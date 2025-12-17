Correos electrónicos detallan cómo el DOJ de Biden ignoró las preocupaciones del FBI al allanar la casa de Donald Trump en Florida

Mientras el FBI planteaba dudas de que una orden de registro de la finca de Florida de Donald Trump cumplía los estándares de causa probable, el Departamento de Justicia bajo el presidente Joe Biden presionó para ampliar el alcance de la búsqueda, se negó a cooperar con el abogado de Trump y desestimó las preocupaciones de los agentes sobre la óptica de la redada, según correos electrónicos recientemente desclasificados entregados al Congreso.

Las nuevas pruebas que salieron a la luz el martes pueden tener más que un impacto político, ya que un importante congresista advierte de que pueden dar a Trump motivos para demandar por violaciones de la libertad civil o impulsar a los fiscales a llevar a cabo una investigación criminal.

"Esto va a pasar a la historia como un capítulo muy oscuro en la historia de Estados Unidos, y el presidente Trump podría recurrir ahora para poder pedir daños y perjuicios en algún momento", dijo el representante Tom Tiffany, republicano de Wisconsin, a Just the News.

Los nuevos correos electrónicos fueron entregados al Congreso después de que la fiscal general Pam Bondi y el director del FBI Kash Patel los desclasificaran. Muestran que el FBI planteó en verano de 2022 repetidas objeciones a allanar la casa de Trump en Mar-a-Lago (Florida), expresando dudas de que hubiera suficiente "causa probable" para creer que el entonces expresidente había incumplido la ley en el manejo de documentos clasificados.

Los funcionarios del DOJ de la era Biden desecharon las sugerencias de soluciones alternativas a una redada

Los memorandos también muestran que la Oficina de Campo de Washington de la oficina y sus agentes trataron repetidamente de encontrar soluciones alternativas a un polémico allanamiento de la propiedad, incluyendo tener una "conversación razonable" con los abogados de Trump y limitar la orden de registro para evitar áreas privadas de la finca.

Sin embargo, funcionarios del Departamento de Justicia de la era Biden dejaron de lado estas sugerencias, ampliando tanto el alcance de la orden como negándose a cualquier otra conversación con el abogado personal de Trump.

El Departamento de Justicia escribió originalmente al abogado de Trump el 11 de mayo de 2022 solicitando que el expresidente devolviera todos los documentos clasificados en su poder. El plazo se fijó para el 24 de mayo, pero, una vez pasado el plazo, el abogado volvió a escribir alegando que el Departamento de Justicia había dicho que ese plazo era flexible. El Departamento de Justicia dijo que no habría prórroga.

En respuesta, el abogado dijo que el Departamento de Justicia tendría que obligar al cumplimiento o "intentar llegar a un acuerdo". El FBI creía que era totalmente "razonable" intentar llegar a un acuerdo con el abogado de Trump para la devolución de los documentos "dado que el abogado parecía abierto" a ello.

El DOJ de Biden perdió la paciencia y quiso seguir adelante sin más negociaciones

Sin embargo, los memorandos muestran que el Departamento de Justicia aparentemente había perdido la paciencia y quería seguir adelante sin más negociaciones. "El DOJ ha sido inflexible en que no se daría ningún tipo de acomodo y que no se pondrían en contacto con el abogado", escribió el agente especial adjunto a cargo el 1 de junio de 2022.

A pesar de ello, el FBI seguía creyendo que cooperar con el abogado del expresidente era lo correcto.

"Incluso mientras continuábamos por el camino hacia una orden de registro, la FBI cree que una conversación razonable con el abogado del expresidente... no debería descartarse", escribió el agente más tarde en el mismo correo electrónico. "Esta conversación podría llevarse a cabo fácilmente al mismo tiempo que WFO sigue adelante con la investigación y continúa construyendo la orden de registro".

Puedes leer los memorandos recién publicados a continuación:

FBI-SJC119-MAL-000001-000026.pdf

El FBI advirtió de que no creía que hubiera causa probable para registrar ciertas zonas

Además, los memorandos muestran que el Departamento de Justicia estaba muy interesado en obtener una orden de registro para todas las instalaciones de la finca Mar-a-Lago de Trump, a pesar de la preocupación del FBI de que los investigadores carecían de causa probable para registrar el espacio de oficinas personales y el dormitorio del expresidente.

"Con respecto a los lugares de las instalaciones que se van a registrar, creo que todos deberíamos saltarnos una llamada. Limitar la [orden de registro] a áreas específicas me da algunas dudas, ya que no estamos exactamente seguros de dónde se movieron las cajas dentro de las instalaciones después de que salieran del almacén. Por supuesto que no queremos estar registrando las instalaciones de los invitados, etc., pero no estoy segura de cómo limitar esto dentro del texto de la orden", escribió la funcionaria del DOJ Julie Edelstein el 8 de julio de 2022.

"Estoy de acuerdo en que no deberíamos limitar el registro a habitaciones específicas, aparte de especificar que el registro no incluiría las habitaciones de los huéspedes", respondió Michael Thakur, otro funcionario del DOJ.

Tras recibir esta respuesta, el FBI advirtió de que no creía que hubiera causa probable para registrar determinadas zonas de la finca palaciega en busca de supuestos documentos clasificados.

"WF/[redacted] no cree que tengamos[causa probable] para la Oficina 45 o el dormitorio debido a la reciente fecha y a cuestiones relacionadas con cajas frente a materiales clasificados", escribió un agente.

