las páginas webs y los comercios físicos en busca de la mejor oferta, aquella que le haga ahorrar cuanto más dinero, mejor.

Esas grandes ofertas antes del periodo navideño llegan en días concretos. Por ejemplo, en el Black Friday. Este 28 de noviembre, los establecimientos ponen a disposición del público sus productos rebajados, algunos con suculentos descuentos, para incitar al consumidor a adquirir eso que tanto desea o eso que quiere regalar.

Sin embargo, los clientes podrían excederse en su desembolso y gastar más dinero del que pueden. Para que eso no suceda, existen una serie de recomendaciones para saber qué cantidad puedes destinar en compras en función de lo que tienes, como, por ejemplo, la regla 50/30/20.

¿Qué es la regla 50/30/20?

La regla 50/30/20 es una estrategia financiera con la que cada individuo gestiona sus gastos -divididos en tres categorías distintas- con lo que ingresa netamente cada mes o cada año. Es, básicamente, una forma con la que cada persona 'educa' y equilibra su economía en función de sus necesidades, su estilo de vida y sus ahorros.

Cada una de esas tres categorías están divididas de esta manera:

50% para necesidades .

. 30% para deseos .

. 20% para ahorro y/o inversión.

Regla 50/30/20VOZ-Alejandro Baños.

En la lista de "necesidades" figura todo aquello que es esencial para cada ser humano: alquiler o hipoteca, servicios básicos (agua, electricidad, gas, internet...), alimentación, ropa, transporte, seguro médico, medicamentos, pago de deudas... La idea es que estos gastos no sobrepasen la mitad de tu presupuesto neto, sea mensual o anual.

Respecto a los "deseos", aquí se incluye todo aquello que no es indispensable. Es decir, todo aquello que concierne al ocio y al entretenimiento: salidas a restaurantes, vacaciones, viajes, ropa o artículos prescindibles, hobbies, suscripciones en plataformas... El objetivo es que este desembolso mensual o anual no supere el 30% de tu presupuesto neto.

Por último, está el gasto destinado a "ahorro" y/o "inversión". Todo aquello relativo a tener un fondo para cubrir emergencias, aportaciones para la jubilación, cantidad que se puede destinar en propiedades o educación para sus hijos, amortización anticipada de deudas...

¿Es fácil de calcular la regla 50/30/20?

Sí. Y también de aplicar.

En primer lugar, tiene que saber cuánto ingresa, de manera neta, cada mes o cada año y, a partir de ahí, fraccionar esa cantidad. Además, tiene que ser consciente de los gastos fijos que tiene en sus "necesidades" y lo que puede destinar en "ocio" y "entretenimiento".

Posteriormente, una vez tiene clasificados sus gastos, puede ir ajustándolos para acercarse a la regla 50/30/20, siempre priorizando lo que destina a lo que es esencial para usted sobre lo que es un desembolso superfluo o una inversión para el futuro que puede posponer.

En resumidas cuentas, la regla 50/30/20 es una herramienta que puede ayudarle a gestionar mejor sus gastos. No es obligatoria, pero sí recomendable y útil para tener una economía saneada y que no le suponga complicaciones.