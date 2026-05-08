El FBI investiga a los demócratas del Comité de Inteligencia del Senado por posibles filtraciones de información clasificada, a raíz de una denuncia penal de la NSA

Publicado por John Solomon 8 de mayo, 2026

El FBI ha abierto una investigación sobre posibles filtraciones de información clasificada por parte de demócratas o de su personal en el Comité de Inteligencia del Senado, estimulada en parte por una remisión penal de la Agencia Nacional de Seguridad en relación con la divulgación de una de sus interceptaciones en el extranjero, según han informado fuentes a Just the News.

La NSA presentó la denuncia el verano pasado en relación con los informes, incluido uno en The New York Times, a principios de ese año, durante el proceso de confirmación de la directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard, que citaba información de una interceptación de dos figuras terroristas de Hezbolá que afirmaban que Gabbard,durante un viaje a Siria en 2017, se había reunido con el "grandullón"."

El Times sugirió que la referencia fue tomada por algunos para significar que Gabbard se había reunido con un alto líder terrorista de Hezbolá, una afirmación que ella negó rotundamente.

La NSA concluyó que la filtración contenía con exactitud información de una de sus interceptaciones, pero que Gabbard no se había reunido de hecho con dirigentes de Hezbolá.

La agencia de espionaje identificó a posibles filtradores entre el personal demócrata del Comité de Inteligencia del Senado que tuvo accesoa la interceptación antes del informe del Times, dijeron las fuentes.

La remisión languideció dentro del Departamento de Justicia durante meses -sin que los altos dirigentes fueran conscientes de las preocupaciones- hasta que el director del FBI, Kash Patel, fue alertado de la existencia de la remisión hace unas semanas.

Desde entonces, los agentes de contrainteligencia y criminales del FBI han intensificado su investigación y la han ampliado a otras posibles filtraciones y contactos con los medios de comunicación vinculados a los demócratas del comité, según las fuentes.

La nueva investigación es la última en surgir de una ofensiva de la administración Trump contra las filtraciones de secretos clasificados dirigida por el FBI.

En los últimos 15 meses, esa ofensiva ha dado lugar a importantes acusaciones por parte del Departamento de Justicia de figuras que van desde el ex Consejero de Seguridad NacionalJohn Bolton hasta un ex empleado del Ejército acusado el mes pasado de filtrar información a un periodista.

El Comité de Inteligencia del Senado ha sido el foco de importantes investigaciones de filtraciones en el pasado, incluido un caso en 2018 que finalmente llevó a su ex jefe de seguridad James Wolfe a declararse culpable de mentir al FBI sobre sus filtraciones de información no pública a un periodista.

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