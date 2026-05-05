El gobernador demócrata de Connecticut firma un proyecto de ley que limita las operaciones del ICE en el estado

Publicado por Just The News 5 de mayo, 2026

Connecticut El gobernador demócrata Ned Lamont firmó el lunes un proyecto de ley que limitará las operaciones de Inmigración y Ejecución de las Leyes de Inmigración y Aduanas en su estado.

En un principio, los demócratas del estado querían prohibir que los agentes del ICE llevaran máscaras faciales en el desempeño de sus funciones. Las enmiendas al proyecto de ley permiten a los agentes usar máscaras si son de "grado médico" y están destinadas a proteger la salud del agente y no para ocultar su identidad, según el medio de noticias local WTNH.

La nueva ley también prohíbe las detenciones sin orden judicial cerca de iglesias, escuelas, hospitales y tribunales, al tiempo que da a los residentes y al fiscal general del estado nuevas vías para presentar demandas de derechos civiles contra los agentes del ICE.

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