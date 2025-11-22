Crece el impulso para que Trump designe a los Hermanos Musulmanes como organización terrorista extranjera

Publicado por Just The News | Jerry Dunleavy 22 de noviembre, 2025

Parece estar creciendo el impulso para convencer a la Administración Trump de que designe a la Hermanos Musulmanes (HM) como una organización terrorista extranjera, con el gobernador republicano de Texas haciendo pública la recién establecida designación en su estado. Miembros del Congreso y think tanks también están impulsando la propuesta.

La primera Administración Trump indicó que estaba considerando seriamente designar a la MB -un grupo islamista radical fundado hace casi un siglo en Egipto pero con capítulos, partidos y movimientos afiliados en todo el mundo- como organización terrorista extranjera, pero no lo hizo. La segunda Administración Trump ha sugerido de forma similar que es probable que se produzca esa designación, pero no se ha producido casi un año después.

El gobernador republicano de Texas Greg Abbott esta semana designó a la HM y al Consejo de Relaciones Americano-Islámicas (CAIR) como "organizaciones terroristas extranjeras y organizaciones criminales transnacionales". CAIR ha negado la etiqueta y ha demandado al gobierno de Texas. Según Politico, "CAIR dice que esa proclamación, que prohíbe a sus miembros comprar tierras en Texas, viola los derechos constitucionales de propiedad y libertad de expresión de sus miembros."

Algunos demócratas se unen al movimiento



Los republicanos de la Cámara de Representantes y del Senado, junto con algunos demócratas, están presionando actualmente para que el Departamento de Estado designe a la Hermandad como organización terrorista extranjera. El secretario de Estado Marco Rubio indicó en agosto que la designación de la HM como organización terrorista extranjera estaba "en marcha", pero que el proceso era largo y cuidadoso, entre otras cosas porque la HM tiene numerosas ramas y filiales que examinar individualmente.

Varios países de Oriente Medio ya han tomado medidas contra la HM: Egipto y Jordania han prohibido el grupo y Arabia Saudí, la Emiratos Árabes Unidos, y Bahréin calificándola de organización terrorista.

La MB se defendió de la posible etiqueta de terrorismo durante la primera administración Trump, argumentando en 2019 que "nos mantendremos [...] firmes en nuestro trabajo de acuerdo con nuestro pensamiento moderado y pacífico en lo que creemos que es correcto, para una cooperación honesta y constructiva, para servir a las comunidades en las que vivimos y a la humanidad en su conjunto."

"La Hermandad Musulmana seguirá siendo más fuerte -por la gracia y el poder de Dios- que cualquier decisión", añadió entonces la MB. El lema de la Hermandad Musulmana es "Alá es nuestro objetivo. El Profeta es nuestro líder. El Corán es nuestra ley. La yihad es nuestro camino. Morir en el camino de Alá es nuestra mayor esperanza".

La Hermandad no respondió a una solicitud de comentarios que se le envió a través de su sitio web oficial en inglés. CAIR no respondió a una solicitud de comentarios.

Abbott: "No son bienvenidos en nuestro estado"



El gobernador Abbott de Texas reveló el martes que había designado tanto a los HM como al CAIR como grupos terroristas extranjeros, algo que la Administración Trump aún no ha hecho.

"La Hermandad Musulmana y CAIR han dejado claros sus objetivos desde hace tiempo: imponer por la fuerza la sharia y establecer la 'maestría del mundo' del Islam. Las acciones emprendidas por los Hermanos Musulmanes y el CAIR para apoyar el terrorismo en todo el mundo y subvertir nuestras leyes mediante la violencia, la intimidación y el acoso son inaceptables", declaró Abbott.

"Hoy he designado a los Hermanos Musulmanes y a CAIR como organizaciones terroristas extranjeras y organizaciones criminales transnacionales. Estos extremistas radicales no son bienvenidos en nuestro estado y ahora tienen prohibido adquirir cualquier interés inmobiliario en Texas."

La proclamación de Abbott argumentaba que la MB "proporciona apoyo a ramas localizadas en países y territorios de todo el mundo, incluyendo grupos que llevan a cabo terrorismo a nivel internacional" y que las actividades de las ramas de la MB han sido "limitadas o prohibidas" por otros gobiernos debido a que la MB "participa en terrorismo o intenta desestabilizar esos países."

CAIR respondió afirmando que se les estaba difamando y atacando a Abbott. "Greg Abbott es un político de 'Israel primero' que ha pasado meses avivando la histeria antimusulmana para difamar a los musulmanes estadounidenses críticos con el gobierno israelí", dijo la organización nacional de CAIR en un comunicado de prensa.

