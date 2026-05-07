Trump pide acusar a Hakeem Jeffries de "incitar a la violencia"

Publicado por Ben Whedon 7 de mayo, 2026

El presidente Donald Trump pidió el jueves que se acuse al líder de la minoría en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, de "incitar a la violencia" por sus llamamientos a la "guerra máxima" contra los republicanos.

"Este lunático, Hakeem 'Bajo IQ' Jeffries, debería ser acusado de ¡INCITAR A LA VIOLENCIA! Los demócratas de izquierda radical en realidad quieren destruir nuestro País," publicó en Truth Social. Las declaraciones de Trump iban acompañadas de dos imágenes.

En una aparecía Jeffries junto a un cartel de "guerra máxima", mientras que en la otra se mostraban imágenes de seguridad del atentado contra Trump en la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca.

Al cierre de esta edición, ninguna prueba había vinculado directamente las declaraciones de Jeffries con las supuestas acciones del sospechoso Cole Allen, a quien las autoridades han acusado de intentar asesinar a Trump.

Sin embargo, los republicanos llevan años insistiendo en que la retórica demócrata dirigida a los republicanos ha provocado estallidos violentos de la izquierda radical.

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