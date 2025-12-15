El FBI arresta a presuntos miembros de un grupo pro palestino acusados ​​de planear atentados de Nochevieja en Los Ángeles

Publicado por Natalia Mittelstadt - Just The News 15 de diciembre, 2025

El FBI informó el lunes de que detuvo a cuatro presuntos miembros de un grupo propalestino acusados de planear atentados de Nochevieja en Los Ángeles.

El FBI dijo a Fox News que los miembros arrestados se autoidentificaron como parte de una rama radical del Frente de Liberación de la Isla de la Tortuga, un grupo extremista pro-palestino, contrario a las fuerzas del orden y antigubernamental.

Según el FBI, los miembros del grupo estaban planeando atentados coordinados con artefactos explosivos improvisados para la víspera de Año Nuevo en cinco lugares distintos de Los Ángeles.

Los cuatro miembros fueron detenidos en Lucerne Valley, donde el FBI cree que se preparaban para probar artefactos explosivos antes de los atentados planeados. Cada uno de los miembros ha sido acusado de conspiración y posesión de un artefacto destructivo.

El FBI dijo que una quinta persona que se cree que está conectada con el mismo grupo TILF fue detenida en Nueva Orleans por presuntamente planear un ataque separado.

Según una cuenta de Instagram de TILF, su capítulo fundador está en Los Ángeles, y su objetivo es liberar la "Isla Tortuga", un nombre nativo americano que hace referencia a Norteamérica, del "imperio ilegal estadounidense."