"Al difamar a otra prominente institución musulmana estadounidense con teorías conspirativas desacreditadas y citas inventadas, el Sr. Abbott ha demostrado una vez más que su principal prioridad es promover la intolerancia antimusulmana, no servir al pueblo de Texas", añadió el grupo.

Investigaciones penales



La oficina de Abbott anunció entonces el jueves que el gobernador había ordenado al Departamento de Seguridad Pública de Texas que "lanzara investigaciones criminales" sobre CAIR y la MB.

"El objetivo es identificar, desbaratar y erradicar las organizaciones terroristas dedicadas a actividades delictivas en Texas", dijo Abbott. "Nos centraremos en las amenazas de violencia, intimidación y acoso a nuestros ciudadanos. También nos centraremos en los individuos o grupos que imponen ilegalmente la ley Sharia, que viola la Constitución de Texas y los estatutos estatales."

CAIR lanzó también el jueves su demanda contra el gobierno del Estado de Texas en un tribunal federal.

"CAIR-Texas y la comunidad musulmana de Texas están defendiendo nuestros derechos constitucionales enfrentándose directamente al ataque sin ley de Greg Abbott contra nuestros derechos civiles", dijo CAIR al hacer pública su demanda. "No nos dejamos intimidar ni nos dejaremos intimidar por las campañas de difamación lanzadas por políticos de 'Israel primero' como el Sr. Abbott. El Sr. Abbott nos está difamando a nosotros y a otros musulmanes estadounidenses porque somos eficaces defensores de la justicia aquí y en el extranjero."

Presiones del Congreso para que el Departamento de Estado etiquete a la MB como una FTO



El senador Ted Cruz, republicano de Texas, y otros copatrocinadores republicanos del Senado presentaron un proyecto de ley en julio que pediría que la Hermandad Musulmana fuera designada organización terrorista extranjera.

"La Hermandad Musulmana es una organización terrorista y presta apoyo a ramas de la Hermandad Musulmana que son organizaciones terroristas. Una de esas ramas es Hamás, que el 7 de octubre cometió la peor masacre de judíos en un solo día desde el Holocausto, que incluyó el asesinato y secuestro de al menos 53 estadounidenses", dijo Cruz este verano.

"Están comprometidos con el derrocamiento y la destrucción de Estados Unidos y de otros gobiernos no islamistas de todo el mundo, y suponen una grave amenaza para los intereses de la seguridad nacional estadounidense. Los aliados estadounidenses en Oriente Medio y Europa ya han calificado a la Hermandad de organización terrorista, y Estados Unidos debería hacer lo mismo, y hacerlo con prontitud", afirmó Cruz.

El representante Mario Díaz-Balart, republicano de Florida, y Rep. Jared Moskowitz, D-Fla., reintrodujo la Ley de Designación Terrorista de la Hermandad Musulmana de 2025 en julio, argumentando que "implementa una nueva estrategia modernizada para designar a la Hermandad Musulmana global como grupo terrorista."

"La Hermandad Musulmana global tiene numerosas ramas regionales, incluyendo organizaciones terroristas como Hamás, y propaga la violencia y la inestabilidad en todo Oriente Medio", dijo Díaz-Balart. "Por esta razón, es crucial para los intereses de seguridad nacional de Estados Unidos que prohibamos que los dólares estadounidenses permitan las peligrosas actividades de la Hermandad Musulmana, y que nos aseguremos de que a los miembros de la Hermandad Musulmana se les bloquea la entrada en Estados Unidos."

Moskowitz argumentó que "la Hermandad Musulmana tiene una historia documentada de promover el terrorismo contra Estados Unidos, nuestros aliados y nuestra sociedad."

Trump sopesa de nuevo etiquetar a los HM como organización terrorista extranjera



La entonces secretaria de prensa de la Casa Blanca de Trump, Sarah Sanders, dijo a los periodistas en abril de 2019 que "el presidente ha consultado con su equipo de seguridad nacional y los líderes de la región que comparten su preocupación, y esta designación [de la MB] está trabajando en su camino a través del proceso interno." La designación nunca se produjo.

Rubio, que sirve tanto como Secretario de Estado como Asesor de Seguridad Nacional de Trump, fue preguntado este agosto sobre si el Departamento de Estado designaría a CAIR o especialmente a la MB como una organización terrorista extranjera.

"Sí, todo eso está en marcha, y obviamente hay diferentes ramas de los Hermanos Musulmanes, por lo que habría que designar a cada una de ellas", dijo Rubio. "Pero permítanme decirles que hay un proceso que no aprecié plenamente hasta que llegué a este trabajo, y sé que la gente no quiere oír hablar de procesos, pero porque estas cosas van a ser impugnadas en los tribunales, ¿verdad?".

