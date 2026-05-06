Los proveedores de "atención de afirmación de género" anuncian abiertamente su fraude en la facturación a las aseguradoras: informe

Publicado por Just The News 6 de mayo, 2026

A raíz de la sentencia Dobbs de la Corte Suprema que puso fin a los derechos federales de aborto, los proveedores de abortos eludieron fácilmente las restricciones de los estados rojos enviando por correo píldoras que matan de hambre y asfixian a un feto directamente a las mujeres o potencialmente parejas que podrían drogarlas en secreto, una práctica ahora restablecida temporalmente por el juez del Corte Suprema Samuel Alito.

Según un nuevo informe, los proveedores de los llamados tratamientos de reafirmación de género para jóvenes están haciendo lo mismo con la testosterona, los estrógenos "sin oposición", los bloqueadores de la pubertad, los antiandrógenos y los bloqueadores de la dihidrotestosterona (DHT), eludiendo las restricciones estatales de Medicaid y mintiendo a las compañías de seguros al tergiversar la finalidad de los tratamientos.

La Asociación Mundial de Profesionales de la Salud Transgénero, Campaign for Southern Equality, Planned Parenthood y QueerDoc han "promovido públicamente el uso de códigos de diagnóstico no F64" -los que no están destinados a codificar los trastornos de identidad de género- para realizar procedimientos de "negación del sexo" en niños, alega el grupo de defensa médica Do No Harm.

"Al enmarcar estas prácticas en la endocrinología convencional o en otros diagnósticos médicos no F64, los proveedores, como mínimo, eluden las directrices oficiales de codificación y las normas éticas de facturación", si no cometen fraude a las aseguradoras y violan las leyes estatales que restringen la financiación por Medicaid de las transiciones de género medicalizadas pediátricas o de los propios procedimientos, dice el informe.

Ninguno de los grupos señalados por Do No Harm respondió a las preguntas de Just the News sobre su respuesta a las acusaciones, que están respaldadas por versiones en directo y archivadas de sus propias páginas web.

El Departamento de Justicia solicita amparo judicial para seguir investigando a los proveedores de asistencia sanitaria en busca de pruebas de fraude en la facturación a las aseguradoras, "tergiversación del sexo del paciente en los historiales médicos" y diagnóstico fraudulento de disforia de género para que las aseguradoras cubran las prescripciones no autorizadas de hormonas sexuales y bloqueadores de la pubertad.

El departamento solicitó la semana pasada a la Corte de Apelaciones del 4to Circuito de Estados Unidos que anule un tribunal inferior que anuló su citación de julio de 2025 al Hospital Nacional de Niños, en Washington, DC, que pausó las transiciones de género farmacéuticas justo después de la orden ejecutiva del presidente Trump contra tales tratamientos juveniles y los terminó permanentemente dos meses después de la citación.

La jueza de distrito Julie Rubin, nominada por el presidente demócrata Joe Biden, "malinterpretó el estándar legal e ignoró en gran medida la explicación de relevancia del gobierno", mientras que erróneamente "se basó en [su] evaluación del 'objetivo político' de la administración", dijo el DOJ.

Rubin, antes de su confirmación en 2022, se enfrentó a un interrogatorio sobre el aborto y la identidad de género por parte del entonces miembro del Comité Judicial del Senado, el republicano Chuck Grassley.

El Departamento de Justicia también está tratando de resucitar su citación para QueerDoc -una autodenominada "Oficina Médica Trans en Línea"- que fue anulada el otoño pasado por otro nominado por Biden, el juez de distrito de EE.UU. Jamal Whitehead, más conocido por ordenar a la administración la admisión de 12.000 refugiados hace un año.

El 9º Circuito escuchó los argumentos orales en marzo, pero aún no se ha pronunciado. El escrito de respuesta del DOJ de enero argumentaba que Whitehead anuló erróneamente la citación "basándose en un propósito subjetivo ostensiblemente impropio", un novedoso "estándar reforzado" que al menos debería haber dejado que el gobierno intentara satisfacer."

Cómo detectar un error de programación en múltiples bases de datos

"El auge de la industria de la transexualidad infantil en la última década se ha basado, en gran medida, en los incentivos financieros para que médicos y hospitales realicen intervenciones médicas que niegan el sexo", que "ofrecen una fuente de ingresos potencialmente lucrativa", dice el informe del director médico de Do No Harm, Kurt Miceli, también profesor de medicina de la Universidad de Drexel.

La cobertura de seguro "variable" para la atención de afirmación de género y las restricciones estatales sobre la cobertura de seguro para, y la disponibilidad de, transiciones de género pediátricas ha llevado a los proveedores a tergiversarlas como "atención endocrina de rutina", por ejemplo, violando las pautas de ICD-10 que requieren que los proveedores codifiquen al "nivel más alto de especificidad", afirma el informe.

