Nexstar se suma a Sinclair y levanta la suspensión del programa de Jimmy Kimmel

Publicado por Sabrina Martin 26 de septiembre, 2025

Las televisoras Nexstar y Sinclair confirmaron este viernes 26 de septiembre que volverán a emitir Jimmy Kimmel Live! en sus cadenas locales, semanas después de haber suspendido el programa por los comentarios del presentador sobre la muerte del líder conservador Charlie Kirk.

La decisión se produjo tras conversaciones con Disney, propietaria de ABC, que inicialmente había retirado el programa “indefinidamente” para evitar agravar la controversia. En su comunicado, Nexstar aseguró que mantiene el compromiso de defender la Primera Enmienda y de transmitir contenido que respete las sensibilidades de las comunidades locales que atienden.

La suspensión y las condiciones planteadas

Disney suspendió temporalmente el show tras la indignación que provocó un monólogo en el que Kimmel afirmó que la “pandilla MAGA” intentaba sacar rédito político del asesinato de Kirk. La reacción fue inmediata: Sinclair y Nexstar cancelaron la transmisión en sus filiales y presionaron a la cadena matriz.

Aunque Disney anunció recientemente que el programa regresaría a la pantalla, Sinclair planteó que, antes de volver al aire, Kimmel debía disculparse de manera directa con la familia Kirk y realizar una donación significativa a Turning Point USA, la organización fundada por el comentarista asesinado. Sin embargo, ABC optó por reanudar el show tras mantener conversaciones privadas con el presentador en los días posteriores a la suspensión, y según trascendió, no se hicieron concesiones editoriales o de contenido por parte de la cadena.

El papel de las televisoras locales

Cuando Sinclair anunció que dejaba sin efecto su control sobre el programa, la compañía explicó que había propuesto a Disney medidas de transparencia, como la creación de un defensor del pueblo independiente para toda la red. Aunque esas iniciativas no fueron adoptadas, la empresa insistió en que sus decisiones fueron independientes de cualquier presión gubernamental.

Nexstar, por su parte, recalcó que su objetivo sigue siendo proteger la libertad de expresión y reflejar las sensibilidades de sus audiencias locales. La compañía, además, avanza en la compra de Tegna por más de 6.000 millones de dólares, una operación que ampliaría su alcance a cerca del 80 % de los hogares estadounidenses y que aún requiere la aprobación de la FCC.