Rubio añadió: "Estamos revisando constantemente en busca de grupos a los que designar por lo que son: partidarios de terroristas, tal vez terroristas ellos mismos, lo que sea. Llevamos mucho tiempo sin hacerlo, así que tenemos que ponernos al día". Y usted ha mencionado un par de nombres, en particular la Hermandad Musulmana, que son motivo de grave preocupación."

Breve historia de la Hermandad



El Imperio Otomano se derrumbó en 1922 tras su derrota junto en la Primera Guerra Mundial después de aliarse con Alemania. Mustafa Kemal Atatürk, el fundador de la Turquía moderna, y otros nacionalistas turcos tomaron el poder y pronto abolieron el Califato Otomano en 1924 al fundarse la nación.

La Hermandad fue fundada por el imán suní Hassan al-Banna en Egipto unos años más tarde, en 1928, con el objetivo de establecer un Estado islámico -un califato- que se regiría por la sharia. Sayyid Qutb -un importante pensador y líder de los Hermanos Musulmanes en las décadas de 1940, 1950 y 1960- fue un revolucionario egipcio cuya promoción de la yihad se cree que inspiró a yihadistas más modernos como Osama bin Laden y Ayman al-Zawahiri.

La MB ayudó a inspirar a muchas de las ramificaciones terroristas que surgirían en las décadas siguientes. La Yihad Islámica Egipcia -que contaba con Zawahiri entre sus líderes antes de que éste fusionara su facción con al-Qaeda- estuvo activa en la década de 1970, antes de la invasión soviética y la intervención estadounidense, y el grupo logró asesinar al presidente egipcio Anwar Sadat en 1981. El Grupo Islámico fue otro grupo yihadista formado en Egipto en los años 70. La Yihad Islámica Palestina se formó en Gaza en 1979 como una rama de los Hermanos Musulmanes, y desde entonces se ha dedicado a atacar a Israel.

Mohamed Morsi, líder de los Hermanos Musulmanes egipcios, fue elegido presidente de Egipto tras la dimisión de Hosni Mubarak en febrero de 2011. Morsi ocupó el cargo desde junio de 2012 hasta julio de 2013. Tras las protestas a gran escala de junio de 2013, el ejército egipcio -dirigido por Abdel Fattah el-Sisi- apartó a Morsi del poder. Sisi es el actual gobernante de Egipto.

Hamas también se considera una rama de la HM, y otros grupos y organizaciones musulmanas están estrechamente vinculados a la cofradía.

Este año, en marzo, con motivo del aniversario de su fundación, la Hermandad hizo pública una declaración en la que argumentaba que "a lo largo de su dilatada trayectoria desde su fundación por el imán mártir Hassan al-Banna (que Dios tenga piedad de él), el grupo Hermanos Musulmanes ha concedido gran importancia a la cuestión de Palestina, que ha seguido siendo y seguirá siendo la cuestión central de la nación" y que la MB "ha definido su enfoque para tratarla movilizando todas las energías posibles para apoyar su resistencia y defender sus santidades."

Amenazas que plantea la MB, según los expertos



La Prensa Libre publicó este verano un artículo sobre Cómo los Hermanos Musulmanes están capturando Europa. El artículo citaba un informe filtrado del Ministerio del Interior francés que concluía que "la estrategia de la Hermandad es instalar una forma de hegemonía ideológica infiltrándose en la sociedad civil bajo la apariencia de actividades religiosas y educativas."

El Institute for the Study of Global Antisemitism and Policy -que dice estar "comprometido con la lucha contra el antisemitismo en el campo de batalla de las ideas"- ha publicado múltiples informes advirtiendo sobre la Hermandad.

"La Hermandad Musulmana parece ser la inspiración intelectual detrás de todos los grupos islamistas (y sus vástagos yihadistas) que operan hoy en día, como ISIS, al-Qaeda y Hamás", evaluó el instituto en 2023. "Los grupos yihadistas suníes se asientan en las firmes raíces ideológicas de las que fueron pioneros los principales ideólogos de los Hermanos Musulmanes en el siglo pasado".

El instituto publicó otro informe en noviembre titulado La entrada estratégica de los Hermanos Musulmanes en Estados Unidos.

