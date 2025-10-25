El NYT revela que Timothy Mellon, partidario de Trump, es el donante “anónimo” de los $130 millones para pagar el sueldo a los militares

Publicado por Agustina Blanco 25 de octubre, 2025

El misterioso donante que contribuyó con 130 millones de dólares para ayudar a pagar los salarios de las tropas militares en medio del cierre del gobierno federal es Timothy Mellon, heredero de la legendaria familia de banqueros de la Edad Dorada, según reveló este sábado The New York Times.

La donación, anunciada por el presidente Donald Trump el jueves, busca mitigar el impacto del shutdown en su cuarta semana.

Mellon es un acaudalado ferroviario de 83 años con un patrimonio neto estimado en cerca de mil millones de dólares por Forbes, descrito como un "gran patriota" cercano de Trump. El presidente, durante una rueda de prensa en la Casa Blanca, elogió al donante anónimo: "Es un gran caballero. Es un gran patriota. Es un gran partidario mío", afirmó Trump el viernes por la noche.

La contribución de Mellon está destinada específicamente a cubrir parte de los salarios y beneficios de los más de 1.3 millones de efectivos en servicio activo. No obstante, su monto equivale a apenas unos 100 dólares por militar, un gesto simbólico frente al costo real: pagar a las tropas estadounidenses cada dos semanas asciende a casi 6.400 millones de dólares, de acuerdo con estimaciones del Congreso.

El portavoz del Pentágono, Sean Parnell, confirmó al Times que la donación fue aceptada bajo la "autoridad general de aceptación de regalos", con la condición explícita de usarla para compensar los pagos a los militares.

El cierre del gobierno

El shutdown, iniciado hace 24 días por desacuerdos presupuestarios en el Congreso, ha paralizado operaciones federales no esenciales y generado tensiones sobre el financiamiento militar.

A inicios de mes, Trump ordenó al secretario de Guerra, Pete Hegseth, reasignar 8.000 millones de dólares de programas de investigación y desarrollo para cubrir los salarios de mediados de octubre. Esta maniobra, calificada como una prioridad nacional, ha sido criticada por los demócratas como un abuso de fondos.