La formación de WPATH en 2021 sobre sus Normas de Atención 7, que pronto serían sustituidas por las Normas de Atención 8, influenciadas por la administración Biden, muestra que aprobaba "códigos de diagnóstico CIE-10 relacionados con la endocrinología" para ocultar las transiciones de género y obtener el reembolso del seguro, mientras que una página de CSE eliminada desde entonces enumeraba 14 códigos "comúnmente aceptados" por el seguro en lugar del a menudo rechazado F64.

Planned Parenthood of Southeastern Pennsylvania dice que "normalmente" utiliza el código de trastorno endocrino "no especificado" E34.9 para conseguir la aprobación de las compañías de seguros, y "ocasionalmente" el F64 "si es necesario".

QueerDoc también recomienda E34.9 para las reclamaciones de seguros, ya que "a veces puede ser utilizado para los laboratorios, recetas y visitas", pero no para la cirugía, y dice a los pacientes a "hablar con su proveedor" si están preocupados por F64 que aparece en sus registros médicos.

Miceli también advirtió de que los códigos Z, "utilizados para documentar factores que influyen en la salud y servicios sanitarios históricos previos, pueden utilizarse para capturar" en lugar de "contextualizar" terapias como la administración de hormonas, lo que "elude de hecho las directrices oficiales de codificación" al tergiversar las intervenciones de género como "atención endocrina rutinaria".

Tres cuartas partes del informe son apéndices que cubren los medicamentos asociados a las transiciones de género, los códigos de la "Current Procedural Terminology" relacionados con los códigos de visita al consultorio y los códigos CPT utilizados para ocultar la cirugía de reafirmación de género, y los códigos J relacionados con medicamentos específicos como los bloqueadores de la pubertad y las hormonas inyectables.

El laberíntico sistema de reclamaciones al seguro de enfermedad facilita enmascarar la atención para la reafirmación de género como atención "médica legítima", lo que requiere la revisión y correlación de las bases de datos de farmacias y consultas médicas, según el informe, que enumera las señales de alarma.

Una prescripción de testosterona a una "adolescente en los tres días siguientes a una visita al consultorio sin un código de diagnóstico F64 CIE-10 para esa visita suscitaría la preocupación de una posible codificación errónea de la visita al consultorio", al igual que una "adolescente por lo demás sana" con un código CPT de mastectomía y un código de diagnóstico CIE-10 de un trastorno endocrino, según el informe.

Miceli advirtió de que "los marcadores de sexo en los datos de reclamaciones de seguros médicos o farmacéuticos" pueden ser sospechosos, pero "las búsquedas longitudinales de códigos asociados a afecciones o enfermedades específicas del sexo", como la concepción, el embarazo y "los órganos que no se crean durante las cirugías de género (es decir, útero, ovarios, próstata)", pueden ayudar a identificar marcadores de sexo engañosos.

Entre los códigos habituales que "despiertan sospechas" figuran los de deficiencia hormonal hipofisaria, "insuficiencia ovárica primaria", "baja función testicular en varones" y, sobre todo, pubertad precoz, en la que un repunte de diagnósticos en niños mayores en la última década sugiere que eran una tapadera para la atención de afirmación del sexo, según el informe.

Las tergiversaciones "están por todas partes en internet"

Do No Harm se hace eco de las preocupaciones planteadas a menudo por el cirujano denunciante Eithan Haim, procesado por la administración Biden por sacar a la luz las transiciones de género pediátricas del Texas Children's Hospital en aparente violación de la ley estatal.

El Departamento de Justicia de Biden admitió tácitamente haber dado información incorrecta a un gran jurado a través de documentación que contradecía la afirmación del TCH de que había puesto fin al tratamiento de menores cuando el estado lo prohibió, pero un candidato del presidente George W. Bush se negó a dejar que Haim viera el material del gran jurado. El Departamento de Justicia de Trump abandonó rápidamente el caso.

Contrariamente a la conclusión del juez Rubin de que la investigación del DOJ sobre Children's National carecía de "propósito legítimo de investigación", uno de sus médicos dirigió un estudio del Journal of the Endocrine Society que "marcó a los pacientes de género utilizando el código de facturación falso" E34.9, escribió Haim en X, instando al DOJ a notar que la evidencia contra Children's National está "enlucida por todo Internet."

Haim destacó otra citación judicial anulada por el juez con pruebas a la vista, contra el Boston Children's, cuyo investigador contribuyó a un estudio sobre enfermedades autoinmunes en jóvenes transexuales y con "diversidad de género" en Transgender Health. Según el estudio, los pacientes del Boston Children's con disforia de género fueron identificados mediante los códigos F64 y E34.9.

Dirigiéndose al juez de distrito estadounidense Myong Joun, otro nominado por Biden, Haim escribió "aquí está su respuesta" a la pregunta de "por qué exactamente el Gobierno está intentando investigar" al Boston Children's, señalando el estudio de 2024.

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