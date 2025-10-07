Los cruces ilegales en la frontera con México llegan a su nivel más bajo desde 1970

Publicado por Diane Hernández 7 de octubre, 2025

Los cruces ilegales en la frontera sur con México se desplomaron al nivel más bajo desde 1970, confirmó un comunicado de la Casa Blanca este martes. Lo que catalogó como "otra victoria histórica para la soberanía y la seguridad estadounidenses bajo el liderazgo del presidente Trump", está avalado por las estadísticas federales internas.

Según muestra un reporte CBS News que analiza los datos preliminares del Departamento de Seguridad Nacional, que no se habían informado anteriormente, "los agentes de la Patrulla Fronteriza de EEUU registraron casi 238.000 detenciones de migrantes que cruzaron la frontera sur ilegalmente" en el año fiscal 2025 -de octubre del año pasado a el 30 de septiembre-.

La cifra es el recuento anual más bajo desde el año fiscal 1970, cuando la agencia informó aproximadamente 202.000 detenciones a lo largo de la frontera con México, de acuerdo a los registros históricos.

Este número también representa un cambio radical con respecto a los niveles récord de detenciones de la Patrulla Fronteriza registrados durante la administración Biden, que enfrentó una crisis humanitaria sin precedentes en la frontera con el país azteca. En el año fiscal 2022, los agentes realizaron 2.2 millones de detenciones, un récord y casi diez veces más que los niveles registrados en 2025.

"Después de que el caos de la era Biden desató una invasión sin precedentes, el cambio radical demuestra que un liderazgo fuerte puede, de hecho, detener de golpe la avalancha de cruces ilegales, cárteles mortales y amenazas a la seguridad", escribió la Casa Blanca en su comunicado.

Los mínimos históricos de cruces ilegales en más de 50 años

Más del 60% de las detenciones realizadas por la Patrulla Fronteriza en el año fiscal 2025 a lo largo de la frontera con México se registraron en los últimos tres meses completos de la administración Biden, explica CBS News.

Mientras en los primeros ocho meses enteros del presidente Trump en el cargo, se han registrado menos de 9.000 detenciones cada mes, mismas cifras que la agencia registró en períodos de 24 horas durante algunos días de la administración de Joe Biden.

Los números internos del DHS consultados por el reporte revelan que la Patrulla Fronteriza realizó casi 8.400 detenciones fronterizas en septiembre, un aumento respecto de las 6.300 de agosto y las 4.600 de julio, un mínimo histórico mensual.