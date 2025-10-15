Los arrestos continúan: depredadores sexuales infantiles y traficantes de extranjeros en la mira del ICE

Agentes de ICE arrestando a un inmigrante indocumentado en Los Ángeles. AFP/ICE

Publicado por Diane Hernández 15 de octubre, 2025

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció en un comunicado que aunque continúa el cierre del gobierno por parte de los demócratas, la situación "no está disuadiendo a los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de mantener nuestras calles seguras y arrestar a los PEORES DE LOS PEORES inmigrantes ilegales criminales".

Washington aseguró que los agentes del orden que trabajan en las áreas de migración y seguridad nacional recibirán un cheque con su salario, a pesar del cierre que enfrenta el Gobierno federal.

"Mientras muchos estadounidenses disfrutaron del fin de semana festivo, nuestras valientes fuerzas del orden trabajaron sin paga debido al cierre gubernamental de los demócratas y continuaron arrestando a los peores criminales, arriesgando sus vidas para arrestar a asesinos, pedófilos y otros delincuentes en serie", declaró la subsecretaria del DHS, Tricia McLaughlin.

La funcionaria dijo: "No permitiremos que un cierre gubernamental nos impida lograr que Estados Unidos vuelva a ser seguro".

En la lista de delincuentes ilegales arrestados por las fuerzas del ICE en los últimos días en todo el país, destacan delitos relacionados con violencia infantil y agresiones sexuales contra menores de edad.

Los peores arrestos por violencia contra menores del fin de semana incluyen: Silvino Juan Martínez-Montesinos, un delincuente inmigrante ilegal de México, condenado por conducta sexual contra un menor en primer grado en el condado de Nueva York, Nueva York.

en el condado de Nueva York, Nueva York. Rubén Garibay Yáñez, un delincuente inmigrante ilegal de México, condenado por actos lascivos obscenos con una menor de 14 años en Lancaster, California.

en Lancaster, California. Aroldo Zavala-Murillo, un delincuente inmigrante ilegal de Honduras, condenado por actos lascivos obscenos con una niña menor de 14 o 15 años en Los Ángeles, California.

José Hernández-Durán, un delincuente inmigrante ilegal de México, condenado por libertades indecentes con una niña en el condado de Johnston, Carolina del Norte.

en el condado de Johnston, Carolina del Norte. Boris Selioutsky, un delincuente extranjero ilegal de Rusia, condenado por posesión de pornografía infantil transportada en el comercio interestatal en el Distrito Este de Nueva York.

transportada en el comercio interestatal en el Distrito Este de Nueva York. Elder Serrano-Quintanilla, un inmigrante ilegal criminal de Honduras, condenado por agresión lasciva y obscena contra un niño en Little Rock, Arkansas.

en Little Rock, Arkansas. Yuliana Fernández-Ledezma, una extranjera ilegal criminal de Venezuela, condenada por abandonar o poner en peligro a un niño en San Antonio, Texas.

Otros delincuentes arrestados por el ICE

Además de los delincuentes extranjeros ilegales arrestados por conductas impropias y agresiones a menores de edad, el comunicado del DHS agregó una lista de inmigrantes detenidos por diversos cargos criminales, donde se incluyen agresión agravada, delito con armas de fuego; matar, envenenar y causar lesiones corporales graves a animales y tráfico de extranjeros.

Los delincuentes retenidos provenían principalmente de México, Honduras, Guatemala y República Dominicana. También de Laos, Rusia o Venezuela.