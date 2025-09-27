El FBI habría despedido a agentes que se arrodillaron durante las protestas de BLM en 2020

Publicado por Misty Severi 27 de septiembre, 2025

El FBI habría despedido el viernes hasta a 20 agentes que fueron vistos arrodillados durante una protesta por la justicia racial en Washington, DC, en el verano de 2020, según informaron fuentes a CNN y a Associated Press.

La oficina reasignó a los agentes en mayo en lo que fue considerado una degradación. Desde entonces al menos 15 de ellos han sido despedidos. La protesta se debió al asesinato de George Floyd, que desencadenó manifestaciones en todo el país.

Floyd, un hombre negro, murió durante una detención en Minnesota, cuando el entonces policía de Minneapolis Derek Chauvin, un hombre blanco, se arrodilló sobre su cuello. En 2021 Chauvin fue declarado culpable de asesinato.

Hasta ahora, los agentes no se han pronunciado sobre los despidos, aunque, anteriormente, algunos habían afirmado que se habían arrodillado para rebajar la tensión. Estaban destinados a proteger monumentos y edificios federales. La oficina ha declinado hacer comentarios.

Otros cinco agentes y ejecutivos de alto nivel fueron despedidos como parte de un barrido de la oficina el mes pasado, incluido el ex director en funciones del FBI Brian Driscoll, que supuestamente se negó a presentar los nombres de quienes habían investigado los disturbios del 6 de enero, según AP.

Los despidos se producen después de que el presidente Donald Trump prometiera echar al personal politizado de la oficina. El Departamento de Justicia está revisando la conducta de más de 1.500 agentes relacionados con casos politizados que apuntaban a Trump.

