Casi la mitad de los reclusos liberados por Roy Cooper, por un acuerdo de la era COVID, han reincidido

A principios de la mitad de los 3.500 reclusos que el ex gobernador Roy Cooper, demócrata de Carolina del Norte, liberó como parte de un acuerdo de la era COVID con un grupo de derechos civiles han cometido nuevos delitos, según el New York Post.

El outlet señaló un informe de 2024 de la Comisión Asesora de Sentencias y Políticas del estado que encontró que el 48% de las 3.500 personas liberadas cometieron delitos adicionales.

De ellos, según el Post, más de 600 cometieron delitos graves tras su puesta en libertad, incluidos 18 que desde entonces han sido acusados de asesinato.

"Diecinueve inocentes de Carolina del Norte han muerto porque Roy Cooper decidió dejar libres a criminales violentos", dijo el candidato del Partido Republicano de Carolina del Norte al Senado, Michael Whatley, que se presenta contra Cooper. "Esta fue una elección deliberada e imprudente que priorizó a los criminales violentos por encima de los inocentes carolinianos del norte. Roy Cooper falló en su deber más básico como gobernador, proteger a la gente de Carolina del Norte."

El historial de Cooper en materia de delincuencia ha sido una fuente de críticas desde el bando republicano, con Whatley y sus aliados centrándose en el asesinato en 2025 de Iryna Zarutska en un metro de Charlotte. Su presunto asesino, DeCarlos Brown, figuraba entre los liberados en el acuerdo de Cooper, aunque fue puesto en libertad meses antes.

La campaña de Cooper dirigió al Post al propio escándalo de Whatley. El republicano se ha enfrentado al escrutinio por su nombramiento de Harvey West, un delincuente sexual convicto, para un comité estatal. El GOP estatal ha negado que Whatley nombrara a West para el comité del distrito local, aunque su nombramiento tuvo lugar mientras Whatley dirigía el GOP estatal, informó Politifact..

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