Jimmy Kimmel pierde el 71% de audiencia desde su regreso al programa

Publicado por Just The News 7 de octubre, 2025

El presentador del programa nocturno de televisión Jimmy Kimmel ha perdido el 71% de su audiencia desde que su programa volvió al aire el mes pasado.

El jueves, después de que Jimmy Kimmel Live! regresara a la pantalla el 23 de septiembre tras una breve suspensión, el programa promedió 1,9 millones de espectadores, perdiendo el 71% de la audiencia que sintonizó para ver el regreso del presentador, informó Fox News.

ABC anunció el mes pasado que el programa de Kimmel volvería al aire después de que Disney lo suspendiera. La situación surgió luego de que el presentador pronunciara un monólogo en el que afirmó que la “pandilla MAGA” de Trump intentaba beneficiarse políticamente del asesinato del activista conservador Charlie Kirk.

Kimmel dijo durante su monólogo: “Hemos tocado fondo durante el fin de semana con la pandilla MAGA intentando caracterizar a este chico que mató a Charlie Kirk como algo más que uno de ellos y haciendo todo lo posible para ganar puntos políticos con ello”.

Kirk, de 31 años, fue asesinado mientras hablaba en un evento de Turning Point USA en la Universidad del Valle de Utah por el presunto tirador Tyler Robinson, de 22 años, cuya madre le dijo a la policía que él “había empezado a inclinarse más hacia la izquierda”, según un documento de acusación.

El programa de Kimmel también perdió el 85% de los 1,7 millones de adultos de entre 25 y 54 años que vieron su programa de regreso. El jueves, Jimmy Kimmel Live! tuvo 265.000 espectadores de ese grupo de edad.

Antes de la suspensión, Kimmel promediaba 1,6 millones de espectadores en 2025.

En su programa de regreso, Kimmel dijo durante su monólogo de apertura: “No me hago ilusiones de cambiar la opinión de nadie, pero sí quiero dejar algo claro, porque es importante para mí como ser humano, y es que entiendan que nunca fue mi intención restarle importancia al asesinato de un joven”.

“Tampoco fue mi intención culpar a ningún grupo específico por las acciones de quien, obviamente, era una persona profundamente perturbada”, continuó. “Eso era justo lo contrario de lo que intentaba decir. Pero entiendo que para algunos, o bien fue inoportuno o poco claro, o quizás ambas cosas, y para quienes creen que sí señalé a alguien, entiendo su enojo. Si la situación hubiera sido al revés, es muy probable que yo hubiera sentido lo mismo.”

