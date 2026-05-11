Messi, cada vez más cerca de disputar el Mundial 2026
El director técnico de la 'Albiceleste', Lionel Scaloni, incluyó a Leo Messi en su lista preliminar de 55 futbolistas. Si acude, será su quinto Mundial.
La nómina definitiva -26 jugadores- que representarán a Argentina en el Mundial 2026 se dará a conocer el 30 de mayo.
De ir, será el quinto Mundial que dispute Messi en su trayectoria, siendo el futbolista con más participaciones en el máximo torneo futbolístico de la historia.
Alejandro Baños
En la última edición, Qatar 2022, el astro argentino hizo realidad el sueño que tenía desde que empezó a jugar al fútbol: levantar el título del Mundial con la Albiceleste.
A sus 38 años -cumplirá 39 el 24 de junio, mientras se esté disputando el Mundial 2026-, todo apunta a que será la última edición en la que esté. Su objetivo: defender el trono que posee la Albiceleste.
Además de Messi, Scaloni incluyó en su lista preliminar a futbolistas como Emiliano Martínez, Lautaro Martínez, Julián Álvarez o Rodrigo De Paul.