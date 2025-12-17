¡De impacto! Spielberg revela el primer tráiler de su película sobre OVNIs con un reparto de lujo

Publicado por Diane Hernández 17 de diciembre, 2025

El primer tráiler de la esperada película de Steven Spielberg sobre OVNIs, titulada Disclosure Day, ya está aquí y promete emocionar tanto a los fanáticos de la ciencia ficción como a los amantes del cine de autor.

Escrita por David Koepp (Jurassic Park) a partir de una historia del propio Spielberg, la película aborda el impacto del descubrimiento de vida extraterrestre en la humanidad.

El elenco es de primer nivel: Emily Blunt, Josh O’Connor, Colin Firth, Colman Domingo, Eve Hewson y Wyatt Russell encabezan la historia, aportando intensidad y emoción a un relato que, según Domingo, es "uno de los guiones más hermosos sobre nuestra humanidad". El actor confesó haber llorado al leerlo, impresionado por la visión de Spielberg sobre lo que los seres humanos podrían llegar a ser.

Disclosure Day marca el regreso de Spielberg a los extraterrestres, un mundo que exploró en clásicos como E.T., Encuentros cercanos del Tercer Tipo y La Guerra de los Mundos. Josh O’Connor describió la película como "el Spielberg de la vieja escuela" y aseguró que el público estará entusiasmado con la experiencia.

La campaña promocional no ha pasado desapercibida: vallas publicitarias en Times Square, un tráiler que se proyectará antes de la última película de Avatar, y un lanzamiento estratégico que coincide con el éxito del documental The Age of Disclosure, que se convirtió en el documental más alquilado en sus primeras 48 horas en Amazon Prime Video.

¿Cuándo llegará la película de Spielberg al cine? La película llegará a los cines en verano de 2026, temporada que promete una competencia repleta de grandes títulos, incluyendo Toy Story 5, Minions 3, la nueva versión de Moana, Supergirl, He-Man: Masters of the Universe y The Odyssey de Christopher Nolan.

Con un guion emotivo, un reparto estelar y la firma de Spielberg, Disclosure Day se perfila como uno de los estrenos más esperados del próximo verano, y su primer tráiler ya ha dejado a los fans ansiosos por descubrir la verdad que podría cambiarlo todo.