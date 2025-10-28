Ron Johnson dice que ha ofrecido a los demócratas del Senado una propuesta para pagar a los empleados federales en medio del cierre

Publicado por Misty Severi 28 de octubre, 2025

El senador republicano de Wisconsin, Ron Johnson, dijo el lunes que ha ofrecido a los demócratas del Senado una propuesta que mantendría pagados a los trabajadores federales, incluidos los empleados con suspensión de empleo, durante el cierre del gobierno.

Johnson propuso anteriormente un proyecto de ley para pagar a todos los trabajadores esenciales del Gobierno que siguen de servicio sin cobrar, lo que hace más difícil encontrar trabajo temporal o por cuenta propia para cubrir las facturas. Pero el proyecto de ley fue bloqueado por los demócratas.

El senador dijo que su nuevo proyecto es un compromiso con el senador demócrata por Connecticut Chris Van Hollen, quien presentó un proyecto de ley alternativo para pagar a todos los empleados federales y contratistas durante el cierre e impedir que la administración Trump intente "reducciones de personal", o despidos masivos.

Johnson dijo que animará al líder de la mayoría del Senado, John Thune, a que vuelva a someter a votación su proyecto de ley con la enmienda de compromiso si el Senado no logra aprobar la resolución continua de la Cámara para reabrir el Gobierno.

"Volvamos a presentarlo y digamos: "Escuchen, vamos a votar el proyecto de ley tal como fue presentado. Pero aquí está la enmienda sustitutiva en la que hemos escuchado al senador Van Hollen, hemos incluido a los trabajadores con suspensión de empleo", dijo en el podcast "John Solomon Reports". "Ahora, pongámonos a ello. Hagámoslo. No sé qué excusa racional podrían tener para votar que no, pero ya, ya se les ocurrirá algo."

El senador dijo que su proyecto de ley se discutirá con más detalle este martes durante el almuerzo de política republicana del Senado.

