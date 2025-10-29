Thune anticipa una reunión con un grupo de senadores demócratas para resolver el cierre del gobierno que ya lleva 29 días

Publicado por Agustina Blanco 29 de octubre, 2025

El líder de la mayoría en el Senado, John Thune, dijo este miércoles que anticipa un encuentro "muy pronto" con un grupo de senadores demócratas de base para discutir el fin del cierre del gobierno, que ya suma 29 días.

Hasta ahora, Thune y el líder de la minoría, Chuck Schumer, no han sostenido reuniones directas sobre una salida al impasse, delegando las negociaciones en un reducido equipo de legisladores que ha mantenido diálogos informales y esporádicos.

Según legisladores de ambos partidos, estas pláticas han ganado intensidad en días recientes, ante la proximidad de graves impactos, como la potencial suspensión de la asistencia alimentaria federal para 42 millones de personas.

“Están buscando una salida”, expresó Thune a los periodistas sobre los demócratas, según reseña POLITICO. Sin embargo, no existe por ahora una reunión agendada entre el republicano y los demócratas, de acuerdo con dos fuentes que pidieron anonimato por la sensibilidad del tema, según reseña el medio.

“Lo que les he dicho siempre es que, en cuanto estén listos para reabrir el gobierno, les garantizaremos un proceso que les permita someter a votación sus leyes y políticas”, agregó. “Creo que han mostrado mayor interés y espero que siga así”.

Las declaraciones de Thune surgieron tras un tenso enfrentamiento en el pleno del Senado con el demócrata Ben Ray Luján, de Nuevo México, quien intentaba aprobar por consentimiento unánime una enmienda al Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP).

El senador por Dakota del Sur, usualmente sereno, elevó el tono al acusar a los demócratas de una táctica “cínica” para ampliar la ayuda alimentaria sin resolver por completo el cierre.

“¡Ustedes recién se dan cuenta, después de 29 días, de que podría haber algunas consecuencias!”, exclamó. De esta forma, Thune propuso en respuesta la resolución de continuidad ya aprobada por la Cámara, pero Luján la objetó, y el líder republicano terminó bloqueando la medida.

Pero luego se disculpó por su tono: “lamento haber dejado fluir un poco mi ira”, comentó Thune a la prensa al salir del hemiciclo, advirtiendo que aprobar el ajuste al SNAP solo extendería el cierre “otras dos o tres semanas”.