Los agentes de la WFO parecen haberse frustrado con el Departamento de Justicia

Los registros muestran que algunos agentes de la oficina de Washington parecen haberse frustrado por las idas y venidas con el Departamento de Justicia sobre el alcance y las habitaciones a registrar.

"[Nosotros] continuamos pasando versiones de un lado a otro tras nuestra pausa y preocupación sobre [la causa probable] para cualquiera de los lugares señalados...", escribió un agente al equipo. "¿Cuál es la orientación para seguir trabajando en este documento sin ninguna información nueva?".

"[El agente] hace una pregunta justa", respondió un compañero. "No hemos generado ningún hecho nuevo, pero nos siguen dando borrador tras borrador tras borrador. Si no se presenta un testigo con información reciente sobre información clasificada in situ, ¿en qué momento es justo presentar esto?".

En particular, cuando la Oficina de Campo de Washington se dio cuenta de que el registro de la finca Mar-a-Lago de Trump en Palm Beach, Florida seguiría adelante a pesar de sus reservas, sus agentes abogaron por un registro "profesional y discreto" que respetara "la óptica", pareciendo reconocer la sensibilidad del Departamento de Justicia del presidente Biden al ordenar una redada contra su principal rival político. Sin embargo, el Departamento de Justicia pareció rechazar rotundamente esta preocupación.

"El FBI pretende que la ejecución de la orden se lleve a cabo de una manera profesional y discreta"

"El FBI pretende que la ejecución de la orden se lleve a cabo de una manera profesional y discreta, y que se tenga en cuenta la óptica del registro", escribió un agente.

A continuación, el agente recordó la respuesta del entonces fiscal general adjunto George Toscas, que descartó por completo la preocupación. El agente advirtió de que esta actitud dificultaría el proceso y podría perturbar una ejecución limpia de la orden de registro.

"Dado que escuchamos al señor Toscas decir ayer en la llamada que le 'importa francamente un bledo la óptica' y que el señor Bratt ya ha construido una relación antagónica con los abogados (de Trump)... creo que es más que justo decir que el contacto del DOJ con (el abogado de Trump) justo antes de la ejecución de la orden no irá bien. El DOJ lo dijo ayer", escribió el agente.

"También creo que es justo decir que si el FBI llama, teniendo en cuenta la seguridad de los oficiales, a la óptica de la búsqueda, y el deseo de llevar a cabo esta búsqueda de una manera profesional y de bajo perfil, hay una posibilidad mucho mejor de que la ejecución vaya más suavemente y en realidad podemos ganar alguna medida de cooperación, lo que podría ayudar de alguna manera a resolver la investigación de mal manejo de registros clasificados que se está llevando a cabo", continuó el agente.

El agente añadió: "Entiendo que esta petición puede no ir bien en el DOJ, sin embargo, es el FBI el que está sirviendo y ejecutando la búsqueda y será nuestro personal el que tendrá que lidiar con la reacción a ese primer contacto."

La redada

El registro, que tuvo lugar el 8 de agosto de 2022, se convirtió en un punto álgido en la batalla entre Biden y Trump de cara a las elecciones de 2024, dando lugar a dos acusaciones federales contra Trump que finalmente fueron desestimadas en lo que los republicanos argumentan que fueron actos políticamente armados por un DOJ dirigido por demócratas diseñados para influir en las elecciones de 2024.

El registro de la propiedad fue autorizado por el entonces fiscal general Merrick Garland. El fiscal general Biden eligió después a Jack Smith en noviembre de 2022 para dirigir las investigaciones penales gemelas sobre Trump relacionadas con documentos clasificados y el motín del Capitolio.

Los nuevos documentos públicos fueron entregados al Congreso mientras Jack Smith está listo para comparecer para un testimonio a puerta cerrada con el Comité Judicial de la Cámara el miércoles. El comité citó previamente a Smith a comparecer como parte de la investigación del comité sobre las acusaciones federales contra Trump. Peter Koski, abogado de Smith, indicó que el ex asesor especial cumplirá, Just the News informó previamente.

Además del Departamento de Justicia, la Casa Blanca de Biden también estuvo directamente vinculada a la investigación de documentos clasificados sobre Trump.

Eliminando las alegaciones del 45º presidente al privilegio ejecutivo

De hecho, la Casa Blanca de Biden trabajó directamente con el Departamento de Justicia y los Archivos Nacionales para instigar lainvestigación criminal sobre el supuesto mal manejo de documentos, permitiendo al FBI revisar las pruebas recuperadas de Mar-a-Lago esta primavera y eliminando las reclamaciones del 45º presidente al privilegio ejecutivo, según documentos revisados por Just the News en agosto de 2022, poco después de la redada.

Los memorandos muestran que el entonces consejero adjunto de la Casa Blanca Jonathan Su entabló conversaciones con el FBI, el Departamento de Justicia y los Archivos Nacionales ya en abril de 2022, poco después de que 15 cajas de material clasificado y de otro tipo fueran devueltas voluntariamente a los Archivos Nacionales desde el Mar-a-Lago de Trump.

En mayo, Su transmitió a los Archivos que el presidente Biden no se opondría a renunciar a las reclamaciones de su predecesor sobre el privilegio ejecutivo, una decisión que abrió la puerta a que el Departamento de Justicia consiguiera que un gran jurado emitiera una citación obligando a Trump a entregar el resto de materiales que poseía de su presidencia.

© Just The News