"Este exhaustivo estudio expone y examina la campaña estratégica integral y multigeneracional de los Hermanos Musulmanes para transformar la sociedad occidental (especialmente en Estados Unidos) desde dentro, a través de lo que sus propios documentos internos describen como 'lucha civilizacional' (yihad)", sostenía el informe de este mes. "A diferencia de las amenazas terroristas convencionales, esta estrategia explota las libertades e instituciones democráticas para promover objetivos fundamentalmente antidemocráticos, lo que representa una forma sofisticada de extremismo no violento dirigido contra las democracias occidentales."

Grupo de reflexión: "Una puerta al terrorismo"



El think tank conservador Fundación para la Defensa de las Democracias publicó en octubre un informe sobre El extremismo paciente: Las múltiples caras de los Hermanos Musulmanes y sostenía que "hace tiempo que es necesario un enfoque más sistemático de la Hermandad."

"Las ideas que animan a Hamás no son únicas; forman parte del patrimonio común de la Hermandad. Estas ideas también se han extendido mucho más allá de la Hermandad, animando a Al Qaeda, el Estado Islámico y muchas otras organizaciones letales. La espectacular violencia de Al Qaeda y el Estado Islámico garantiza una respuesta contundente por parte de Estados Unidos y otras víctimas", afirmó el FDD. "Al mismo tiempo, sus ataques contribuyen a una cierta complacencia respecto a los Hermanos Musulmanes, cuyas ramas en Estados Unidos y Europa rechazan el uso de la violencia en sus países de acogida."

El think tank añadió: "Sin embargo, a nivel mundial, la Hermandad es una puerta de entrada al terrorismo, infundiendo a sus miembros las doctrinas religiosas y el odio que justifican la violencia. Los más decididos de estos miembros forman entonces grupos escindidos o emigran individualmente a organizaciones terroristas."

El FDD publicó un memorando este mes que "traza un mapa de la financiación, el liderazgo y la historia de la actividad de la Hermandad en seis países de Oriente Medio y sirve como punto de partida para determinar qué ramas merecen ser designadas por Estados Unidos en virtud de las autoridades antiterroristas existentes." El FDD dijo que su investigación demostraba por qué Estados Unidos "debería designar a la Hermandad Musulmana y a sus ramificaciones como Organizaciones Terroristas Extranjeras".

La inesperada relevancia de los Hermanos Musulmanes en la política de Nueva York



Una revisión de Just the News encontró previamente que Zohran Mamdani se asoció durante casi una década con Linda Sarsour.Linda Sarsour, una activista antiisraelí y propalestina de alto perfil, mientras él ascendía de activista a asambleísta del Estado de Nueva York y ahora a ganador respaldado por el Partido Demócrata para ser alcalde de la ciudad más grande de Estados Unidos. Los comentarios y opiniones de Sarsour sobre Israel han suscitado años de polémica y acusaciones de antisemitismo, acusación que ella niega.

También es tristemente célebre un tuit que publicó en 2011 en el que restaba importancia a la toma del poder en Egipto por parte de la Hermandad Musulmana: "¡La Hermandad Musulmana sabe cómo parrrttaaay! Demasiado para que los islamistas radicales tomen el poder".

Sarsour dijo en un discurso de 2017 que era importante librar "jihad" contra la Casa Blanca de Trump. Pronto se retractó sobre el significado de la palabra "yihad" al afirmar que los críticos estaban sacando sus palabras de contexto mientras enfatizaba su compromiso con la no violencia.

El propio Mamdani pasó un verano universitario en Egipto, donde el autodenominado socialista democrático -que aún no era ciudadano estadounidense- conoció la "adicción a la revolución" y fue testigo directo del derrocamiento de la Hermandad por el ejército egipcio.

Mamdani lo tiene todo



Mamdani escribió un artículo en agosto de 2013 para el periódico estudiantil del Bowdoin College sobre su estancia en Egipto ese verano, y aunque parecía crítico con el gobierno de la Hermandad Musulmana durante su estancia en Egipto, parecía aún más crítico con los militares egipcios - en particular con el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas (SCAF). También se mostró crítico con los "fulool" -descritos como restos de partidarios del antiguo régimen de Mubarak- e instó a la población a no dejarse engañar por sus esfuerzos.

El alcalde electo también cuestionó la sensatez de la decisión de los Socialistas Revolucionarios Egipcios de unirse a las protestas contra la Hermandad, preguntándose si una revolución socialista sería realmente más fácil con los militares egipcios de nuevo al mando.

Mamdani y Trump se reunieron en la Casa Blanca el viernes, mientras el presidente sopesa si designar a la HM como organización terrorista extranjera. Aunque no hubo lectura de la reunión privada, la BBC informó de que el tête-à-tête fue "sorprendentemente conciliador."

