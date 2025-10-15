Los arrestos continúan: depredadores sexuales infantiles y traficantes de extranjeros en la mira del ICE
"No permitiremos que un cierre gubernamental nos impida lograr que Estados Unidos vuelva a ser seguro", declaró la subsecretaria del DHS, Tricia McLaughlin.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció en un comunicado que aunque continúa el cierre del gobierno por parte de los demócratas, la situación "no está disuadiendo a los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de mantener nuestras calles seguras y arrestar a los PEORES DE LOS PEORES inmigrantes ilegales criminales".
Washington aseguró que los agentes del orden que trabajan en las áreas de migración y seguridad nacional recibirán un cheque con su salario, a pesar del cierre que enfrenta el Gobierno federal.
"Mientras muchos estadounidenses disfrutaron del fin de semana festivo, nuestras valientes fuerzas del orden trabajaron sin paga debido al cierre gubernamental de los demócratas y continuaron arrestando a los peores criminales, arriesgando sus vidas para arrestar a asesinos, pedófilos y otros delincuentes en serie", declaró la subsecretaria del DHS, Tricia McLaughlin.
La funcionaria dijo: "No permitiremos que un cierre gubernamental nos impida lograr que Estados Unidos vuelva a ser seguro".
En la lista de delincuentes ilegales arrestados por las fuerzas del ICE en los últimos días en todo el país, destacan delitos relacionados con violencia infantil y agresiones sexuales contra menores de edad.
Los peores arrestos por violencia contra menores del fin de semana incluyen:
- Silvino Juan Martínez-Montesinos, un delincuente inmigrante ilegal de México, condenado por conducta sexual contra un menor en primer grado en el condado de Nueva York, Nueva York.
- Rubén Garibay Yáñez, un delincuente inmigrante ilegal de México, condenado por actos lascivos obscenos con una menor de 14 años en Lancaster, California.
- Aroldo Zavala-Murillo, un delincuente inmigrante ilegal de Honduras, condenado por actos lascivos obscenos con una niña menor de 14 o 15 años en Los Ángeles, California.
- José Hernández-Durán, un delincuente inmigrante ilegal de México, condenado por libertades indecentes con una niña en el condado de Johnston, Carolina del Norte.
- Boris Selioutsky, un delincuente extranjero ilegal de Rusia, condenado por posesión de pornografía infantil transportada en el comercio interestatal en el Distrito Este de Nueva York.
- Elder Serrano-Quintanilla, un inmigrante ilegal criminal de Honduras, condenado por agresión lasciva y obscena contra un niño en Little Rock, Arkansas.
- Yuliana Fernández-Ledezma, una extranjera ilegal criminal de Venezuela, condenada por abandonar o poner en peligro a un niño en San Antonio, Texas.
Otros delincuentes arrestados por el ICE
Además de los delincuentes extranjeros ilegales arrestados por conductas impropias y agresiones a menores de edad, el comunicado del DHS agregó una lista de inmigrantes detenidos por diversos cargos criminales, donde se incluyen agresión agravada, delito con armas de fuego; matar, envenenar y causar lesiones corporales graves a animales y tráfico de extranjeros.
Los delincuentes retenidos provenían principalmente de México, Honduras, Guatemala y República Dominicana. También de Laos, Rusia o Venezuela.
De distribución de éxtasis a falsificación de documentos:
- Felipe Nava-Granados, un delincuente inmigrante ilegal de México, condenado por agresión y lesiones a un oficial de detención e intento de fuga en el condado de Tulsa, Oklahoma.
- Khamsy Symoungkhoune, un delincuente extranjero ilegal de Laos, condenado por agresión agravada, agresión, delito con armas de fuego, hurto y distribución de éxtasis en el condado de Ottawa, Michigan.
- Gregoria Salaz-Beltrán, una inmigrante ilegal criminal de México, condenada cuatro veces por conducir bajo la influencia del alcohol en San Antonio, Texas, y condenada dos veces por matar, envenenar y causar lesiones corporales graves a animales en Waco, Texas.
- Duzzlie Rigby, un delincuente extranjero ilegal de las Bahamas y nacional de las Islas Turcas y Caicos, con 17 condenas que incluyen robo a mano armada, asalto, agresión y porte de armas ocultas en Florida.
- Víctor Rodríguez-Mercado, un delincuente extranjero ilegal de Ecuador, condenado por conspiración para distribuir y poseer, con la intención de distribuir cinco kilogramos o más de cocaína mientras estaba a bordo de un buque sujeto a la jurisdicción de los Estados Unidos en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos de Florida.
- Urvano Velásquez-Díaz, un delincuente inmigrante ilegal de Guatemala, condenado por conducir bajo los efectos del alcohol y portar un arma oculta en Montgomery, Alabama.
- Ruth González-Salazar, una inmigrante ilegal criminal de México, condenada por tráfico de extranjeros en Brackettville, Texas.
- Jaime Barajas, un delincuente indocumentado de México, condenado por conspiración para distribuir sustancias controladas: fentanilo, cocaína y metanfetamina en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos del Distrito Sur de Illinois.
- Omar Adalberto González-Peguero, un inmigrante ilegal criminal de la República Dominicana, condenado por falsificación, alteración/cambio de escritura, falsificación/emisión de documentos falsificados y cheques y giros postales sin fondos en Patterson, Nueva Jersey.
- Omar Andrade-Galvez, un delincuente inmigrante ilegal de Honduras, condenado por retención ilegal en Austin, Texas.
- Mario Godínez-López, un delincuente inmigrante ilegal de México, condenado por robo de propiedad en Georgetown, Texas.