Kimmel consigue su mejor audiencia en una década gracias a la polémica por su suspensión

Publicado por Israel Duro 25 de septiembre, 2025

El regreso del programa de Jimmy Kimmel al aire en la cadena ABC dio al humorista su mejor audiencia de la última década. La polémica generada por la suspensión del espacio tras sus desafortunadas palabras sobre el asesinato de Charlie Kirk la pasada semana benefició notablemente a las cifras del Jimmy Kimmel Live!, cuyo número de espectadores antes de su retirada y vuelta a la parrilla había disminuido considerablemente.

Según Disney, propietaria de la emisora, 6,2 millones de personas sintonizaron la transmisión. Durante la temporada 2024-2025, el espacio tuvo un promedio de 1,4 millones de espectadores, lo que representa que la audiencia se triplicó el martes.

Más de 26 millones de personas visualizaron el monólogo de Kimmel en RRSS

Una cifra en la que hay que tener en cuenta que casi un cuarto de los hogares del país no podían seguir el programa por la negativa de Sinclair y Nesxtstar -dos de las principales afiliadas de emisoras locales de ABC- a volver emitir el espacio antes de que Kimmel pida disculpas.

Además, otros 26 millones de personas vieron el monólogo de Kimmel a través de redes sociales, puntualizó la empresa en un comunicado. "Fue el mejor desempeño del programa en 10 años", agregó la nota de Disney.

Kimmel se autopresentó como un mártir de la censura en su vuelta

El programa Jimmy Kimmel Live! fue suspendido tras la polémica suscitada por sus palabras sobre el asesinato de Kirk y su insinuación de que el asesino del influencer conservador, Tyler Robinson, era en realidad un seguidor de MAGA y no un radical de izquierda. El terremoto provocado hizo que algunas afiliadas de ABC anunciaran que retirarían de antena el espacio, a lo que se sumaron advertencias desde la Administración federal.

No obstante, una semana después, Disney levantó la suspensión y el pasado martes el humorista volvió al escenario. Desafiante, y evitando pedir perdón en todo momento, Kimmel utilizó su primer monólogo para presentarse como un mártir de la censura y atacar a Trump: "Una amenaza del gobierno para silenciar a un humorista que al presidente no le gusta es antiestadounidense", dijo el humorista a su audiencia.