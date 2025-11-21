Organizaciones musulmanas buscan detener en tribunales la designación terrorista firmada por Abbott

Publicado por Sabrina Martin 20 de noviembre, 2025

El Council on American-Islamic Relations (CAIR) presentó una demanda para suspender la proclamación firmada esta semana por el gobernador de Texas, Greg Abbott, que clasifica tanto a esta organización como a la Hermandad Musulmana como entidades vinculadas al terrorismo extranjero.

El recurso fue presentado por el equipo jurídico de CAIR y el Muslim Legal Fund of America. Ambas organizaciones solicitan que un tribunal impida la entrada en vigor de la proclamación mientras se evalúa si la designación puede sostenerse dentro del marco legal del estado.

Argumentos de los demandantes

En el comunicado con el que anunciaron la acción legal, CAIR señaló que la orden estatal podría generar consecuencias inmediatas para sus operaciones en Texas. La directora de litigios, Lena Masri, recordó que la organización ya ha impugnado previamente medidas estatales relacionadas con su actividad pública.

Durante una conferencia virtual, el subdirector nacional de CAIR, Edward Ahmed Mitchell, reiteró su desacuerdo con la clasificación realizada por Texas y afirmó que solicitarán a la corte detener cualquier intento de aplicarla mientras avanza el proceso.

Contenido de la proclamación firmada por Abbott

El documento emitido por la Oficina del Gobernador ubica a CAIR y a la Hermandad Musulmana en una categoría estatal que identifica a organizaciones relacionadas con terrorismo extranjero y actividades delictivas transnacionales. Con esa designación, ambas entidades quedarían impedidas de adquirir o poseer terrenos dentro de Texas.

"Las acciones emprendidas por la Hermandad Musulmana y el CAIR para apoyar el terrorismo en todo el mundo y subvertir nuestras leyes mediante la violencia, la intimidación y el acoso son inaceptables. Hoy he designado a la Hermandad Musulmana y al CAIR como organizaciones terroristas extranjeras y organizaciones criminales transnacionales. Estos extremistas radicales no son bienvenidos en nuestro estado y ahora tienen prohibido adquirir cualquier interés inmobiliario en Texas", expresó Abbott.

La proclamación no detalla aún los mecanismos de implementación ni qué agencias estatales serán las responsables de supervisar su cumplimiento.