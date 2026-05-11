Cole Allen, acusado de intentar asesinar a Trump en la cena de corresponsales, se declara no culpable

Publicado por Alejandro Baños 11 de mayo, 2026

Cole Allen, acusado de intentar asesinar al presidente Donald Trump durante la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, se declaró no culpable este lunes.

Según informó AFP, Allen no reconoció su culpabilidad durante su comparecencia en un tribunal en Washington DC ese lunes. Acudió vestido de naranja y esposado.

El ataque se produjo el 25 de abril en un hotel ubicado en el centro de la capital. Mientras se celebraba la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, Allen entró corriendo con varias armas de fuego y cuchillos por el hall, esquivando a las fuerzas de seguridad y a los agentes del Servicio Secreto.

Una vez acorralado, cesó en su ataque y fue arrestado. Inmediatamente, fue trasladado a dependencias policiales, encontrándose en prisión provisional hasta que se dicte sentencia.

Allen enfrenta a cuatro cargos y podría ser condenado a cadena perpetua.